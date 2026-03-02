Во вторник, 3 марта, состоится поединок 29-го тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Бернли». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Эвертон

Совершенно неплохие результаты демонстрирует коллектив Дэвида Моеса в текущем сезоне. После 28 туров Премьер-лиги на балансе «ирисок» есть 40 зачетных пунктов, позволяющих им занимать 8-е место турнирной таблицы. От 5-го и от 15-го места расстояние почти идентично – 8 и 9 баллов соответственно.

Из Кубка Англии «Эвертон» вылетел на стадии 1/32 финала, потерпев поражение в серии пенальти против «Сандерленда».

Бернли

А вот для «бордовых» сезон складывается далеко не лучшим образом. За 28 игр национальной лиги Бернли удалось набрать всего 19 баллов, которые пока позволяют занимать предпоследнее, 19-е место турнирной таблицы. Расстояние до безопасной зоны уже достаточно ощутимо – 8 очков.

Кубок Англии клуб неожиданно покинул на стадии 1/16 финала после поражения против перволигового «Мансфилда».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Эвертон». За этот отрезок «ирискам» удалось одержать 3 победы, 1 игра завершилась вничью, а в 1 поединке победил «Бернли».

Интересные факты

«Эвертон» не может победить дома уже 7 игр подряд.

«Эвертон» не может сохранить ворота сухими уже 6 поединков подряд, «Бернли» – 12.

В 5/7 предыдущих играх «Бернли» было забито больше 2.5 гола.

Прогноз

Последние игры коллективов были достаточно богаты голами, поэтому я поставлю на тотал более 2.5 (с коэффициентом 1.94 по линии БK betking).