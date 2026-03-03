Каррик принял МЮ на 7-м месте, а затем поднял команду в топ-3 АПЛ

Клуб АПЛ Манчестер Юнайтед продолжает впечатлять после смены тренера.

Англичанин Майкл Каррик возглавил команду в начале января, когда клуб находился на 7‑м месте в таблице АПЛ, и с тех пор Красные дьяволы провели 7 матчей без поражений (6 побед и ничья).

1 марта Манчестер Юнайтед одержал важную победу над Кристал Пэлас со счётом 2:1 (хотя пропустил первым), благодаря голам Бруну Фернандеша с пенальти и Бенджамина Шешко.

Это довело клубную серию до 7 матчей без поражений в АПЛ под руководством Каррика. После назначения он сразу вывел команду из непростой ситуации сразу в топ-3. Манчестер Юнайтед имеет хорошие перспективы на финиш сезона и возвращение в Лигу чемпионов.

Топ-6 АПЛ: Арсенал (64 очка), Манчестер Сити (59), Ман Юнайтед, Астон Вилла (51), Ливерпуль (48), Челси (45).

Результаты Ман Юнайтед под руководством Майкла Каррика: 6 побед, 1 ничья

Турнирная таблица АПЛ