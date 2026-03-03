Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
03 марта 2026, 21:07 | Обновлено 03 марта 2026, 21:47
Каррик принял МЮ на 7-м месте, а затем поднял команду в топ-3 АПЛ

Красные Дьяволы угадали с новым наставником команды

03 марта 2026, 21:07 | Обновлено 03 марта 2026, 21:47
Каррик принял МЮ на 7-м месте, а затем поднял команду в топ-3 АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Каррик

Клуб АПЛ Манчестер Юнайтед продолжает впечатлять после смены тренера.

Англичанин Майкл Каррик возглавил команду в начале января, когда клуб находился на 7‑м месте в таблице АПЛ, и с тех пор Красные дьяволы провели 7 матчей без поражений (6 побед и ничья).

1 марта Манчестер Юнайтед одержал важную победу над Кристал Пэлас со счётом 2:1 (хотя пропустил первым), благодаря голам Бруну Фернандеша с пенальти и Бенджамина Шешко.

Это довело клубную серию до 7 матчей без поражений в АПЛ под руководством Каррика. После назначения он сразу вывел команду из непростой ситуации сразу в топ-3. Манчестер Юнайтед имеет хорошие перспективы на финиш сезона и возвращение в Лигу чемпионов.

Топ-6 АПЛ: Арсенал (64 очка), Манчестер Сити (59), Ман Юнайтед, Астон Вилла (51), Ливерпуль (48), Челси (45).

Результаты Ман Юнайтед под руководством Майкла Каррика: 6 побед, 1 ничья

Турнирная таблица АПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 29 19 7 3 58 - 22 04.03.26 21:30 Брайтон - Арсенал01.03.26 Арсенал 2:1 Челси22.02.26 Тоттенхэм 1:4 Арсенал18.02.26 Вулверхэмптон 2:2 Арсенал12.02.26 Брентфорд 1:1 Арсенал07.02.26 Арсенал 3:0 Сандерленд 64
2 Манчестер Сити 28 18 5 5 57 - 25 04.03.26 21:30 Манчестер Сити - Ноттингем Форест28.02.26 Лидс 0:1 Манчестер Сити21.02.26 Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл11.02.26 Манчестер Сити 3:0 Фулхэм08.02.26 Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити01.02.26 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Сити 59
3 Манчестер Юнайтед 28 14 9 5 50 - 38 04.03.26 22:15 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед01.03.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Кристал Пэлас23.02.26 Эвертон 0:1 Манчестер Юнайтед10.02.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед07.02.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм01.02.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Фулхэм 51
4 Астон Вилла 28 15 6 7 38 - 30 04.03.26 21:30 Астон Вилла - Челси27.02.26 Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла21.02.26 Астон Вилла 1:1 Лидс11.02.26 Астон Вилла 1:0 Брайтон07.02.26 Борнмут 1:1 Астон Вилла01.02.26 Астон Вилла 0:1 Брентфорд 51
5 Ливерпуль 28 14 6 8 47 - 37 03.03.26 22:15 Вулверхэмптон - Ливерпуль28.02.26 Ливерпуль 5:2 Вест Хэм22.02.26 Ноттингем Форест 0:1 Ливерпуль11.02.26 Сандерленд 0:1 Ливерпуль08.02.26 Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити31.01.26 Ливерпуль 4:1 Ньюкасл 48
6 Челси 28 12 9 7 49 - 33 04.03.26 21:30 Астон Вилла - Челси01.03.26 Арсенал 2:1 Челси21.02.26 Челси 1:1 Бёрнли10.02.26 Челси 2:2 Лидс07.02.26 Вулверхэмптон 1:3 Челси31.01.26 Челси 3:2 Вест Хэм 45
7 Брентфорд 28 13 4 11 44 - 40 03.03.26 21:30 Борнмут - Брентфорд28.02.26 Бёрнли 3:4 Брентфорд21.02.26 Брентфорд 0:2 Брайтон12.02.26 Брентфорд 1:1 Арсенал07.02.26 Ньюкасл 2:3 Брентфорд01.02.26 Астон Вилла 0:1 Брентфорд 43
8 Эвертон 28 11 7 10 32 - 33 03.03.26 21:30 Эвертон - Бёрнли28.02.26 Ньюкасл 2:3 Эвертон23.02.26 Эвертон 0:1 Манчестер Юнайтед10.02.26 Эвертон 1:2 Борнмут07.02.26 Фулхэм 1:2 Эвертон31.01.26 Брайтон 1:1 Эвертон 40
9 Фулхэм 28 12 4 12 40 - 42 04.03.26 21:30 Фулхэм - Вест Хэм01.03.26 Фулхэм 2:1 Тоттенхэм22.02.26 Сандерленд 1:3 Фулхэм11.02.26 Манчестер Сити 3:0 Фулхэм07.02.26 Фулхэм 1:2 Эвертон01.02.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Фулхэм 40
10 Борнмут 28 9 12 7 44 - 46 03.03.26 21:30 Борнмут - Брентфорд28.02.26 Борнмут 1:1 Сандерленд21.02.26 Вест Хэм 0:0 Борнмут10.02.26 Эвертон 1:2 Борнмут07.02.26 Борнмут 1:1 Астон Вилла31.01.26 Вулверхэмптон 0:2 Борнмут 39
11 Брайтон 28 9 10 9 38 - 35 04.03.26 21:30 Брайтон - Арсенал01.03.26 Брайтон 2:1 Ноттингем Форест21.02.26 Брентфорд 0:2 Брайтон11.02.26 Астон Вилла 1:0 Брайтон08.02.26 Брайтон 0:1 Кристал Пэлас31.01.26 Брайтон 1:1 Эвертон 37
12 Сандерленд 28 9 10 9 29 - 34 03.03.26 21:30 Лидс - Сандерленд28.02.26 Борнмут 1:1 Сандерленд22.02.26 Сандерленд 1:3 Фулхэм11.02.26 Сандерленд 0:1 Ливерпуль07.02.26 Арсенал 3:0 Сандерленд02.02.26 Сандерленд 3:0 Бёрнли 37
13 Ньюкасл 28 10 6 12 40 - 42 04.03.26 22:15 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед28.02.26 Ньюкасл 2:3 Эвертон21.02.26 Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл10.02.26 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл07.02.26 Ньюкасл 2:3 Брентфорд31.01.26 Ливерпуль 4:1 Ньюкасл 36
14 Кристал Пэлас 28 9 8 11 30 - 34 05.03.26 22:00 Тоттенхэм - Кристал Пэлас01.03.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Кристал Пэлас22.02.26 Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон11.02.26 Кристал Пэлас 2:3 Бёрнли08.02.26 Брайтон 0:1 Кристал Пэлас01.02.26 Ноттингем Форест 1:1 Кристал Пэлас 35
15 Лидс 28 7 10 11 37 - 47 03.03.26 21:30 Лидс - Сандерленд28.02.26 Лидс 0:1 Манчестер Сити21.02.26 Астон Вилла 1:1 Лидс10.02.26 Челси 2:2 Лидс06.02.26 Лидс 3:1 Ноттингем Форест31.01.26 Лидс 0:4 Арсенал 31
16 Тоттенхэм 28 7 8 13 38 - 43 05.03.26 22:00 Тоттенхэм - Кристал Пэлас01.03.26 Фулхэм 2:1 Тоттенхэм22.02.26 Тоттенхэм 1:4 Арсенал10.02.26 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл07.02.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм01.02.26 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Сити 29
17 Ноттингем Форест 28 7 6 15 26 - 41 04.03.26 21:30 Манчестер Сити - Ноттингем Форест01.03.26 Брайтон 2:1 Ноттингем Форест22.02.26 Ноттингем Форест 0:1 Ливерпуль11.02.26 Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон06.02.26 Лидс 3:1 Ноттингем Форест01.02.26 Ноттингем Форест 1:1 Кристал Пэлас 27
18 Вест Хэм 28 6 7 15 34 - 54 04.03.26 21:30 Фулхэм - Вест Хэм28.02.26 Ливерпуль 5:2 Вест Хэм21.02.26 Вест Хэм 0:0 Борнмут10.02.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед07.02.26 Бёрнли 0:2 Вест Хэм31.01.26 Челси 3:2 Вест Хэм 25
19 Бёрнли 28 4 7 17 32 - 56 03.03.26 21:30 Эвертон - Бёрнли28.02.26 Бёрнли 3:4 Брентфорд21.02.26 Челси 1:1 Бёрнли11.02.26 Кристал Пэлас 2:3 Бёрнли07.02.26 Бёрнли 0:2 Вест Хэм02.02.26 Сандерленд 3:0 Бёрнли 19
20 Вулверхэмптон 29 2 7 20 20 - 51 03.03.26 22:15 Вулверхэмптон - Ливерпуль27.02.26 Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла22.02.26 Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон18.02.26 Вулверхэмптон 2:2 Арсенал11.02.26 Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон07.02.26 Вулверхэмптон 1:3 Челси 13
Полная таблица

Майкл Каррик Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
