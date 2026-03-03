Каррик принял МЮ на 7-м месте, а затем поднял команду в топ-3 АПЛ
Красные Дьяволы угадали с новым наставником команды
Клуб АПЛ Манчестер Юнайтед продолжает впечатлять после смены тренера.
Англичанин Майкл Каррик возглавил команду в начале января, когда клуб находился на 7‑м месте в таблице АПЛ, и с тех пор Красные дьяволы провели 7 матчей без поражений (6 побед и ничья).
1 марта Манчестер Юнайтед одержал важную победу над Кристал Пэлас со счётом 2:1 (хотя пропустил первым), благодаря голам Бруну Фернандеша с пенальти и Бенджамина Шешко.
Это довело клубную серию до 7 матчей без поражений в АПЛ под руководством Каррика. После назначения он сразу вывел команду из непростой ситуации сразу в топ-3. Манчестер Юнайтед имеет хорошие перспективы на финиш сезона и возвращение в Лигу чемпионов.
Топ-6 АПЛ: Арсенал (64 очка), Манчестер Сити (59), Ман Юнайтед, Астон Вилла (51), Ливерпуль (48), Челси (45).
Результаты Ман Юнайтед под руководством Майкла Каррика: 6 побед, 1 ничья
Турнирная таблица АПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|29
|19
|7
|3
|58 - 22
|04.03.26 21:30 Брайтон - Арсенал01.03.26 Арсенал 2:1 Челси22.02.26 Тоттенхэм 1:4 Арсенал18.02.26 Вулверхэмптон 2:2 Арсенал12.02.26 Брентфорд 1:1 Арсенал07.02.26 Арсенал 3:0 Сандерленд
|64
|2
|Манчестер Сити
|28
|18
|5
|5
|57 - 25
|04.03.26 21:30 Манчестер Сити - Ноттингем Форест28.02.26 Лидс 0:1 Манчестер Сити21.02.26 Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл11.02.26 Манчестер Сити 3:0 Фулхэм08.02.26 Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити01.02.26 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Сити
|59
|3
|Манчестер Юнайтед
|28
|14
|9
|5
|50 - 38
|04.03.26 22:15 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед01.03.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Кристал Пэлас23.02.26 Эвертон 0:1 Манчестер Юнайтед10.02.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед07.02.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм01.02.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Фулхэм
|51
|4
|Астон Вилла
|28
|15
|6
|7
|38 - 30
|04.03.26 21:30 Астон Вилла - Челси27.02.26 Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла21.02.26 Астон Вилла 1:1 Лидс11.02.26 Астон Вилла 1:0 Брайтон07.02.26 Борнмут 1:1 Астон Вилла01.02.26 Астон Вилла 0:1 Брентфорд
|51
|5
|Ливерпуль
|28
|14
|6
|8
|47 - 37
|03.03.26 22:15 Вулверхэмптон - Ливерпуль28.02.26 Ливерпуль 5:2 Вест Хэм22.02.26 Ноттингем Форест 0:1 Ливерпуль11.02.26 Сандерленд 0:1 Ливерпуль08.02.26 Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити31.01.26 Ливерпуль 4:1 Ньюкасл
|48
|6
|Челси
|28
|12
|9
|7
|49 - 33
|04.03.26 21:30 Астон Вилла - Челси01.03.26 Арсенал 2:1 Челси21.02.26 Челси 1:1 Бёрнли10.02.26 Челси 2:2 Лидс07.02.26 Вулверхэмптон 1:3 Челси31.01.26 Челси 3:2 Вест Хэм
|45
|7
|Брентфорд
|28
|13
|4
|11
|44 - 40
|03.03.26 21:30 Борнмут - Брентфорд28.02.26 Бёрнли 3:4 Брентфорд21.02.26 Брентфорд 0:2 Брайтон12.02.26 Брентфорд 1:1 Арсенал07.02.26 Ньюкасл 2:3 Брентфорд01.02.26 Астон Вилла 0:1 Брентфорд
|43
|8
|Эвертон
|28
|11
|7
|10
|32 - 33
|03.03.26 21:30 Эвертон - Бёрнли28.02.26 Ньюкасл 2:3 Эвертон23.02.26 Эвертон 0:1 Манчестер Юнайтед10.02.26 Эвертон 1:2 Борнмут07.02.26 Фулхэм 1:2 Эвертон31.01.26 Брайтон 1:1 Эвертон
|40
|9
|Фулхэм
|28
|12
|4
|12
|40 - 42
|04.03.26 21:30 Фулхэм - Вест Хэм01.03.26 Фулхэм 2:1 Тоттенхэм22.02.26 Сандерленд 1:3 Фулхэм11.02.26 Манчестер Сити 3:0 Фулхэм07.02.26 Фулхэм 1:2 Эвертон01.02.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Фулхэм
|40
|10
|Борнмут
|28
|9
|12
|7
|44 - 46
|03.03.26 21:30 Борнмут - Брентфорд28.02.26 Борнмут 1:1 Сандерленд21.02.26 Вест Хэм 0:0 Борнмут10.02.26 Эвертон 1:2 Борнмут07.02.26 Борнмут 1:1 Астон Вилла31.01.26 Вулверхэмптон 0:2 Борнмут
|39
|11
|Брайтон
|28
|9
|10
|9
|38 - 35
|04.03.26 21:30 Брайтон - Арсенал01.03.26 Брайтон 2:1 Ноттингем Форест21.02.26 Брентфорд 0:2 Брайтон11.02.26 Астон Вилла 1:0 Брайтон08.02.26 Брайтон 0:1 Кристал Пэлас31.01.26 Брайтон 1:1 Эвертон
|37
|12
|Сандерленд
|28
|9
|10
|9
|29 - 34
|03.03.26 21:30 Лидс - Сандерленд28.02.26 Борнмут 1:1 Сандерленд22.02.26 Сандерленд 1:3 Фулхэм11.02.26 Сандерленд 0:1 Ливерпуль07.02.26 Арсенал 3:0 Сандерленд02.02.26 Сандерленд 3:0 Бёрнли
|37
|13
|Ньюкасл
|28
|10
|6
|12
|40 - 42
|04.03.26 22:15 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед28.02.26 Ньюкасл 2:3 Эвертон21.02.26 Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл10.02.26 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл07.02.26 Ньюкасл 2:3 Брентфорд31.01.26 Ливерпуль 4:1 Ньюкасл
|36
|14
|Кристал Пэлас
|28
|9
|8
|11
|30 - 34
|05.03.26 22:00 Тоттенхэм - Кристал Пэлас01.03.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Кристал Пэлас22.02.26 Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон11.02.26 Кристал Пэлас 2:3 Бёрнли08.02.26 Брайтон 0:1 Кристал Пэлас01.02.26 Ноттингем Форест 1:1 Кристал Пэлас
|35
|15
|Лидс
|28
|7
|10
|11
|37 - 47
|03.03.26 21:30 Лидс - Сандерленд28.02.26 Лидс 0:1 Манчестер Сити21.02.26 Астон Вилла 1:1 Лидс10.02.26 Челси 2:2 Лидс06.02.26 Лидс 3:1 Ноттингем Форест31.01.26 Лидс 0:4 Арсенал
|31
|16
|Тоттенхэм
|28
|7
|8
|13
|38 - 43
|05.03.26 22:00 Тоттенхэм - Кристал Пэлас01.03.26 Фулхэм 2:1 Тоттенхэм22.02.26 Тоттенхэм 1:4 Арсенал10.02.26 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл07.02.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм01.02.26 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Сити
|29
|17
|Ноттингем Форест
|28
|7
|6
|15
|26 - 41
|04.03.26 21:30 Манчестер Сити - Ноттингем Форест01.03.26 Брайтон 2:1 Ноттингем Форест22.02.26 Ноттингем Форест 0:1 Ливерпуль11.02.26 Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон06.02.26 Лидс 3:1 Ноттингем Форест01.02.26 Ноттингем Форест 1:1 Кристал Пэлас
|27
|18
|Вест Хэм
|28
|6
|7
|15
|34 - 54
|04.03.26 21:30 Фулхэм - Вест Хэм28.02.26 Ливерпуль 5:2 Вест Хэм21.02.26 Вест Хэм 0:0 Борнмут10.02.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед07.02.26 Бёрнли 0:2 Вест Хэм31.01.26 Челси 3:2 Вест Хэм
|25
|19
|Бёрнли
|28
|4
|7
|17
|32 - 56
|03.03.26 21:30 Эвертон - Бёрнли28.02.26 Бёрнли 3:4 Брентфорд21.02.26 Челси 1:1 Бёрнли11.02.26 Кристал Пэлас 2:3 Бёрнли07.02.26 Бёрнли 0:2 Вест Хэм02.02.26 Сандерленд 3:0 Бёрнли
|19
|20
|Вулверхэмптон
|29
|2
|7
|20
|20 - 51
|03.03.26 22:15 Вулверхэмптон - Ливерпуль27.02.26 Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла22.02.26 Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон18.02.26 Вулверхэмптон 2:2 Арсенал11.02.26 Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон07.02.26 Вулверхэмптон 1:3 Челси
|13
