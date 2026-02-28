МЮ при Каррике сыграл уже 3 сухих матча. До того за 20 игр было лишь два

Английский Манчестер Юнайтед существенно добавил в надежности игры в обороне после прихода коуча Майкла Каррика.

В первых 20 турах Премьер-лига манкунианцы лишь дважды сохранили свои ворота сухими. Однако в последних 6 матчах команда МЮ уже трижды не пропустила ни одного мяча.

Манчестер Юнайтед обыграл Манчестер Сити (2:0), Тоттенхэма (2:0) и минимально одолел Эвертон (1:0), продемонстрировав организованную и дисциплинированную игру в защите.

Такая динамика свидетельствует о положительных переменах в команде. МЮ с новым коучем выглядит гораздо увереннее и стабильно набирает пункты.

Красные дьяволы улучшили позиции в турнирной таблице (4 место, 48 очков). впереди только Арсенал (61), Ман Сити (56), Астон Вилла (51).

Статистика МЮ в текущем сезоне

Турнирная таблица