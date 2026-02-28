Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МЮ при Каррике сыграл уже 3 сухих матча. До того за 20 игр было лишь два
Англия
28 февраля 2026, 01:04 | Обновлено 28 февраля 2026, 03:16
12
0

МЮ при Каррике сыграл уже 3 сухих матча. До того за 20 игр было лишь два

При новом коуче Красные дьяволы поднялись на 4-ю позицию в АПЛ

28 февраля 2026, 01:04 | Обновлено 28 февраля 2026, 03:16
12
0
МЮ при Каррике сыграл уже 3 сухих матча. До того за 20 игр было лишь два
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Каррик

Английский Манчестер Юнайтед существенно добавил в надежности игры в обороне после прихода коуча Майкла Каррика.

В первых 20 турах Премьер-лига манкунианцы лишь дважды сохранили свои ворота сухими. Однако в последних 6 матчах команда МЮ уже трижды не пропустила ни одного мяча.

Манчестер Юнайтед обыграл Манчестер Сити (2:0), Тоттенхэма (2:0) и минимально одолел Эвертон (1:0), продемонстрировав организованную и дисциплинированную игру в защите.

Такая динамика свидетельствует о положительных переменах в команде. МЮ с новым коучем выглядит гораздо увереннее и стабильно набирает пункты.

Красные дьяволы улучшили позиции в турнирной таблице (4 место, 48 очков). впереди только Арсенал (61), Ман Сити (56), Астон Вилла (51).

Статистика МЮ в текущем сезоне

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 28 18 7 3 56 - 21 01.03.26 18:30 Арсенал - Челси22.02.26 Тоттенхэм 1:4 Арсенал18.02.26 Вулверхэмптон 2:2 Арсенал12.02.26 Брентфорд 1:1 Арсенал07.02.26 Арсенал 3:0 Сандерленд31.01.26 Лидс 0:4 Арсенал 61
2 Манчестер Сити 27 17 5 5 56 - 25 28.02.26 19:30 Лидс - Манчестер Сити21.02.26 Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл11.02.26 Манчестер Сити 3:0 Фулхэм08.02.26 Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити01.02.26 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Сити24.01.26 Манчестер Сити 2:0 Вулверхэмптон 56
3 Астон Вилла 28 15 6 7 38 - 30 04.03.26 21:30 Астон Вилла - Челси27.02.26 Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла21.02.26 Астон Вилла 1:1 Лидс11.02.26 Астон Вилла 1:0 Брайтон07.02.26 Борнмут 1:1 Астон Вилла01.02.26 Астон Вилла 0:1 Брентфорд 51
4 Манчестер Юнайтед 27 13 9 5 48 - 37 01.03.26 16:00 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас23.02.26 Эвертон 0:1 Манчестер Юнайтед10.02.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед07.02.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм01.02.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Фулхэм25.01.26 Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед 48
5 Челси 27 12 9 6 48 - 31 01.03.26 18:30 Арсенал - Челси21.02.26 Челси 1:1 Бёрнли10.02.26 Челси 2:2 Лидс07.02.26 Вулверхэмптон 1:3 Челси31.01.26 Челси 3:2 Вест Хэм25.01.26 Кристал Пэлас 1:3 Челси 45
6 Ливерпуль 27 13 6 8 42 - 35 28.02.26 17:00 Ливерпуль - Вест Хэм22.02.26 Ноттингем Форест 0:1 Ливерпуль11.02.26 Сандерленд 0:1 Ливерпуль08.02.26 Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити31.01.26 Ливерпуль 4:1 Ньюкасл24.01.26 Борнмут 3:2 Ливерпуль 45
7 Брентфорд 27 12 4 11 40 - 37 28.02.26 17:00 Бёрнли - Брентфорд21.02.26 Брентфорд 0:2 Брайтон12.02.26 Брентфорд 1:1 Арсенал07.02.26 Ньюкасл 2:3 Брентфорд01.02.26 Астон Вилла 0:1 Брентфорд25.01.26 Брентфорд 0:2 Ноттингем Форест 40
8 Борнмут 27 9 11 7 43 - 45 28.02.26 14:30 Борнмут - Сандерленд21.02.26 Вест Хэм 0:0 Борнмут10.02.26 Эвертон 1:2 Борнмут07.02.26 Борнмут 1:1 Астон Вилла31.01.26 Вулверхэмптон 0:2 Борнмут24.01.26 Борнмут 3:2 Ливерпуль 38
9 Эвертон 27 10 7 10 29 - 31 28.02.26 17:00 Ньюкасл - Эвертон23.02.26 Эвертон 0:1 Манчестер Юнайтед10.02.26 Эвертон 1:2 Борнмут07.02.26 Фулхэм 1:2 Эвертон31.01.26 Брайтон 1:1 Эвертон26.01.26 Эвертон 1:1 Лидс 37
10 Фулхэм 27 11 4 12 38 - 41 01.03.26 16:00 Фулхэм - Тоттенхэм22.02.26 Сандерленд 1:3 Фулхэм11.02.26 Манчестер Сити 3:0 Фулхэм07.02.26 Фулхэм 1:2 Эвертон01.02.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Фулхэм24.01.26 Фулхэм 2:1 Брайтон 37
11 Ньюкасл 27 10 6 11 38 - 39 28.02.26 17:00 Ньюкасл - Эвертон21.02.26 Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл10.02.26 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл07.02.26 Ньюкасл 2:3 Брентфорд31.01.26 Ливерпуль 4:1 Ньюкасл25.01.26 Ньюкасл 0:2 Астон Вилла 36
12 Сандерленд 27 9 9 9 28 - 33 28.02.26 14:30 Борнмут - Сандерленд22.02.26 Сандерленд 1:3 Фулхэм11.02.26 Сандерленд 0:1 Ливерпуль07.02.26 Арсенал 3:0 Сандерленд02.02.26 Сандерленд 3:0 Бёрнли24.01.26 Вест Хэм 3:1 Сандерленд 36
13 Кристал Пэлас 27 9 8 10 29 - 32 01.03.26 16:00 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас22.02.26 Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон11.02.26 Кристал Пэлас 2:3 Бёрнли08.02.26 Брайтон 0:1 Кристал Пэлас01.02.26 Ноттингем Форест 1:1 Кристал Пэлас25.01.26 Кристал Пэлас 1:3 Челси 35
14 Брайтон 27 8 10 9 36 - 34 01.03.26 16:00 Брайтон - Ноттингем Форест21.02.26 Брентфорд 0:2 Брайтон11.02.26 Астон Вилла 1:0 Брайтон08.02.26 Брайтон 0:1 Кристал Пэлас31.01.26 Брайтон 1:1 Эвертон24.01.26 Фулхэм 2:1 Брайтон 34
15 Лидс 27 7 10 10 37 - 46 28.02.26 19:30 Лидс - Манчестер Сити21.02.26 Астон Вилла 1:1 Лидс10.02.26 Челси 2:2 Лидс06.02.26 Лидс 3:1 Ноттингем Форест31.01.26 Лидс 0:4 Арсенал26.01.26 Эвертон 1:1 Лидс 31
16 Тоттенхэм 27 7 8 12 37 - 41 01.03.26 16:00 Фулхэм - Тоттенхэм22.02.26 Тоттенхэм 1:4 Арсенал10.02.26 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл07.02.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм01.02.26 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Сити24.01.26 Бёрнли 2:2 Тоттенхэм 29
17 Ноттингем Форест 27 7 6 14 25 - 39 01.03.26 16:00 Брайтон - Ноттингем Форест22.02.26 Ноттингем Форест 0:1 Ливерпуль11.02.26 Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон06.02.26 Лидс 3:1 Ноттингем Форест01.02.26 Ноттингем Форест 1:1 Кристал Пэлас25.01.26 Брентфорд 0:2 Ноттингем Форест 27
18 Вест Хэм 27 6 7 14 32 - 49 28.02.26 17:00 Ливерпуль - Вест Хэм21.02.26 Вест Хэм 0:0 Борнмут10.02.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед07.02.26 Бёрнли 0:2 Вест Хэм31.01.26 Челси 3:2 Вест Хэм24.01.26 Вест Хэм 3:1 Сандерленд 25
19 Бёрнли 27 4 7 16 29 - 52 28.02.26 17:00 Бёрнли - Брентфорд21.02.26 Челси 1:1 Бёрнли11.02.26 Кристал Пэлас 2:3 Бёрнли07.02.26 Бёрнли 0:2 Вест Хэм02.02.26 Сандерленд 3:0 Бёрнли24.01.26 Бёрнли 2:2 Тоттенхэм 19
20 Вулверхэмптон 29 2 7 20 20 - 51 03.03.26 22:15 Вулверхэмптон - Ливерпуль27.02.26 Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла22.02.26 Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон18.02.26 Вулверхэмптон 2:2 Арсенал11.02.26 Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон07.02.26 Вулверхэмптон 1:3 Челси 13
Полная таблица

По теме:
Вулверхэмптон – Астон Вилла – 2:0. Громкая сенсация в АПЛ. Видео голов
ФОТО. Криштиану Роналду хочет купить клуб АПЛ. Что известно?
Сенсация в Премьер-лиге. Вулверхэмптон шокировал львов из Астон Виллы
Майкл Каррик Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Футбол | 27 февраля 2026, 15:17 48
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций

27 февраля в Ньоне состоялась жеребьевка третьего по силе еврокубка

Вячеслав СУРКИС: «Дебют? У нас есть датчики, кажется, что пульс зашкаливал»
Футбол | 28 февраля 2026, 02:23 0
Вячеслав СУРКИС: «Дебют? У нас есть датчики, кажется, что пульс зашкаливал»
Вячеслав СУРКИС: «Дебют? У нас есть датчики, кажется, что пульс зашкаливал»

Голкипер Динамо поделился эмоциями после матча 18-го тура УПЛ против Эпицентра (4:0)

ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
Бокс | 27.02.2026, 21:22
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 27.02.2026, 11:38
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Динамо уже нашло замену украинцу, который покинул клуб
Футбол | 27.02.2026, 04:00
Динамо уже нашло замену украинцу, который покинул клуб
Динамо уже нашло замену украинцу, который покинул клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
27.02.2026, 06:30 16
Другие виды
Экс-тренер Динамо и сборной Украины решил полностью разорвать отношения
Экс-тренер Динамо и сборной Украины решил полностью разорвать отношения
27.02.2026, 07:30 2
Футбол
Гераскевич признался, на что потратит заработанные из-за бана деньги
Гераскевич признался, на что потратит заработанные из-за бана деньги
26.02.2026, 21:59 1
Олимпийские игры
ВЕРНИДУБ: Жаль, что не возглавил этот клуб. Вывел бы его на высокий уровень
ВЕРНИДУБ: Жаль, что не возглавил этот клуб. Вывел бы его на высокий уровень
26.02.2026, 07:33 6
Футбол
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
27.02.2026, 13:17 26
Футбол
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
26.02.2026, 06:23 23
Футбол
ИБРАГИМОВИЧ: «Поздравляю, малыш! Сегодня ты был лучше Златана»
ИБРАГИМОВИЧ: «Поздравляю, малыш! Сегодня ты был лучше Златана»
26.02.2026, 00:28 2
Футбол
Народный депутат: чемпиона мира бусифицировали и бросили в штурмовые войска
Народный депутат: чемпиона мира бусифицировали и бросили в штурмовые войска
26.02.2026, 17:23
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем