Минус 5 очков, но игра в запасе. Таблица АПЛ: гонка Арсенала и Ман Сити

В Английской Премьер-лиге сыграно 27 туров, и продолжается гонка за чемпионство.

В минувший уик-энд было проведено 10 поединков очередного тура АПЛ.

В лондонском дербі Арсенал разгромил Тоттенхэм (4:1), а Ман Сити справился с Ньюкаслом (2:1).

Горожане в чемпионской гонке с канонирами имеют минус 5 очков, но игру в запасе.

Топ-7 АПЛ: Арсенал (61 очко), Манчестер Сити (56), Астон Вилла (51), Ман Юнайтед (48), Челси, Ливерпуль (по 45).

В зоне вылета находятся Вест Хэм (25), Бернли (19), Вулверхэмптон (10).

В АПЛ выступают два украинских футболиста: Виталий Миколенко (Эвертон) и Егор Ярмолюк (Брентфорд).

АПЛ. 27-й тур

21.02. 17:00. Брентфорд – Брайтон – 0:2

21.02. 17:00. Челси – Бернли – 1:1

21.02. 17:00. Астон Вилла – Лидс – 1:1

21.02. 19:30. Вест Хэм – Борнмут – 0:0

21.02. 22:00. Манчестер Сити – Ньюкасл – 2:1

22.02. 16:00. Кристал Пэлас – Вулверхэмптон – 1:0

22.02. 16:00. Ноттингем Форест – Ливерпуль – 0:1

22.02. 16:00. Сандерленд – Фулхэм – 1:3

22.02. 18:30. Тоттенхэм – Арсенал – 1:4

23.02. 22:00. Эвертон – Манчестер Юнайтед – 0:1

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Арсенал 28 18 7 3 56 - 21 01.03.26 18:30 Арсенал - Челси 22.02.26 Тоттенхэм 1:4 Арсенал 18.02.26 Вулверхэмптон 2:2 Арсенал 12.02.26 Брентфорд 1:1 Арсенал 07.02.26 Арсенал 3:0 Сандерленд 31.01.26 Лидс 0:4 Арсенал 61 2 Манчестер Сити 27 17 5 5 56 - 25 28.02.26 19:30 Лидс - Манчестер Сити 21.02.26 Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл 11.02.26 Манчестер Сити 3:0 Фулхэм 08.02.26 Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити 01.02.26 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Сити 24.01.26 Манчестер Сити 2:0 Вулверхэмптон 56 3 Астон Вилла 27 15 6 6 38 - 28 27.02.26 22:00 Вулверхэмптон - Астон Вилла 21.02.26 Астон Вилла 1:1 Лидс 11.02.26 Астон Вилла 1:0 Брайтон 07.02.26 Борнмут 1:1 Астон Вилла 01.02.26 Астон Вилла 0:1 Брентфорд 25.01.26 Ньюкасл 0:2 Астон Вилла 51 4 Манчестер Юнайтед 27 13 9 5 48 - 37 01.03.26 16:00 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 23.02.26 Эвертон 0:1 Манчестер Юнайтед 10.02.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед 07.02.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм 01.02.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Фулхэм 25.01.26 Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед 48 5 Челси 27 12 9 6 48 - 31 01.03.26 18:30 Арсенал - Челси 21.02.26 Челси 1:1 Бёрнли 10.02.26 Челси 2:2 Лидс 07.02.26 Вулверхэмптон 1:3 Челси 31.01.26 Челси 3:2 Вест Хэм 25.01.26 Кристал Пэлас 1:3 Челси 45 6 Ливерпуль 27 13 6 8 42 - 35 28.02.26 17:00 Ливерпуль - Вест Хэм 22.02.26 Ноттингем Форест 0:1 Ливерпуль 11.02.26 Сандерленд 0:1 Ливерпуль 08.02.26 Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити 31.01.26 Ливерпуль 4:1 Ньюкасл 24.01.26 Борнмут 3:2 Ливерпуль 45 7 Брентфорд 27 12 4 11 40 - 37 28.02.26 17:00 Бёрнли - Брентфорд 21.02.26 Брентфорд 0:2 Брайтон 12.02.26 Брентфорд 1:1 Арсенал 07.02.26 Ньюкасл 2:3 Брентфорд 01.02.26 Астон Вилла 0:1 Брентфорд 25.01.26 Брентфорд 0:2 Ноттингем Форест 40 8 Борнмут 27 9 11 7 43 - 45 28.02.26 14:30 Борнмут - Сандерленд 21.02.26 Вест Хэм 0:0 Борнмут 10.02.26 Эвертон 1:2 Борнмут 07.02.26 Борнмут 1:1 Астон Вилла 31.01.26 Вулверхэмптон 0:2 Борнмут 24.01.26 Борнмут 3:2 Ливерпуль 38 9 Эвертон 27 10 7 10 29 - 31 28.02.26 17:00 Ньюкасл - Эвертон 23.02.26 Эвертон 0:1 Манчестер Юнайтед 10.02.26 Эвертон 1:2 Борнмут 07.02.26 Фулхэм 1:2 Эвертон 31.01.26 Брайтон 1:1 Эвертон 26.01.26 Эвертон 1:1 Лидс 37 10 Фулхэм 27 11 4 12 38 - 41 01.03.26 16:00 Фулхэм - Тоттенхэм 22.02.26 Сандерленд 1:3 Фулхэм 11.02.26 Манчестер Сити 3:0 Фулхэм 07.02.26 Фулхэм 1:2 Эвертон 01.02.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Фулхэм 24.01.26 Фулхэм 2:1 Брайтон 37 11 Ньюкасл 27 10 6 11 38 - 39 28.02.26 17:00 Ньюкасл - Эвертон 21.02.26 Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл 10.02.26 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл 07.02.26 Ньюкасл 2:3 Брентфорд 31.01.26 Ливерпуль 4:1 Ньюкасл 25.01.26 Ньюкасл 0:2 Астон Вилла 36 12 Сандерленд 27 9 9 9 28 - 33 28.02.26 14:30 Борнмут - Сандерленд 22.02.26 Сандерленд 1:3 Фулхэм 11.02.26 Сандерленд 0:1 Ливерпуль 07.02.26 Арсенал 3:0 Сандерленд 02.02.26 Сандерленд 3:0 Бёрнли 24.01.26 Вест Хэм 3:1 Сандерленд 36 13 Кристал Пэлас 27 9 8 10 29 - 32 01.03.26 16:00 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 22.02.26 Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон 11.02.26 Кристал Пэлас 2:3 Бёрнли 08.02.26 Брайтон 0:1 Кристал Пэлас 01.02.26 Ноттингем Форест 1:1 Кристал Пэлас 25.01.26 Кристал Пэлас 1:3 Челси 35 14 Брайтон 27 8 10 9 36 - 34 01.03.26 16:00 Брайтон - Ноттингем Форест 21.02.26 Брентфорд 0:2 Брайтон 11.02.26 Астон Вилла 1:0 Брайтон 08.02.26 Брайтон 0:1 Кристал Пэлас 31.01.26 Брайтон 1:1 Эвертон 24.01.26 Фулхэм 2:1 Брайтон 34 15 Лидс 27 7 10 10 37 - 46 28.02.26 19:30 Лидс - Манчестер Сити 21.02.26 Астон Вилла 1:1 Лидс 10.02.26 Челси 2:2 Лидс 06.02.26 Лидс 3:1 Ноттингем Форест 31.01.26 Лидс 0:4 Арсенал 26.01.26 Эвертон 1:1 Лидс 31 16 Тоттенхэм 27 7 8 12 37 - 41 01.03.26 16:00 Фулхэм - Тоттенхэм 22.02.26 Тоттенхэм 1:4 Арсенал 10.02.26 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл 07.02.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм 01.02.26 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Сити 24.01.26 Бёрнли 2:2 Тоттенхэм 29 17 Ноттингем Форест 27 7 6 14 25 - 39 01.03.26 16:00 Брайтон - Ноттингем Форест 22.02.26 Ноттингем Форест 0:1 Ливерпуль 11.02.26 Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон 06.02.26 Лидс 3:1 Ноттингем Форест 01.02.26 Ноттингем Форест 1:1 Кристал Пэлас 25.01.26 Брентфорд 0:2 Ноттингем Форест 27 18 Вест Хэм 27 6 7 14 32 - 49 28.02.26 17:00 Ливерпуль - Вест Хэм 21.02.26 Вест Хэм 0:0 Борнмут 10.02.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед 07.02.26 Бёрнли 0:2 Вест Хэм 31.01.26 Челси 3:2 Вест Хэм 24.01.26 Вест Хэм 3:1 Сандерленд 25 19 Бёрнли 27 4 7 16 29 - 52 28.02.26 17:00 Бёрнли - Брентфорд 21.02.26 Челси 1:1 Бёрнли 11.02.26 Кристал Пэлас 2:3 Бёрнли 07.02.26 Бёрнли 0:2 Вест Хэм 02.02.26 Сандерленд 3:0 Бёрнли 24.01.26 Бёрнли 2:2 Тоттенхэм 19 20 Вулверхэмптон 28 1 7 20 18 - 51 27.02.26 22:00 Вулверхэмптон - Астон Вилла 22.02.26 Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон 18.02.26 Вулверхэмптон 2:2 Арсенал 11.02.26 Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон 07.02.26 Вулверхэмптон 1:3 Челси 31.01.26 Вулверхэмптон 0:2 Борнмут 10 Полная таблица

