Минус 5 очков, но игра в запасе. Таблица АПЛ: гонка Арсенала и Ман Сити
В Английской Премьер-лиге состоялось 27 туров
В Английской Премьер-лиге сыграно 27 туров, и продолжается гонка за чемпионство.
В минувший уик-энд было проведено 10 поединков очередного тура АПЛ.
В лондонском дербі Арсенал разгромил Тоттенхэм (4:1), а Ман Сити справился с Ньюкаслом (2:1).
Горожане в чемпионской гонке с канонирами имеют минус 5 очков, но игру в запасе.
Топ-7 АПЛ: Арсенал (61 очко), Манчестер Сити (56), Астон Вилла (51), Ман Юнайтед (48), Челси, Ливерпуль (по 45).
В зоне вылета находятся Вест Хэм (25), Бернли (19), Вулверхэмптон (10).
В АПЛ выступают два украинских футболиста: Виталий Миколенко (Эвертон) и Егор Ярмолюк (Брентфорд).
АПЛ. 27-й тур
- 21.02. 17:00. Брентфорд – Брайтон – 0:2
- 21.02. 17:00. Челси – Бернли – 1:1
- 21.02. 17:00. Астон Вилла – Лидс – 1:1
- 21.02. 19:30. Вест Хэм – Борнмут – 0:0
- 21.02. 22:00. Манчестер Сити – Ньюкасл – 2:1
- 22.02. 16:00. Кристал Пэлас – Вулверхэмптон – 1:0
- 22.02. 16:00. Ноттингем Форест – Ливерпуль – 0:1
- 22.02. 16:00. Сандерленд – Фулхэм – 1:3
- 22.02. 18:30. Тоттенхэм – Арсенал – 1:4
- 23.02. 22:00. Эвертон – Манчестер Юнайтед – 0:1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|28
|18
|7
|3
|56 - 21
|01.03.26 18:30 Арсенал - Челси22.02.26 Тоттенхэм 1:4 Арсенал18.02.26 Вулверхэмптон 2:2 Арсенал12.02.26 Брентфорд 1:1 Арсенал07.02.26 Арсенал 3:0 Сандерленд31.01.26 Лидс 0:4 Арсенал
|61
|2
|Манчестер Сити
|27
|17
|5
|5
|56 - 25
|28.02.26 19:30 Лидс - Манчестер Сити21.02.26 Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл11.02.26 Манчестер Сити 3:0 Фулхэм08.02.26 Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити01.02.26 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Сити24.01.26 Манчестер Сити 2:0 Вулверхэмптон
|56
|3
|Астон Вилла
|27
|15
|6
|6
|38 - 28
|27.02.26 22:00 Вулверхэмптон - Астон Вилла21.02.26 Астон Вилла 1:1 Лидс11.02.26 Астон Вилла 1:0 Брайтон07.02.26 Борнмут 1:1 Астон Вилла01.02.26 Астон Вилла 0:1 Брентфорд25.01.26 Ньюкасл 0:2 Астон Вилла
|51
|4
|Манчестер Юнайтед
|27
|13
|9
|5
|48 - 37
|01.03.26 16:00 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас23.02.26 Эвертон 0:1 Манчестер Юнайтед10.02.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед07.02.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм01.02.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Фулхэм25.01.26 Арсенал 2:3 Манчестер Юнайтед
|48
|5
|Челси
|27
|12
|9
|6
|48 - 31
|01.03.26 18:30 Арсенал - Челси21.02.26 Челси 1:1 Бёрнли10.02.26 Челси 2:2 Лидс07.02.26 Вулверхэмптон 1:3 Челси31.01.26 Челси 3:2 Вест Хэм25.01.26 Кристал Пэлас 1:3 Челси
|45
|6
|Ливерпуль
|27
|13
|6
|8
|42 - 35
|28.02.26 17:00 Ливерпуль - Вест Хэм22.02.26 Ноттингем Форест 0:1 Ливерпуль11.02.26 Сандерленд 0:1 Ливерпуль08.02.26 Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити31.01.26 Ливерпуль 4:1 Ньюкасл24.01.26 Борнмут 3:2 Ливерпуль
|45
|7
|Брентфорд
|27
|12
|4
|11
|40 - 37
|28.02.26 17:00 Бёрнли - Брентфорд21.02.26 Брентфорд 0:2 Брайтон12.02.26 Брентфорд 1:1 Арсенал07.02.26 Ньюкасл 2:3 Брентфорд01.02.26 Астон Вилла 0:1 Брентфорд25.01.26 Брентфорд 0:2 Ноттингем Форест
|40
|8
|Борнмут
|27
|9
|11
|7
|43 - 45
|28.02.26 14:30 Борнмут - Сандерленд21.02.26 Вест Хэм 0:0 Борнмут10.02.26 Эвертон 1:2 Борнмут07.02.26 Борнмут 1:1 Астон Вилла31.01.26 Вулверхэмптон 0:2 Борнмут24.01.26 Борнмут 3:2 Ливерпуль
|38
|9
|Эвертон
|27
|10
|7
|10
|29 - 31
|28.02.26 17:00 Ньюкасл - Эвертон23.02.26 Эвертон 0:1 Манчестер Юнайтед10.02.26 Эвертон 1:2 Борнмут07.02.26 Фулхэм 1:2 Эвертон31.01.26 Брайтон 1:1 Эвертон26.01.26 Эвертон 1:1 Лидс
|37
|10
|Фулхэм
|27
|11
|4
|12
|38 - 41
|01.03.26 16:00 Фулхэм - Тоттенхэм22.02.26 Сандерленд 1:3 Фулхэм11.02.26 Манчестер Сити 3:0 Фулхэм07.02.26 Фулхэм 1:2 Эвертон01.02.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Фулхэм24.01.26 Фулхэм 2:1 Брайтон
|37
|11
|Ньюкасл
|27
|10
|6
|11
|38 - 39
|28.02.26 17:00 Ньюкасл - Эвертон21.02.26 Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл10.02.26 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл07.02.26 Ньюкасл 2:3 Брентфорд31.01.26 Ливерпуль 4:1 Ньюкасл25.01.26 Ньюкасл 0:2 Астон Вилла
|36
|12
|Сандерленд
|27
|9
|9
|9
|28 - 33
|28.02.26 14:30 Борнмут - Сандерленд22.02.26 Сандерленд 1:3 Фулхэм11.02.26 Сандерленд 0:1 Ливерпуль07.02.26 Арсенал 3:0 Сандерленд02.02.26 Сандерленд 3:0 Бёрнли24.01.26 Вест Хэм 3:1 Сандерленд
|36
|13
|Кристал Пэлас
|27
|9
|8
|10
|29 - 32
|01.03.26 16:00 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас22.02.26 Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон11.02.26 Кристал Пэлас 2:3 Бёрнли08.02.26 Брайтон 0:1 Кристал Пэлас01.02.26 Ноттингем Форест 1:1 Кристал Пэлас25.01.26 Кристал Пэлас 1:3 Челси
|35
|14
|Брайтон
|27
|8
|10
|9
|36 - 34
|01.03.26 16:00 Брайтон - Ноттингем Форест21.02.26 Брентфорд 0:2 Брайтон11.02.26 Астон Вилла 1:0 Брайтон08.02.26 Брайтон 0:1 Кристал Пэлас31.01.26 Брайтон 1:1 Эвертон24.01.26 Фулхэм 2:1 Брайтон
|34
|15
|Лидс
|27
|7
|10
|10
|37 - 46
|28.02.26 19:30 Лидс - Манчестер Сити21.02.26 Астон Вилла 1:1 Лидс10.02.26 Челси 2:2 Лидс06.02.26 Лидс 3:1 Ноттингем Форест31.01.26 Лидс 0:4 Арсенал26.01.26 Эвертон 1:1 Лидс
|31
|16
|Тоттенхэм
|27
|7
|8
|12
|37 - 41
|01.03.26 16:00 Фулхэм - Тоттенхэм22.02.26 Тоттенхэм 1:4 Арсенал10.02.26 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл07.02.26 Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм01.02.26 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Сити24.01.26 Бёрнли 2:2 Тоттенхэм
|29
|17
|Ноттингем Форест
|27
|7
|6
|14
|25 - 39
|01.03.26 16:00 Брайтон - Ноттингем Форест22.02.26 Ноттингем Форест 0:1 Ливерпуль11.02.26 Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон06.02.26 Лидс 3:1 Ноттингем Форест01.02.26 Ноттингем Форест 1:1 Кристал Пэлас25.01.26 Брентфорд 0:2 Ноттингем Форест
|27
|18
|Вест Хэм
|27
|6
|7
|14
|32 - 49
|28.02.26 17:00 Ливерпуль - Вест Хэм21.02.26 Вест Хэм 0:0 Борнмут10.02.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед07.02.26 Бёрнли 0:2 Вест Хэм31.01.26 Челси 3:2 Вест Хэм24.01.26 Вест Хэм 3:1 Сандерленд
|25
|19
|Бёрнли
|27
|4
|7
|16
|29 - 52
|28.02.26 17:00 Бёрнли - Брентфорд21.02.26 Челси 1:1 Бёрнли11.02.26 Кристал Пэлас 2:3 Бёрнли07.02.26 Бёрнли 0:2 Вест Хэм02.02.26 Сандерленд 3:0 Бёрнли24.01.26 Бёрнли 2:2 Тоттенхэм
|19
|20
|Вулверхэмптон
|28
|1
|7
|20
|18 - 51
|27.02.26 22:00 Вулверхэмптон - Астон Вилла22.02.26 Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон18.02.26 Вулверхэмптон 2:2 Арсенал11.02.26 Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон07.02.26 Вулверхэмптон 1:3 Челси31.01.26 Вулверхэмптон 0:2 Борнмут
|10
Инфографика
