Йожеф САБО: «Не нужно их брать в сборную, они ничем не помогут»

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо выступил против натурализации игроков донецкого «Шахтера» – Педриньо и Педро Энрике, которые по его мнению не помогут «сине-желтым»

«Не нужно их брать в сборную. Они не будут отдаваться так, как украинец. Бразильцы не будут полезны сборной Украины – ни в коем случае.

Они ничем не помогут. Лучше привлекать наших молодых игроков, которые будут приезжать с большим желанием в лагерь команды», – категорически отреагировал Сабо.

Фланговый защитник Педро Энрике провел 26 матчей в нынешнем сезоне, в которых забил один гол и оформил четыре ассиста. В активе вингера Педриньо – шесть голов, девять результативных передач в 27 играх.

Главный тренер сборной Сергей Ребров ранее сообщил, что не может решать, кого натурализовать, ведь в первую очередь желание должно отходить от самого игрока.