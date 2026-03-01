РЕБРОВ – об игроках Динамо в сборной и натурализации футболистов Шахтера

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнением о кадровой ситуации «сине-желтых» перед матчем полуфинала плей-офф квалификации ЧМ-2026 против Швеции, который состоится 26 марта:

– Зинченко, Довбика нет, Конопля и Малиновский дисквалифицированы... Потенциально четырех футболистов стартового состава нет. Какой выход видите из этой ситуации?

– Это ведь не первый раз такое случается. К сожалению, нужно выходить из такого положения, но я считаю, что у нас на каждую позицию есть конкуренция. Будем вызывать тех игроков, которые этого заслуживают.

– Конопля пропускает матч против Швеции, поэтому возникает вопрос с позицией флангового защитника. В «Динамо» есть Тымчик, Караваев, но в последнее время играет молодой Коробов. Что вы думаете об этом?

– Я надеюсь, что Тымчик будет играть на Кубок Украины следующую встречу. Я ведь не могу тренеру команды говорить, кого ставить. Я думаю, что Коробов заслуживает своего места.

Действительно, я видел его на сборах, он очень хорошо выглядел на своей позиции, и сейчас, в этих играх он тоже хорошо себя проявляет. В любой команде есть конкуренция, и если Коробов выигрывает конкуренцию, то он этого заслуживает.

– Интересует персона Владимира Бражко. В 2024 году он играл у вас постоянно, однако в 2025-м выпал из обоймы. Сейчас он провел сборы вроде неплохо, как вы оцените его состояние?

– Я не хочу останавливаться на личностях, но на этой позиции сейчас большая конкуренция. Я доволен состоянием Владимира, он забивает, является лидером. Однако на этой позиции большая конкуренция.

Например, Егор Ярмолюк, ранее игравший за молодежку. На мой взгляд, он является лидером «Брентфорда», несмотря на то, что он не постоянно играет. Последние матчи он выходил на замену, но вот последний раз играл. Поэтому нужно показывать свой уровень, и мы будем смотреть, кого вызвать.

– Матвей Пономаренко забивает уже четвертый матч подряд, рассматриваете ли вы его кандидатуру?

– Его будущее зависит только от него. У него есть перспективы, но сейчас нельзя говорить о национальной сборной. Если он будет показывать стабильную игру в каждом матче, то да – он будет кандидатом в сборную.

Сейчас я рассматриваю всех кандидатов на эту позицию, потому что она является проблемной. Вы знаете, Артем Довбик не будет играть, поэтому нужен еще один нападающий.

Я доволен, что сейчас в чемпионате и Краснопир, и Пономаренко, и Будковский, все они забивают. Поэтому у всех есть шанс попасть в сборную.

– Мне кажется, что любая из этих фамилий, если она окажется в заявке, вызовет удивление болельщиков.

– Почему удивление? Мы же Блохина, Андрея Шевченко, к сожалению, уже не вызовем. Поэтому в любом случае будет новое имя.

– Вы не комментировали новости о натурализации? Педро Энрике, Педриньо из «Шахтера» – о них писали. Рассматривался ли такой вариант или, может быть, рассматривается сейчас?

– Мне тяжело это комментировать. Для меня важно, чтобы у игрока был украинский паспорт, тогда я буду его рассматривать в национальную сборную. Я не могу натурализовать игроков, тем более у меня через три месяца заканчивается контракт.

Я не знаю, где буду. Я не могу сейчас говорить, что хочу кого-нибудь натурализовать. Есть регламент, что игроку пять лет необходимо играть в Украине, тогда у него есть шанс стать гражданином этой страны и играть за сборную.

Я считаю, что у Педриньо нет этих 5 лет, поэтому... Когда будет желание игрока, желание «Шахтера»... Я считаю, что натурализация – это важный фактор для самого игрока, ведь ты меняешь гражданство.

Это ведь не просто, что захотел клуб или тренер сборной. Важно, чтобы желание исходило от игрока, а не национальной сборной.

Источник: Футбол 360. Расшифровка интервью: Sport.ua