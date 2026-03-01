Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РЕБРОВ – об игроках Динамо в сборной и натурализации футболистов Шахтера
Чемпионат мира
01 марта 2026, 22:00 | Обновлено 01 марта 2026, 22:17
1347
0

РЕБРОВ – об игроках Динамо в сборной и натурализации футболистов Шахтера

Наставник национальной команды поделился мнением о кадровой ситуации «сине-желтых»

01 марта 2026, 22:00 | Обновлено 01 марта 2026, 22:17
1347
0
РЕБРОВ – об игроках Динамо в сборной и натурализации футболистов Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнением о кадровой ситуации «сине-желтых» перед матчем полуфинала плей-офф квалификации ЧМ-2026 против Швеции, который состоится 26 марта:

– Зинченко, Довбика нет, Конопля и Малиновский дисквалифицированы... Потенциально четырех футболистов стартового состава нет. Какой выход видите из этой ситуации?

– Это ведь не первый раз такое случается. К сожалению, нужно выходить из такого положения, но я считаю, что у нас на каждую позицию есть конкуренция. Будем вызывать тех игроков, которые этого заслуживают.

– Конопля пропускает матч против Швеции, поэтому возникает вопрос с позицией флангового защитника. В «Динамо» есть Тымчик, Караваев, но в последнее время играет молодой Коробов. Что вы думаете об этом?

– Я надеюсь, что Тымчик будет играть на Кубок Украины следующую встречу. Я ведь не могу тренеру команды говорить, кого ставить. Я думаю, что Коробов заслуживает своего места.

Действительно, я видел его на сборах, он очень хорошо выглядел на своей позиции, и сейчас, в этих играх он тоже хорошо себя проявляет. В любой команде есть конкуренция, и если Коробов выигрывает конкуренцию, то он этого заслуживает.

– Интересует персона Владимира Бражко. В 2024 году он играл у вас постоянно, однако в 2025-м выпал из обоймы. Сейчас он провел сборы вроде неплохо, как вы оцените его состояние?

– Я не хочу останавливаться на личностях, но на этой позиции сейчас большая конкуренция. Я доволен состоянием Владимира, он забивает, является лидером. Однако на этой позиции большая конкуренция.

Например, Егор Ярмолюк, ранее игравший за молодежку. На мой взгляд, он является лидером «Брентфорда», несмотря на то, что он не постоянно играет. Последние матчи он выходил на замену, но вот последний раз играл. Поэтому нужно показывать свой уровень, и мы будем смотреть, кого вызвать.

– Матвей Пономаренко забивает уже четвертый матч подряд, рассматриваете ли вы его кандидатуру?

– Его будущее зависит только от него. У него есть перспективы, но сейчас нельзя говорить о национальной сборной. Если он будет показывать стабильную игру в каждом матче, то да – он будет кандидатом в сборную.

Сейчас я рассматриваю всех кандидатов на эту позицию, потому что она является проблемной. Вы знаете, Артем Довбик не будет играть, поэтому нужен еще один нападающий.

Я доволен, что сейчас в чемпионате и Краснопир, и Пономаренко, и Будковский, все они забивают. Поэтому у всех есть шанс попасть в сборную.

– Мне кажется, что любая из этих фамилий, если она окажется в заявке, вызовет удивление болельщиков.

– Почему удивление? Мы же Блохина, Андрея Шевченко, к сожалению, уже не вызовем. Поэтому в любом случае будет новое имя.

– Вы не комментировали новости о натурализации? Педро Энрике, Педриньо из «Шахтера» – о них писали. Рассматривался ли такой вариант или, может быть, рассматривается сейчас?

– Мне тяжело это комментировать. Для меня важно, чтобы у игрока был украинский паспорт, тогда я буду его рассматривать в национальную сборную. Я не могу натурализовать игроков, тем более у меня через три месяца заканчивается контракт.

Я не знаю, где буду. Я не могу сейчас говорить, что хочу кого-нибудь натурализовать. Есть регламент, что игроку пять лет необходимо играть в Украине, тогда у него есть шанс стать гражданином этой страны и играть за сборную.

Я считаю, что у Педриньо нет этих 5 лет, поэтому... Когда будет желание игрока, желание «Шахтера»... Я считаю, что натурализация – это важный фактор для самого игрока, ведь ты меняешь гражданство.

Это ведь не просто, что захотел клуб или тренер сборной. Важно, чтобы желание исходило от игрока, а не национальной сборной.

Источник: Футбол 360. Расшифровка интервью: Sport.ua

По теме:
Йожеф САБО: «Он был богом на поле, а теперь посмотрите на Довбика»
Туран – фанатам Гезтепе: «Знайте, что наш дом – это также и ваш дом»
Фанаты Гезтепе адресовали важное послание Шахтеру при помощи баннера
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Сергей Ребров Динамо Киев Александр Тымчик Александр Караваев Максим Коробов Владимир Бражко Матвей Пономаренко Игорь Краснопир Филипп Будковский Шахтер Донецк Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Педриньо (Педро Энрике Азеведо Перейра) Ефим Конопля Артем Довбик Руслан Малиновский Александр Зинченко травма натурализация
Николай Тытюк Источник: YouTube
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
Футбол | 01 марта 2026, 00:16 0
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением

Суркис дал интервью о ситуации в клубе

Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Другие виды | 01 марта 2026, 10:21 101
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича

Виктория Бущан раскритиковала спортсмена

Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Футбол | 28.02.2026, 22:00
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Два промаха с пенальти, но не сухарь. Колос обыграл Карпаты во Львове
Футбол | 01.03.2026, 20:09
Два промаха с пенальти, но не сухарь. Колос обыграл Карпаты во Львове
Два промаха с пенальти, но не сухарь. Колос обыграл Карпаты во Львове
Антони забил ножницами. Бетис в дерби против Севильи упустил победу с 2:0
Футбол | 01.03.2026, 21:40
Антони забил ножницами. Бетис в дерби против Севильи упустил победу с 2:0
Антони забил ножницами. Бетис в дерби против Севильи упустил победу с 2:0
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала
27.02.2026, 21:06 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
27.02.2026, 21:22 33
Бокс
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
01.03.2026, 08:23 3
Футбол
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
28.02.2026, 20:28 9
Футбол
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
28.02.2026, 09:18 8
Футбол
Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
27.02.2026, 18:04 2
Футбол
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
28.02.2026, 07:30 6
Бокс
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
01.03.2026, 06:43 17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем