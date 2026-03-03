Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
03 марта 2026, 18:25 | Обновлено 03 марта 2026, 18:56
Престижная премия объявила номинантов: лучшие спортсмены и команды года

Laureus World Sports Awards назвала претендентов

Престижная премия объявила номинантов: лучшие спортсмены и команды года
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Престижная премия Laureus World Sports Awards объявила своих номинантов на награды. Церемония пройдет в Мадриде 20 апреля.

Спортсмен года: Карлос Алькарас (теннис), Усман Дембеле (футбол), Арман Дюплантис (легкая атлетика), Марк Маркес (мотоспорт), Тадей Погачар (велоспорт), Янник Синнер (теннис).

Спортсменка года: (Кэтлин Ледеки (плавание), Арина Соболенко (теннис), Сидни Маклафлин-Леврон (легкая атлетика), Фейт Кипьегон (легкая атлетика), Мелисса Джефферсон-Вуден (легкая атлетика), Айтана Басмати (футбол).

Лучшая команда года: Макларен (Формула-1), женская сборная Англии по футболу, женская сборная Индии по крикету, Оклахома Сити (НБА), ПСЖ (футбол).

Полный список номинантов Laureus World Sports Awards

Laureus World Sports Awards
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
