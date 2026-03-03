Престижная премия объявила номинантов: лучшие спортсмены и команды года

Престижная премия Laureus World Sports Awards объявила своих номинантов на награды. Церемония пройдет в Мадриде 20 апреля.

Спортсмен года: Карлос Алькарас (теннис), Усман Дембеле (футбол), Арман Дюплантис (легкая атлетика), Марк Маркес (мотоспорт), Тадей Погачар (велоспорт), Янник Синнер (теннис).

Спортсменка года: (Кэтлин Ледеки (плавание), Арина Соболенко (теннис), Сидни Маклафлин-Леврон (легкая атлетика), Фейт Кипьегон (легкая атлетика), Мелисса Джефферсон-Вуден (легкая атлетика), Айтана Басмати (футбол).

Лучшая команда года: Макларен (Формула-1), женская сборная Англии по футболу, женская сборная Индии по крикету, Оклахома Сити (НБА), ПСЖ (футбол).

