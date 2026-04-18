Джокович будет ведущим на престижной премии Laureus World Sports Awards

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович и фристайлистка Эйлин Гу будут соведущими на церемонии награждения Laureus World Sports Awards.

Никогда прежде два спортсмена не вели самую престижную церемонию награждения Laureus.

Новак – пятикратный обладатель титула «Спортсмен года Laureus» (рекордсмен), олимпийский чемпион и обладатель рекордных 24-х трофеев в мужском одиночном разряде на турнирах Grand Slam, а Эйлин Гу – самая титулованная фристайлистка в истории этого вида спорта, многократная олимпийская чемпионка и чемпионка мира, «Спортсменка года Laureus в экстремальных видах спорта» 2023 года и посол Laureus.

Вместе они вручат самую желанную награду для спортсменов в таких номинациях, как «Спортсмен и спортсменка года», «Команда года», «Прорыв года» и «Возвращение года».

Джокович о церемонии: «Премия Laureus World Sports Awards занимает особое место в моем сердце. Она отмечает не только выдающиеся достижения в спорте, но и способность спорта менять мир к лучшему. За эти годы я был удостоен пяти статуэток Laureus. Это всегда уникальная возможность пообщаться со спортсменами из других видов спорта и встретиться со спортивными героями, входящими в состав Laureus World Sports Academy. В прошлом году я имел честь вручить Арману (Мондо) Дюплантису (шведский легкоатлет) награду «Спортсмен года Laureus», а в этот раз я рад вести церемонию вместе с Эйлин, замечательной спортсменкой, которая также понимает цель и миссию Laureus».

Гу о возможности быть ведущей: «Премия Laureus World Sports Awards имеет особое значение для спортсменов, потому что она отмечает наши достижения так, как ничто другое – через уважение и понимание наших коллег, одновременно вдохновляя миллионы молодых спортивных фанатов по всему миру. Это действительно премия спортсменов, и получение награды Laureus в 2023 году стало важной вехой в моей карьере. Я была в восторге от того, что в прошлом году вернулась, чтобы вручить награду «Laureus Sport for Good» организации Kick4Life и награду за вклад в развитие спорта Келли Слейтеру (американский серфер). Теперь стать частью шоу в качестве ведущей вместе с Новаком – человеком, чьим путем и достижениями я так долго восхищалась – для меня настоящая честь».

Пять представителей тенниса попали в список номинантов спортивной премии Laureus World Sports Awards:

Карлос Алькарас (Спортсмен года)

Янник Синнер (Спортсмен года)

Арина Соболенко (Спортсменка года)

Жоау Фонсека (Прорыв года)

Аманда Анисимова (Возвращение года)

Церемония награждения состоится 20 апреля в Мадриде.