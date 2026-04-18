Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Джокович будет ведущим на престижной премии Laureus World Sports Awards
Другие новости
18 апреля 2026, 22:13 |
8
0

Джокович будет ведущим на престижной премии Laureus World Sports Awards

Новак и Эйлин Гу будут соведущими на церемонии награждения

Laureus. Новак Джокович и Эйлин Гу

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович и фристайлистка Эйлин Гу будут соведущими на церемонии награждения Laureus World Sports Awards.

Никогда прежде два спортсмена не вели самую престижную церемонию награждения Laureus.

Новак – пятикратный обладатель титула «Спортсмен года Laureus» (рекордсмен), олимпийский чемпион и обладатель рекордных 24-х трофеев в мужском одиночном разряде на турнирах Grand Slam, а Эйлин Гу – самая титулованная фристайлистка в истории этого вида спорта, многократная олимпийская чемпионка и чемпионка мира, «Спортсменка года Laureus в экстремальных видах спорта» 2023 года и посол Laureus.

Вместе они вручат самую желанную награду для спортсменов в таких номинациях, как «Спортсмен и спортсменка года», «Команда года», «Прорыв года» и «Возвращение года».

Джокович о церемонии: «Премия Laureus World Sports Awards занимает особое место в моем сердце. Она отмечает не только выдающиеся достижения в спорте, но и способность спорта менять мир к лучшему. За эти годы я был удостоен пяти статуэток Laureus. Это всегда уникальная возможность пообщаться со спортсменами из других видов спорта и встретиться со спортивными героями, входящими в состав Laureus World Sports Academy. В прошлом году я имел честь вручить Арману (Мондо) Дюплантису (шведский легкоатлет) награду «Спортсмен года Laureus», а в этот раз я рад вести церемонию вместе с Эйлин, замечательной спортсменкой, которая также понимает цель и миссию Laureus».

Гу о возможности быть ведущей: «Премия Laureus World Sports Awards имеет особое значение для спортсменов, потому что она отмечает наши достижения так, как ничто другое – через уважение и понимание наших коллег, одновременно вдохновляя миллионы молодых спортивных фанатов по всему миру. Это действительно премия спортсменов, и получение награды Laureus в 2023 году стало важной вехой в моей карьере. Я была в восторге от того, что в прошлом году вернулась, чтобы вручить награду «Laureus Sport for Good» организации Kick4Life и награду за вклад в развитие спорта Келли Слейтеру (американский серфер). Теперь стать частью шоу в качестве ведущей вместе с Новаком – человеком, чьим путем и достижениями я так долго восхищалась – для меня настоящая честь».

Пять представителей тенниса попали в список номинантов спортивной премии Laureus World Sports Awards:

  • Карлос Алькарас (Спортсмен года)
  • Янник Синнер (Спортсмен года)
  • Арина Соболенко (Спортсменка года)
  • Жоау Фонсека (Прорыв года)
  • Аманда Анисимова (Возвращение года)

Церемония награждения состоится 20 апреля в Мадриде.

По теме:
Синнер еще не подтвердил участие на Мастерсе в Мадриде
Алькарас снялся с грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде
Джокович не будет участвовать на Мастерсе в Мадриде в этом году
Новак Джокович Laureus World Sports Awards Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер Арина Соболенко Аманда Анисимова Жоау Фонсека
Алина Грушко Источник: Laureus
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Футбол | 18 апреля 2026, 05:05 2
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение

Игрок может быть готов сменить команду

Определены финалисты грунтового турнира ATP 500 в Барселоне
Теннис | 18 апреля 2026, 19:21 0
Определены финалисты грунтового турнира ATP 500 в Барселоне
Определены финалисты грунтового турнира ATP 500 в Барселоне

В финальном мачте сойдутся Артур Фис и Андрей Рублев

Костюк дожала 36-ю ракетку мира и пробилась в полуфинал WTA 250 в Руане
Теннис | 17.04.2026, 20:45
Костюк дожала 36-ю ракетку мира и пробилась в полуфинал WTA 250 в Руане
Костюк дожала 36-ю ракетку мира и пробилась в полуфинал WTA 250 в Руане
Костюк с разгромом ворвалась в финал турнира WTA 250 в Руане и ждет Подрез
Теннис | 18.04.2026, 17:38
Костюк с разгромом ворвалась в финал турнира WTA 250 в Руане и ждет Подрез
Костюк с разгромом ворвалась в финал турнира WTA 250 в Руане и ждет Подрез
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
Теннис | 18.04.2026, 00:59
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
18.04.2026, 07:34 35
Футбол
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
17.04.2026, 08:41 16
Футбол
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
16.04.2026, 23:51 1
Бокс
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
16.04.2026, 21:40 90
Футбол
Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
17.04.2026, 15:20 16
Теннис
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
17.04.2026, 04:05 2
Бокс
Сетка плей-офф Лиги Европы. Определены полуфинальные пары: английское дерби
Сетка плей-офф Лиги Европы. Определены полуфинальные пары: английское дерби
17.04.2026, 06:05 1
Футбол
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
17.04.2026, 06:23 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем