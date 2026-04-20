20 апреля 2026, 23:13 | Обновлено 20 апреля 2026, 23:14
99
0

Laureus World Sports Awards. В Мадриде назвали лучшего спортсмена года

Премию выиграл Карлос Алькарас, который обошел Синнера, Дембеле, Дюплантиса и Погачара

20 апреля 2026, 23:13 | Обновлено 20 апреля 2026, 23:14
99
0
Laureus World Sports Awards. В Мадриде назвали лучшего спортсмена года
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

20 апреля в Мадриде (столице Испании) состоялась ежегодная церемония вручения наград Laureus World Sports Awards.

Спортсменом года был признан испанский теннисист Карлос Алькарас, который в 2025 году стал чемпионом Ролан Гаррос и US Open.

На эту награду также претендовали французский футболист Усман Дембеле, шведский легкоатлет Арман Дюплантис (победитель прошлогодний премим), итальянский теннисист Янник Синнер и словенский велогонщик Тадей Погачар.

Соведущими на церемонии награждения Laureus World Sports Awards были сербский теннисист Новак Джокович и китайская фристайлистка Эйлин Гу.

Помимо награды «Спортсмен год», также были опредены победители в основных номинациях «Спортсменка года», «Команда года», «Прорыв года», «Возвращение года» и «Лучший молодой спортсмен года».

Laureus World Sports Awards. Результаты

  • Спортсмен года – Карлос Алькарас (Испания, теннис)
  • Спортсменка года – Арина Соболенко (теннис)
  • Команда года – ПСЖ (Франция, футбол)
  • Прорыв года – Ландо Норрис (Великобритания, Формула-1)
  • Возвращение года – Рори Макилрой (Северная Ирландия, гольф)
  • Лучший молодой спортсмен года – Ламин Ямаль (Испания, футбол)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
