Laureus World Sports Awards. В Мадриде назвали лучшего спортсмена года
Премию выиграл Карлос Алькарас, который обошел Синнера, Дембеле, Дюплантиса и Погачара
20 апреля в Мадриде (столице Испании) состоялась ежегодная церемония вручения наград Laureus World Sports Awards.
Спортсменом года был признан испанский теннисист Карлос Алькарас, который в 2025 году стал чемпионом Ролан Гаррос и US Open.
На эту награду также претендовали французский футболист Усман Дембеле, шведский легкоатлет Арман Дюплантис (победитель прошлогодний премим), итальянский теннисист Янник Синнер и словенский велогонщик Тадей Погачар.
Соведущими на церемонии награждения Laureus World Sports Awards были сербский теннисист Новак Джокович и китайская фристайлистка Эйлин Гу.
Помимо награды «Спортсмен год», также были опредены победители в основных номинациях «Спортсменка года», «Команда года», «Прорыв года», «Возвращение года» и «Лучший молодой спортсмен года».
Laureus World Sports Awards. Результаты
- Спортсмен года – Карлос Алькарас (Испания, теннис)
- Спортсменка года – Арина Соболенко (теннис)
- Команда года – ПСЖ (Франция, футбол)
- Прорыв года – Ландо Норрис (Великобритания, Формула-1)
- Возвращение года – Рори Макилрой (Северная Ирландия, гольф)
- Лучший молодой спортсмен года – Ламин Ямаль (Испания, футбол)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
