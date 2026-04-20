Laureus World Sports Awards. В Мадриде назвали лучшего спортсмена года

20 апреля в Мадриде (столице Испании) состоялась ежегодная церемония вручения наград Laureus World Sports Awards.

Спортсменом года был признан испанский теннисист Карлос Алькарас, который в 2025 году стал чемпионом Ролан Гаррос и US Open.

На эту награду также претендовали французский футболист Усман Дембеле, шведский легкоатлет Арман Дюплантис (победитель прошлогодний премим), итальянский теннисист Янник Синнер и словенский велогонщик Тадей Погачар.

Соведущими на церемонии награждения Laureus World Sports Awards были сербский теннисист Новак Джокович и китайская фристайлистка Эйлин Гу.

Помимо награды «Спортсмен год», также были опредены победители в основных номинациях «Спортсменка года», «Команда года», «Прорыв года», «Возвращение года» и «Лучший молодой спортсмен года».

Laureus World Sports Awards. Результаты