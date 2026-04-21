АЛЬКАРАС: «Ее получали выдающиеся спортсмены, а теперь получил и я»

20 апреля в Мадриде (столице Испании) состоялась ежегодная церемония вручения наград Laureus World Sports Awards.

Спортсменом года был признан испанский теннисист Карлос Алькарас за достижения в 2025 году.

«Хочу поблагодарить академию и всех, кто отдал за меня свои голоса. Я также хочу поздравить номинантов. Для меня настоящая честь быть номинированным наряду с такими спортсменами, как вы. То, чего вы достигли, просто невероятно. И то, что я делю этот момент с вами, делает эту награду еще более особенной.

Эта награда отмечает сезон, который для меня был действительно потрясающим. Выиграть два турнира Grand Slam и закончить год на первом месте – это то, о чем я мечтал с самого детства. Я думаю не только о трофеях и результатах, но и о пути, о трудных моментах, о людях, которые были рядом, и о том, чему я научился. Именно поэтому эта награда так важна для меня. Ее получали выдающиеся спортсмены, которыми я восхищаюсь, которые вдохновляли целые поколения, а теперь получил ее я. Я и представить себе не мог такого, когда был ребенком, который просто любил теннис и наслаждался каждым выходом на корт. То, как ты относишься к другим, и то, каким человеком ты являешься каждый день, – вот что действительно важно. Спасибо моей семье и болельщикам. Благодарю за эту честь. Это ночь, которую я никогда не забуду», – сказал Алькарас.