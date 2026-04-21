  4. АЛЬКАРАС: «Ее получали выдающиеся спортсмены, а теперь получил и я»
АЛЬКАРАС: «Ее получали выдающиеся спортсмены, а теперь получил и я»

Речь Карлоса после получения награды Спортсмен года на Laureus World Sports Awards

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

20 апреля в Мадриде (столице Испании) состоялась ежегодная церемония вручения наград Laureus World Sports Awards.

Спортсменом года был признан испанский теннисист Карлос Алькарас за достижения в 2025 году.

«Хочу поблагодарить академию и всех, кто отдал за меня свои голоса. Я также хочу поздравить номинантов. Для меня настоящая честь быть номинированным наряду с такими спортсменами, как вы. То, чего вы достигли, просто невероятно. И то, что я делю этот момент с вами, делает эту награду еще более особенной.

Эта награда отмечает сезон, который для меня был действительно потрясающим. Выиграть два турнира Grand Slam и закончить год на первом месте – это то, о чем я мечтал с самого детства. Я думаю не только о трофеях и результатах, но и о пути, о трудных моментах, о людях, которые были рядом, и о том, чему я научился. Именно поэтому эта награда так важна для меня. Ее получали выдающиеся спортсмены, которыми я восхищаюсь, которые вдохновляли целые поколения, а теперь получил ее я. Я и представить себе не мог такого, когда был ребенком, который просто любил теннис и наслаждался каждым выходом на корт. То, как ты относишься к другим, и то, каким человеком ты являешься каждый день, – вот что действительно важно. Спасибо моей семье и болельщикам. Благодарю за эту честь. Это ночь, которую я никогда не забуду», – сказал Алькарас.

По теме:
Laureus World Sports Awards. В Мадриде назвали лучшего спортсмена года
Ламин Ямаль – лучший молодой спортсмен планеты
АЛЬКАРАС: «Решение будет принято на основании результатов обследования»
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
Футбол | 21 апреля 2026, 08:39 2
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев
Шахтер запретил украинскому футболисту играть в футбол 9 месяцев

Будко – о том, как не мог играть за АЗ

Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
Футбол | 21 апреля 2026, 08:22 23
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины
Динамо нашло замену Костюку. Это экс-тренер сборной Украины

Команду после завершения сезона может возглавить Александр Петраков

Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
Футбол | 21.04.2026, 10:37
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
Защитник сборной Украины не нужен своему клубу и станет свободным агентом
Соболенко и россиянки лайкнули пост для путина. Олейникова обратилась к WTA
Теннис | 21.04.2026, 13:29
Соболенко и россиянки лайкнули пост для путина. Олейникова обратилась к WTA
Соболенко и россиянки лайкнули пост для путина. Олейникова обратилась к WTA
Житомирское проклятие снято. Шахтер впервые обыграл Полесье
Футбол | 20.04.2026, 19:57
Житомирское проклятие снято. Шахтер впервые обыграл Полесье
Житомирское проклятие снято. Шахтер впервые обыграл Полесье
Популярные новости
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
21.04.2026, 10:22 8
Футбол
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
19.04.2026, 18:00 30
Теннис
Александр КРАСЮК: «Если бы Усик слушал меня и остался со мной...»
Александр КРАСЮК: «Если бы Усик слушал меня и остался со мной...»
19.04.2026, 19:07 3
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»
20.04.2026, 10:14 5
Футбол
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
20.04.2026, 08:29 3
Футбол
Известный боксер: «Усик находится на своей планете. Ему плевать»
Известный боксер: «Усик находится на своей планете. Ему плевать»
21.04.2026, 05:55
Бокс
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
Решение принято. Лунин получил топ-предложение и выбрал, за кого играть
20.04.2026, 08:22 9
Футбол
В чемпионской гонке всё только начинается. Арсенал уступил Манчестер Сити
В чемпионской гонке всё только начинается. Арсенал уступил Манчестер Сити
19.04.2026, 20:26 27
Футбол
