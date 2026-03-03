Тренер Реала высказался об отставании от Барселоны в четыре очка
Альваро Арбелоа отказывается признавать поражение в чемпионской гонке
Тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа выразил уверенность в том, что интрига в гонке за золотые медали чемпионата Испании все еще жива. Напомним, что после поражения от «Хетафе» (0:1) в рамках 26-го тура Ла Лиги, мадридцы отстают от лидирующей «Барселоны» на 4 очка за 12 туров до финиша сезона.
На вопрос о том, можно ли считать борьбу за титул завершенной, наставник ответил решительным отказом:
«Нет, впереди розыгрыш еще 36 очков. Наша единственная задача на данный момент – биться за каждый из этих баллов. Сдаваться никто не планирует.
Мы сохраняем веру в то, что нам по силам отыграть этот четырехочковый гандикап. Это «Реал Мадрид», и здесь капитуляция просто невозможна», – подчеркнул Арбелоа.
Яка в нього була тактика на крайні два матчі Прімери - вийти на гру без правого вінгера й грати виключно через фланг губатого расиста. Очманіти! А коли цей «хитрий» план не спрацював - то що далі, Альваро? Як ти думав розтягувати оборону й розкривати низький блок суперника з подібною мега стратегією?
Нинішній «Реал» можна описати двома словами - егоїзм і капризи.
У цій зграї скунсів кожен сам за себе.