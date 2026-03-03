Тренер Реала высказался об отставании от Барселоны в четыре очка

Тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа выразил уверенность в том, что интрига в гонке за золотые медали чемпионата Испании все еще жива. Напомним, что после поражения от «Хетафе» (0:1) в рамках 26-го тура Ла Лиги, мадридцы отстают от лидирующей «Барселоны» на 4 очка за 12 туров до финиша сезона.

На вопрос о том, можно ли считать борьбу за титул завершенной, наставник ответил решительным отказом: