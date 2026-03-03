Три футболиста Реала пропустят матч с Сельтой из-за дисквалификации

Сразу три игрока основного состава «Реала» не смогут помочь команде в предстоящем поединке против «Сельты» из-за дисциплинарных санкций.

Это стало следствием напряженной игры 26-го тура Ла Лиги, в которой подопечные Альваро Арбелоа потерпели минимальное поражение от «Хетафе» (0:1) на домашней арене.

Первая потеря произошла на 68-й минуте: защитник Дин Хейсен был наказан «горчичником» за жесткий подкат против нападающего гостей Луиса Васкеса. Уже в компенсированное время, на 93-й минуте, предупреждение получил Альваро Каррерас за нарушение на Марио Мартине. Для обоих защитников эти желтые карточки стали пятыми в текущем сезоне, что автоматически означает пропуск следующего тура.

Ситуация усугубилась на 95-й минуте, когда главный судья Алехандро Муньис удалил с поля Франко Мастантуоно. Аргентинский форвард получил прямую красную карточку за чрезмерные споры с арбитром. Примечательно, что даже если бы Мастантуоно отделался лишь предупреждением, он все равно не сыграл бы с «Сельтой» из-за перебора желтых карточек.