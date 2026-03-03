Александр ПОВОРОЗНЮК: «За победу над Динамо премия будет сумасшедшей»

Сегодня, 3 марта матчем «Динамо» – «Ингулец» стартуют четвертьфинальные поединки Кубка Украины. Накануне этого противостояния сайт Sport.ua эксклюзивно пообщался с президентом перволигового коллектива Александром Поворознюком.

– Александр Григорьевич, насколько оптимистично настроена ваша команда на игру против гранда отечественного футбола?

– Результаты матчей в УПЛ показывают, что в Украине сейчас нет грандов. Тот же «Верес» показал, что против «Шахтера» можно удачно действовать, но ровенчанам немного не повезло.

Когда «Ингулец» в сезоне-2018/19 дошел до финала Кубка Украины, то на своем пути мы снесли трех представителей элиты – «Мариуполь», «Карпаты» и «Зарю». В этом турнире достаточно неожиданных результатов. Гранды не гранды, но нужно выходить и играть, и не просто играть, а показывать все свои сильные качества. Наша молодая команда настроена показать себя с наилучшей стороны. «Динамо» – гранд на бумаге. Мяч круглый, поле ровное, поэтому, посмотрим, что получится.

– Вы вспомнили 2019 год. Теперешним футболистам вы напоминаете ту историю «Ингульца»?

– Этого напоминать не нужно. Это действительно сильная история. Мы единственная команда в истории украинского футбола, кто вышел в финал Кубка Украины, представляя Первую лигу. Если в этом году допустим, это сделает кто-то другой, то они все равно будут вторыми.

– Матч пройдет в Киеве. Это есть большой минус для вашей команды?

– Конечно, дома и стены помогают, но жребий есть жребий, поэтому будем стараться испортить настроение хозяевам.

– Какие козыри есть у «Ингульца», чтобы обыграть явного фаворита?

– Это, как в жизни – дух. Выходишь и бьешься, не жалея себя. Я понимаю, что мы будем уступать в технике, мастерстве, но в борьбе на каждом метре футбольного поля, уверен, «Ингулец» не проиграет.

– «Динамо» уже проводит официальные поединки в новом году, в то время как «Ингулец» возобновляет свои матчи в Первой лиге только 21 марта. Физически вашу команду хватит на 90 минут?

– Безусловно, это минус для нас, но, повторюсь, это совсем другой турнир, здесь и настрой соответствующий, особенно, когда на пути стоит «Динамо». Без боя мы не сдадимся.

– Пообещали ли вы своей команде дополнительные премиальные за выход в полуфинал?

– Моя практика говорит о том, что если я заранее информирую футболистов о бонусах, мы не побеждаем. Поэтому я воздержусь от разговора с командой на эту тему. Но могу одно сказать, что премиальные будут сумасшедшими. Все, кто играет или пришел в команду, знают, что я свое слово держу. Если «Ингулец» победит, то о финансовом поощрении узнает вся Украина, а потому что у нас все по белому, а не так, как у некоторых…