Гвардиола выступил с обращением, возглавит ли он мадридский Реал
Тренер отверг такую возможность
Главный тренер «Манчестер Сити» испанский специалист Пеп Гвардиола отверг возможность возглавить «Реал» Мадрид.
Испанец заявил, что не видит себя на «Сантьяго Бернабеу» и считает, что мадридский клуб не нуждается в наставнике с его профилем.
«Не думаю, что Реалу нужен такой тренер, как я», – подчеркнул Гвардиола, добавив, что счастлив в Манчестере и не планирует менять клуб.
Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» рассматривает назначение на пост главного тренера команды испанца Хаби Алонсо, который был уволен из мадридского «Реала».
