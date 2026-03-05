Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
05 марта 2026, 00:28
Гвардиола выступил с обращением, возглавит ли он мадридский Реал

Тренер отверг такую возможность

Гвардиола выступил с обращением, возглавит ли он мадридский Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» испанский специалист Пеп Гвардиола отверг возможность возглавить «Реал» Мадрид.

Испанец заявил, что не видит себя на «Сантьяго Бернабеу» и считает, что мадридский клуб не нуждается в наставнике с его профилем.

«Не думаю, что Реалу нужен такой тренер, как я», – подчеркнул Гвардиола, добавив, что счастлив в Манчестере и не планирует менять клуб.

Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» рассматривает назначение на пост главного тренера команды испанца Хаби Алонсо, который был уволен из мадридского «Реала».

Дмитрий Олийченко Источник: PlanetarealMadrid
