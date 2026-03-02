Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
02 марта 2026, 23:32 | Обновлено 02 марта 2026, 23:47
1

Йожеф САБО: «Вершина футбола. Он лучше Месси и Роналду»

Известный тренер – о Пеле

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Йожеф Сабо

Известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо назвал лучшего футболиста в истории футбола. Сабо выделил легендарного бразильца – Пеле.

«Мяч буквально липнул к нему, тогда как у наших футболистов он часто отскакивает на пять метров, как от дерева. Для меня Пеле лучше и Месси, и Роналду. Марадона был гением другого типа – индивидуалистом-левшой, способным обыграть всю команду, но Пеле – это абсолютная вершина», – сказал Сабо.

Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».

Йожеф Сабо Пеле Лионель Месси Диего Марадона Криштиану Роналду
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
GloryUkraine
Для свого часу Пеле був кращим.
