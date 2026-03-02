Вслед за Ворсклой еще один украинский клуб может прекратить существование
Второлиговый «Горняк-Спорт» находиться на грани исчезновения из-за финансовых проблем
В понедельник, 2 марта, украинское футбольное сообщество удивила новость о возможном исчезновении полтавской «Ворсклы», столкнувшейся с серьезными финансовыми проблемами.
Однако свое существование может прекратить еще один клуб – второлиговый «Горняк-Спорт», который имеет тех же инвесторов, что и «Ворскла».
«Команды на данный момент не тренируются. По состоянию на 14:00 была отменена даже работа на стадионе «Динамо», ведь не было средств на его аренду.
Также остановилась работа женской команды и «Горняка-Спорт», у которых те же инвесторы что и у «Ворсклы», и у этих инвесторов серьезные проблемы.
Тренеры и футболисты находятся в подвешенном состоянии и не знают, доиграют ли сезон и будут ли продолжать тренировочный процесс. Окончательное решение инвесторов о финансировании или прекращении финансировании клуба будет принято через несколько дней.
В случае, если не удастся отыскать средства – мужская и женская «Ворскла», а также «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней прекратят свое существование, по крайней мере на время», – сообщило издание Полтавщина Спорт.
Турнирная таблица Второй лиги Украины:
|Группа Б
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Колос-2 Ковалевка
|19
|14
|3
|2
|39 - 13
|21.03.26 02:00 Локомотив Киев - Колос-2 Ковалевка30.11.25 Колос-2 Ковалевка 3:1 Александрия-224.11.25 Пенуэл 0:1 Колос-2 Ковалевка17.11.25 Колос-2 Ковалевка 8:1 Горняк-Спорт13.11.25 Ребел 2:0 Колос-2 Ковалевка07.11.25 Колос-2 Ковалевка 3:0 Тростянец
|45
|2
|Локомотив Киев
|19
|14
|2
|3
|41 - 11
|21.03.26 02:00 Локомотив Киев - Колос-2 Ковалевка28.11.25 Левый Берег-2 0:2 Локомотив Киев23.11.25 Черноморец-2 3:3 Локомотив Киев17.11.25 Локомотив Киев 1:2 Александрия-212.11.25 Пенуэл 0:4 Локомотив Киев07.11.25 Локомотив Киев 4:0 Горняк-Спорт
|44
|3
|Тростянец
|19
|10
|5
|4
|34 - 18
|21.03.26 02:00 Ребел - Тростянец30.11.25 Тростянец 0:0 Черноморец-222.11.25 Тростянец 1:2 Чайка16.11.25 Диназ 1:4 Тростянец07.11.25 Колос-2 Ковалевка 3:0 Тростянец02.11.25 Тростянец 2:2 Левый Берег-2
|35
|4
|Александрия-2
|20
|9
|7
|4
|24 - 18
|28.03.26 02:00 Александрия-2 - Горняк-Спорт30.11.25 Колос-2 Ковалевка 3:1 Александрия-223.11.25 Александрия-2 0:0 Левый Берег-217.11.25 Локомотив Киев 1:2 Александрия-212.11.25 Черноморец-2 1:1 Александрия-207.11.25 Александрия-2 1:0 Пенуэл
|34
|5
|Чайка
|19
|10
|4
|5
|35 - 27
|21.03.26 02:00 Горняк-Спорт - Чайка30.11.25 Чайка 2:1 Ребел22.11.25 Тростянец 1:2 Чайка16.11.25 Чайка 3:3 Черноморец-212.11.25 Чайка 5:0 Диназ01.11.25 Чайка 1:1 Колос-2 Ковалевка
|34
|6
|Ребел
|19
|10
|3
|6
|19 - 13
|21.03.26 02:00 Ребел - Тростянец30.11.25 Чайка 2:1 Ребел22.11.25 Ребел 1:1 Диназ13.11.25 Ребел 2:0 Колос-2 Ковалевка08.11.25 Левый Берег-2 0:0 Ребел02.11.25 Ребел 0:1 Локомотив Киев
|33
|7
|Левый Берег-2
|19
|7
|6
|6
|28 - 18
|21.03.26 02:00 Черноморец-2 - Левый Берег-228.11.25 Левый Берег-2 0:2 Локомотив Киев23.11.25 Александрия-2 0:0 Левый Берег-216.11.25 Левый Берег-2 1:1 Пенуэл12.11.25 Горняк-Спорт 1:4 Левый Берег-208.11.25 Левый Берег-2 0:0 Ребел
|27
|8
|Черноморец-2
|19
|2
|8
|9
|16 - 33
|21.03.26 02:00 Черноморец-2 - Левый Берег-230.11.25 Тростянец 0:0 Черноморец-223.11.25 Черноморец-2 3:3 Локомотив Киев16.11.25 Чайка 3:3 Черноморец-212.11.25 Черноморец-2 1:1 Александрия-208.11.25 Диназ 2:0 Черноморец-2
|14
|9
|Горняк-Спорт
|19
|2
|3
|14
|14 - 44
|21.03.26 02:00 Горняк-Спорт - Чайка29.11.25 Диназ 0:2 Горняк-Спорт17.11.25 Колос-2 Ковалевка 8:1 Горняк-Спорт12.11.25 Горняк-Спорт 1:4 Левый Берег-207.11.25 Локомотив Киев 4:0 Горняк-Спорт02.11.25 Горняк-Спорт 1:2 Александрия-2
|9
|10
|Пенуэл
|19
|1
|5
|13
|16 - 38
|21.03.26 02:00 Пенуэл - Диназ24.11.25 Пенуэл 0:1 Колос-2 Ковалевка16.11.25 Левый Берег-2 1:1 Пенуэл12.11.25 Пенуэл 0:4 Локомотив Киев07.11.25 Александрия-2 1:0 Пенуэл03.11.25 Черноморец-2 2:2 Пенуэл
|8
|11
|Диназ
|19
|2
|2
|15
|12 - 45
|21.03.26 02:00 Пенуэл - Диназ29.11.25 Диназ 0:2 Горняк-Спорт22.11.25 Ребел 1:1 Диназ16.11.25 Диназ 1:4 Тростянец12.11.25 Чайка 5:0 Диназ08.11.25 Диназ 2:0 Черноморец-2
|8
