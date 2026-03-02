Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вслед за Ворсклой еще один украинский клуб может прекратить существование
Украина. Первая лига
02 марта 2026, 18:37 | Обновлено 02 марта 2026, 18:38
Вслед за Ворсклой еще один украинский клуб может прекратить существование

Второлиговый «Горняк-Спорт» находиться на грани исчезновения из-за финансовых проблем

ФК Горняк-Спорт

В понедельник, 2 марта, украинское футбольное сообщество удивила новость о возможном исчезновении полтавской «Ворсклы», столкнувшейся с серьезными финансовыми проблемами.

Однако свое существование может прекратить еще один клуб – второлиговый «Горняк-Спорт», который имеет тех же инвесторов, что и «Ворскла».

«Команды на данный момент не тренируются. По состоянию на 14:00 была отменена даже работа на стадионе «Динамо», ведь не было средств на его аренду.

Также остановилась работа женской команды и «Горняка-Спорт», у которых те же инвесторы что и у «Ворсклы», и у этих инвесторов серьезные проблемы.

Тренеры и футболисты находятся в подвешенном состоянии и не знают, доиграют ли сезон и будут ли продолжать тренировочный процесс. Окончательное решение инвесторов о финансировании или прекращении финансировании клуба будет принято через несколько дней.

В случае, если не удастся отыскать средства – мужская и женская «Ворскла», а также «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней прекратят свое существование, по крайней мере на время», – сообщило издание Полтавщина Спорт.

Турнирная таблица Второй лиги Украины:

Группа Б Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Колос-2 Ковалевка 19 14 3 2 39 - 13 21.03.26 02:00 Локомотив Киев - Колос-2 Ковалевка30.11.25 Колос-2 Ковалевка 3:1 Александрия-224.11.25 Пенуэл 0:1 Колос-2 Ковалевка17.11.25 Колос-2 Ковалевка 8:1 Горняк-Спорт13.11.25 Ребел 2:0 Колос-2 Ковалевка07.11.25 Колос-2 Ковалевка 3:0 Тростянец 45
2 Локомотив Киев 19 14 2 3 41 - 11 21.03.26 02:00 Локомотив Киев - Колос-2 Ковалевка28.11.25 Левый Берег-2 0:2 Локомотив Киев23.11.25 Черноморец-2 3:3 Локомотив Киев17.11.25 Локомотив Киев 1:2 Александрия-212.11.25 Пенуэл 0:4 Локомотив Киев07.11.25 Локомотив Киев 4:0 Горняк-Спорт 44
3 Тростянец 19 10 5 4 34 - 18 21.03.26 02:00 Ребел - Тростянец30.11.25 Тростянец 0:0 Черноморец-222.11.25 Тростянец 1:2 Чайка16.11.25 Диназ 1:4 Тростянец07.11.25 Колос-2 Ковалевка 3:0 Тростянец02.11.25 Тростянец 2:2 Левый Берег-2 35
4 Александрия-2 20 9 7 4 24 - 18 28.03.26 02:00 Александрия-2 - Горняк-Спорт30.11.25 Колос-2 Ковалевка 3:1 Александрия-223.11.25 Александрия-2 0:0 Левый Берег-217.11.25 Локомотив Киев 1:2 Александрия-212.11.25 Черноморец-2 1:1 Александрия-207.11.25 Александрия-2 1:0 Пенуэл 34
5 Чайка 19 10 4 5 35 - 27 21.03.26 02:00 Горняк-Спорт - Чайка30.11.25 Чайка 2:1 Ребел22.11.25 Тростянец 1:2 Чайка16.11.25 Чайка 3:3 Черноморец-212.11.25 Чайка 5:0 Диназ01.11.25 Чайка 1:1 Колос-2 Ковалевка 34
6 Ребел 19 10 3 6 19 - 13 21.03.26 02:00 Ребел - Тростянец30.11.25 Чайка 2:1 Ребел22.11.25 Ребел 1:1 Диназ13.11.25 Ребел 2:0 Колос-2 Ковалевка08.11.25 Левый Берег-2 0:0 Ребел02.11.25 Ребел 0:1 Локомотив Киев 33
7 Левый Берег-2 19 7 6 6 28 - 18 21.03.26 02:00 Черноморец-2 - Левый Берег-228.11.25 Левый Берег-2 0:2 Локомотив Киев23.11.25 Александрия-2 0:0 Левый Берег-216.11.25 Левый Берег-2 1:1 Пенуэл12.11.25 Горняк-Спорт 1:4 Левый Берег-208.11.25 Левый Берег-2 0:0 Ребел 27
8 Черноморец-2 19 2 8 9 16 - 33 21.03.26 02:00 Черноморец-2 - Левый Берег-230.11.25 Тростянец 0:0 Черноморец-223.11.25 Черноморец-2 3:3 Локомотив Киев16.11.25 Чайка 3:3 Черноморец-212.11.25 Черноморец-2 1:1 Александрия-208.11.25 Диназ 2:0 Черноморец-2 14
9 Горняк-Спорт 19 2 3 14 14 - 44 21.03.26 02:00 Горняк-Спорт - Чайка29.11.25 Диназ 0:2 Горняк-Спорт17.11.25 Колос-2 Ковалевка 8:1 Горняк-Спорт12.11.25 Горняк-Спорт 1:4 Левый Берег-207.11.25 Локомотив Киев 4:0 Горняк-Спорт02.11.25 Горняк-Спорт 1:2 Александрия-2 9
10 Пенуэл 19 1 5 13 16 - 38 21.03.26 02:00 Пенуэл - Диназ24.11.25 Пенуэл 0:1 Колос-2 Ковалевка16.11.25 Левый Берег-2 1:1 Пенуэл12.11.25 Пенуэл 0:4 Локомотив Киев07.11.25 Александрия-2 1:0 Пенуэл03.11.25 Черноморец-2 2:2 Пенуэл 8
11 Диназ 19 2 2 15 12 - 45 21.03.26 02:00 Пенуэл - Диназ29.11.25 Диназ 0:2 Горняк-Спорт22.11.25 Ребел 1:1 Диназ16.11.25 Диназ 1:4 Тростянец12.11.25 Чайка 5:0 Диназ08.11.25 Диназ 2:0 Черноморец-2 8
Полная таблица

Просьба Реброва. УПЛ перенесет топовый матч чемпионата
Культовый клуб Украины и шестикратный чемпион прекратили свою работу
В Ворскле отреагировали на слухи о ликвидации клуба
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Вторая лига Украины Ворскла Полтава Горняк-Спорт финансы
Николай Тытюк Источник
