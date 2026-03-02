Вслед за Ворсклой еще один украинский клуб может прекратить существование

В понедельник, 2 марта, украинское футбольное сообщество удивила новость о возможном исчезновении полтавской «Ворсклы», столкнувшейся с серьезными финансовыми проблемами.

Однако свое существование может прекратить еще один клуб – второлиговый «Горняк-Спорт», который имеет тех же инвесторов, что и «Ворскла».

«Команды на данный момент не тренируются. По состоянию на 14:00 была отменена даже работа на стадионе «Динамо», ведь не было средств на его аренду.

Также остановилась работа женской команды и «Горняка-Спорт», у которых те же инвесторы что и у «Ворсклы», и у этих инвесторов серьезные проблемы.

Тренеры и футболисты находятся в подвешенном состоянии и не знают, доиграют ли сезон и будут ли продолжать тренировочный процесс. Окончательное решение инвесторов о финансировании или прекращении финансировании клуба будет принято через несколько дней.

В случае, если не удастся отыскать средства – мужская и женская «Ворскла», а также «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней прекратят свое существование, по крайней мере на время», – сообщило издание Полтавщина Спорт.

