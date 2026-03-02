Тоттенхэм остается единственным клубом АПЛ без побед в 2026 году

Лондонский Тоттенхэм Хотспур не побеждает в АПЛ уже 64 дня.

В 2026 году Тоттенхэм Хотспур не одержал ни одной победы, последний выигрыш датирован декабрем прошлого года (победа над Кристал Пэлас).

«Шпоры» является единственной командой в АПЛ, не имеющей побед в текущем календарном году.

По этому поводу сравним Тоттенхэм с другими командами Премьер-лиги.

Количество дней, прошедшее с момента последней победы каждой команды в АПЛ