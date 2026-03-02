Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
02 марта 2026, 12:32 | Обновлено 02 марта 2026, 12:34
Вспомним, сколько дней прошло с момента последней победы каждой команды в АПЛ

Тоттенхэм остается единственным клубом АПЛ без побед в 2026 году
Лондонский Тоттенхэм Хотспур не побеждает в АПЛ уже 64 дня.

В 2026 году Тоттенхэм Хотспур не одержал ни одной победы, последний выигрыш датирован декабрем прошлого года (победа над Кристал Пэлас).

«Шпоры» является единственной командой в АПЛ, не имеющей побед в текущем календарном году.

По этому поводу сравним Тоттенхэм с другими командами Премьер-лиги.

Количество дней, прошедшее с момента последней победы каждой команды в АПЛ

  • 1 – Арсенал, Брайтон, Фулхэм, Манчестер Юнайтед
  • 2 – Брентфорд, Эвертон, Ливерпуль, Манчестер Сити
  • 3 – Вулверхэмптон
  • 8 – Кристал Пэлас
  • 19 – Астон Вилла, Бернли
  • 20 – Борнмут, Ньюкасл Юнайтед
  • 23 – Челси, Вест Хэм Юнайтед
  • 24 – Лидс Юнайтед
  • 28 – Сандерленд
  • 36 – Ноттингем Форест
  • 64 – Тоттенхэм Хотспур
