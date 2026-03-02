Англия02 марта 2026, 12:32 | Обновлено 02 марта 2026, 12:34
Тоттенхэм остается единственным клубом АПЛ без побед в 2026 году
Вспомним, сколько дней прошло с момента последней победы каждой команды в АПЛ
Лондонский Тоттенхэм Хотспур не побеждает в АПЛ уже 64 дня.
В 2026 году Тоттенхэм Хотспур не одержал ни одной победы, последний выигрыш датирован декабрем прошлого года (победа над Кристал Пэлас).
«Шпоры» является единственной командой в АПЛ, не имеющей побед в текущем календарном году.
По этому поводу сравним Тоттенхэм с другими командами Премьер-лиги.
Количество дней, прошедшее с момента последней победы каждой команды в АПЛ
- 1 – Арсенал, Брайтон, Фулхэм, Манчестер Юнайтед
- 2 – Брентфорд, Эвертон, Ливерпуль, Манчестер Сити
- 3 – Вулверхэмптон
- 8 – Кристал Пэлас
- 19 – Астон Вилла, Бернли
- 20 – Борнмут, Ньюкасл Юнайтед
- 23 – Челси, Вест Хэм Юнайтед
- 24 – Лидс Юнайтед
- 28 – Сандерленд
- 36 – Ноттингем Форест
- 64 – Тоттенхэм Хотспур
