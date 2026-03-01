Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тоттенхэм повторил свою самую длинную безвыигрышную серию в АПЛ
Англия
01 марта 2026, 18:31 |
163
0

Тоттенхэм повторил свою самую длинную безвыигрышную серию в АПЛ

«Шпоры» не могут победить в чемпионате Англии уже в 10 матчах подряд

01 марта 2026, 18:31 |
163
0
Тоттенхэм повторил свою самую длинную безвыигрышную серию в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Тоттенхэм Хотспур в выездном матче 28-го тура против Фулхэма (1:2) продолжил свою безвыигрышную серию в АПЛ до 10 игр.

«Шпоры» в этих 10 матчах сумели всего 4 раза сыграть вничью и 6 раз проиграли.

Безвыигрышная серия Тоттенхэма в АПЛ (10)

  • Фулхэм – Тоттенхэм Хотспур – 2:1
  • Тоттенхэм Хотспур – Арсенал – 1:4
  • Тоттенхэм Хотспур – Ньюкасл Юнайтед – 1:2
  • Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур – 2:0
  • Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Сити – 2:2
  • Бернли – Тоттенхэм Хотспур – 2:2
  • Тоттенхэм Хотспур – Вест Хэм Юнайтед – 1:2
  • Борнмут – Тоттенхэм Хотспур – 3:2
  • Тоттенхэм Хотспур – Сандерленд – 1:1
  • Брентфорд – Тоттенхэм Хотспур – 0:0

В 2026 году Тоттенхэм не одержал ни одной победы, последний выигрыш датирован декабрем прошлого года (победа над Кристал Пэлас).

10 матчей без побед – это повторение антирекорда клуба, который был установлен в сезоне 1993/94 (также 10).

Самые длинные безвыигрышные серии Тоттенхэма в АПЛ

  • 10 – 1993/94
  • 10 – 2025/26
  • 9 – 1993/94
  • 9 – 2007/08
  • 8 – 2003/04
  • 8 – 2008/09
  • 7 – 2024/25
  • 7 – 2024/25
По теме:
Бруну Фернандеш стал первым за 14 лет игроком МЮ с 13+ ассистами в сезоне
ВИДЕО. Салиба отрыл счет для канониров в матче против Челси
Арсенал – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
статистика чемпионат Англии по футболу Тоттенхэм Английская Премьер-лига
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вновь от ножа, но вновь неудача. Заря уступила Кривбассу
Футбол | 01 марта 2026, 15:02 13
Вновь от ножа, но вновь неудача. Заря уступила Кривбассу
Вновь от ножа, но вновь неудача. Заря уступила Кривбассу

Команда Скрипника упустила кучу голевых моментов

Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Бокс | 01 марта 2026, 06:43 16
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку

Владислав призвал лишить Сергея звания Героя Украины

ВИДЕО. Степанов впервые забил за Утрехт, реализовав пенальти
Футбол | 01.03.2026, 18:30
ВИДЕО. Степанов впервые забил за Утрехт, реализовав пенальти
ВИДЕО. Степанов впервые забил за Утрехт, реализовав пенальти
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
Футбол | 01.03.2026, 00:16
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
Футбол | 28.02.2026, 20:28
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
28.02.2026, 07:30 6
Бокс
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
01.03.2026, 09:41 48
Футбол
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
28.02.2026, 12:19
Футбол
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала
27.02.2026, 21:06 1
Футбол
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
28.02.2026, 09:18 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
01.03.2026, 00:33 2
Футбол
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
01.03.2026, 09:03
Бокс
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
01.03.2026, 07:03 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем