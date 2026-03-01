Тоттенхэм повторил свою самую длинную безвыигрышную серию в АПЛ

Лондонский Тоттенхэм Хотспур в выездном матче 28-го тура против Фулхэма (1:2) продолжил свою безвыигрышную серию в АПЛ до 10 игр.

«Шпоры» в этих 10 матчах сумели всего 4 раза сыграть вничью и 6 раз проиграли.

Безвыигрышная серия Тоттенхэма в АПЛ (10)

Фулхэм – Тоттенхэм Хотспур – 2:1

Тоттенхэм Хотспур – Арсенал – 1:4

Тоттенхэм Хотспур – Ньюкасл Юнайтед – 1:2

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур – 2:0

Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Сити – 2:2

Бернли – Тоттенхэм Хотспур – 2:2

Тоттенхэм Хотспур – Вест Хэм Юнайтед – 1:2

Борнмут – Тоттенхэм Хотспур – 3:2

Тоттенхэм Хотспур – Сандерленд – 1:1

Брентфорд – Тоттенхэм Хотспур – 0:0

В 2026 году Тоттенхэм не одержал ни одной победы, последний выигрыш датирован декабрем прошлого года (победа над Кристал Пэлас).

10 матчей без побед – это повторение антирекорда клуба, который был установлен в сезоне 1993/94 (также 10).

Самые длинные безвыигрышные серии Тоттенхэма в АПЛ

10 – 1993/94

10 – 2025/26

9 – 1993/94

9 – 2007/08

8 – 2003/04

8 – 2008/09

7 – 2024/25

