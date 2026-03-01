Тоттенхэм повторил свою самую длинную безвыигрышную серию в АПЛ
«Шпоры» не могут победить в чемпионате Англии уже в 10 матчах подряд
Лондонский Тоттенхэм Хотспур в выездном матче 28-го тура против Фулхэма (1:2) продолжил свою безвыигрышную серию в АПЛ до 10 игр.
«Шпоры» в этих 10 матчах сумели всего 4 раза сыграть вничью и 6 раз проиграли.
Безвыигрышная серия Тоттенхэма в АПЛ (10)
- Фулхэм – Тоттенхэм Хотспур – 2:1
- Тоттенхэм Хотспур – Арсенал – 1:4
- Тоттенхэм Хотспур – Ньюкасл Юнайтед – 1:2
- Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур – 2:0
- Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Сити – 2:2
- Бернли – Тоттенхэм Хотспур – 2:2
- Тоттенхэм Хотспур – Вест Хэм Юнайтед – 1:2
- Борнмут – Тоттенхэм Хотспур – 3:2
- Тоттенхэм Хотспур – Сандерленд – 1:1
- Брентфорд – Тоттенхэм Хотспур – 0:0
В 2026 году Тоттенхэм не одержал ни одной победы, последний выигрыш датирован декабрем прошлого года (победа над Кристал Пэлас).
10 матчей без побед – это повторение антирекорда клуба, который был установлен в сезоне 1993/94 (также 10).
Самые длинные безвыигрышные серии Тоттенхэма в АПЛ
- 10 – 1993/94
- 10 – 2025/26
- 9 – 1993/94
- 9 – 2007/08
- 8 – 2003/04
- 8 – 2008/09
- 7 – 2024/25
- 7 – 2024/25
Tottenham have now gone ten consecutive Premier League games without a win ❌— Football on TNT Sports (@footballontnt) March 1, 2026
They remain the only PL side yet to win in 2026 😳 pic.twitter.com/xkUZuBOsyZ
