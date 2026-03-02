Ливерпуль готов выложить сумасшедшие деньги за защитника из АПЛ
Мерсисайдцы нацелились на игрока Лидса Яка Бийола
«Ливерпулю» придется серьезно раскошелиться, если клуб решит подписать защитника «Лидса» Яка Бийола. Словенский центрбек перебрался на «Элланд Роуд» прошлым летом из «Удинезе» всего за 18 млн евро. После периода адаптации 27-летний игрок стал ключевой фигурой в схемах Даниэля Фарке.
Интерес мерсисайдцев продиктован возрастом Вирджила ван Дейка и неопределенностью вокруг будущего Ибраимы Конате. Хотя «Ливерпуль» уже обеспечил переход Жереми Жаке на лето, Бийол остается в списке приоритетных целей. Однако позиции «Лидса» в переговорах крайне сильны: контракт словенца рассчитан до 2030 года.
Журналист Пит О’Рурк подчеркивает, что Бийол – настоящий «монстр» в защите, доминирующий в верховых дуэлях. По его словам, если «Лидс» сохранит прописку в АПЛ (сейчас отрыв от зоны вылета составляет 6 очков), клуб не захочет расставаться с лидером. Чтобы боссы «Лидса» хотя бы начали обсуждение трансфера, потребуется внушительное финансовое предложение, значительно превышающее затраченные на него деньги.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер утверждает, что ему осталось полтора года
Ярослава осудила действия бывшего украинского спортсмена