Ливерпуль повторил невероятное достижение МЮ в АПЛ

Ливерпуль в матче 28-го тура АПЛ забил 3 гола в первом тайме в ворота Вест Хэм Юнайтед.

Все три мяча были забиты после угловых розыгрыша. Авторами голов стали Уго Экитике, Вирджил ван Дейк и Алексис Макаллистер.

Три гола после розыгрыша угловых в первом тайме матча Премьер-лиги является вторым подобным достижением в истории турнира.

В 2016 году первым клубом, которому это удалось, был Манчестер Юнайтед в матче против Лестер Сити.