Ливерпуль повторил невероятное достижение МЮ в АПЛ
«Красные» забили 3 гола в первом тайме матча АПЛ после розыгрыша угловых
Ливерпуль в матче 28-го тура АПЛ забил 3 гола в первом тайме в ворота Вест Хэм Юнайтед.
Все три мяча были забиты после угловых розыгрыша. Авторами голов стали Уго Экитике, Вирджил ван Дейк и Алексис Макаллистер.
Три гола после розыгрыша угловых в первом тайме матча Премьер-лиги является вторым подобным достижением в истории турнира.
В 2016 году первым клубом, которому это удалось, был Манчестер Юнайтед в матче против Лестер Сити.
3 - Liverpool are the second team in Premier League history to score three goals from corners in the first half of a match, after Man Utd against Leicester in September 2016. FC. pic.twitter.com/m0M5FZ19ko— OptaJoe (@OptaJoe) February 28, 2026
