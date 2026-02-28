Ливерпуль повторил невероятное достижение МЮ в АПЛ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
28 февраля 2026, 19:12 | Обновлено 28 февраля 2026, 19:13
«Красные» забили 3 гола в первом тайме матча АПЛ после розыгрыша угловых

Getty Images/Global Images Ukraine

Ливерпуль в матче 28-го тура АПЛ забил 3 гола в первом тайме в ворота Вест Хэм Юнайтед.

Все три мяча были забиты после угловых розыгрыша. Авторами голов стали Уго Экитике, Вирджил ван Дейк и Алексис Макаллистер.

Три гола после розыгрыша угловых в первом тайме матча Премьер-лиги является вторым подобным достижением в истории турнира.

В 2016 году первым клубом, которому это удалось, был Манчестер Юнайтед в матче против Лестер Сити.

Ливерпуль чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Вирджил ван Дейк Алексис Макаллистер Уго Экитике
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
