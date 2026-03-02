Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Брайтон – Ноттингем Форест – 2:1. Три мяча за 15 минут. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Брайтон
01.03.2026 16:00 – FT 2 : 1
Ноттингем Форест
Англия
02 марта 2026, 02:56
2
0

Брайтон – Ноттингем Форест – 2:1. Три мяча за 15 минут. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 28-го тура АПЛ 2025/26

02 марта 2026, 02:56 |
2
0
Брайтон – Ноттингем Форест – 2:1. Три мяча за 15 минут. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

1 марта Брайтон одержал минимальную победу в матче 28-го тура АПЛ 2025/26 против Ноттингема Форест.

Чайки выиграли домашний поединок на арене Амекс Стэдиум у лесников со счетом 2:1.

Все три гола были забиты за стартовые 15 минут.

Все три гола были забиты за стартовые 15 минут.

АПЛ 2025/26. 28-й тур, 1 марта

Брайтон – Ноттингем Форест – 2:1

Голы: Д. Гомес, 6, Уэлбек, 15 – Гиббс-Уайт, 13

Видеообзор матча

События матча

15’
ГОЛ ! Мяч забил Дэниэл Уэлбек (Брайтон), асcист Джек Хиншелвуд.
13’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест), асcист Игор Жезус.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Диего Гомес (Брайтон), асcист Паскаль Гросс.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
