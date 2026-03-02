01.03.2026 16:00 – FT 2 : 1
Брайтон – Ноттингем Форест – 2:1. Три мяча за 15 минут. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 28-го тура АПЛ 2025/26
1 марта Брайтон одержал минимальную победу в матче 28-го тура АПЛ 2025/26 против Ноттингема Форест.
Чайки выиграли домашний поединок на арене Амекс Стэдиум у лесников со счетом 2:1.
Все три гола были забиты за стартовые 15 минут.
АПЛ 2025/26. 28-й тур, 1 марта
Брайтон – Ноттингем Форест – 2:1
Голы: Д. Гомес, 6, Уэлбек, 15 – Гиббс-Уайт, 13
Видеообзор матча
События матча
15’
ГОЛ ! Мяч забил Дэниэл Уэлбек (Брайтон), асcист Джек Хиншелвуд.
13’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест), асcист Игор Жезус.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Диего Гомес (Брайтон), асcист Паскаль Гросс.
