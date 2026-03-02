1 марта Брайтон одержал минимальную победу в матче 28-го тура АПЛ 2025/26 против Ноттингема Форест.

Чайки выиграли домашний поединок на арене Амекс Стэдиум у лесников со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Все три гола были забиты за стартовые 15 минут.

АПЛ 2025/26. 28-й тур, 1 марта

Брайтон – Ноттингем Форест – 2:1

Голы: Д. Гомес, 6, Уэлбек, 15 – Гиббс-Уайт, 13

Видеообзор матча