В воскресенье, 1 марта, состоится поединок 28-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Ноттингемом».

По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Брайтон

Довольно неплохо сложилось для команды начало сезона, хотя со временем она ощутимо сдала. В общей сложности, за 27 туров Премьер-лиги «Брайтон» набрал 34 очка, благодаря которым пока находится на 14-м месте общего зачета. От зоны вылета клуб отделяет 9 баллов, а от топ-5 – 11 пунктов.

В Кубке Англии коллектив смог дойти до 1/16 финала, где потерпел поражение против «Ливерпуля» со счетом 3:0. До этого «Брайтон» одолел «Манчестер Юнайтед» (2:1).

Ноттингем

Чрезвычайно нестабильно проводит сезон «Ноттингем», и речь идет не только о результатах – начиная с августа клуб сменил уже 3 тренера. После 27 игр чемпионата Англии на балансе «лесников» есть 27 очков, позволяющих им находиться на 17-й позиции турнирной таблицы. Однако расстояние от зоны вылета мизерное – всего 2 балла.

В Кубке Англии команда вылетела от «Рексгема» на стадии 1/32 финала.

В Лиге Европы англичанам удалось квалифицироваться уже в 1/8 финала, где их ждет поединок против «Митьюлланда».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами царит равновесие. Каждый коллектив имеет по 2 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

В последних 7-х домашних играх «Брайтон» одержал только 1 победу.

В последних 9 матчах «Брайтон» лишь раз сохранил ворота сухими.

«Ноттингем» забил только 25 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд.

Только в 1/8 предыдущих матчах «Брайтона» в Премьер-лиге было забито более 2.5 гола.

Прогноз

Атакующие показатели обоих коллективов выглядят не лучшим образом, поэтому я поставлю на тотал менее 3 (с коэффициентом 1.57 по линии БК betking).