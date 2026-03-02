Стародубцева проиграла матч квалификации на супертурнире в Индиан-Уэллс
Юлия не сумела справиться с Эльвиной Калиевой, взяв всего четыре гейма
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 101) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В первом раунде квалификации украинка в двух сетах потерпела поражение от Эльвины Калиевой (США, WTA 154) за 1 час и 32 минуты.
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Квалификация
Юлия Стародубцева (Украина) [12] – Эльвина Калиева (США) – 3:6, 1:6
Стародубцева провела первое очное противостояние против Калиевой.
Юлия во второй раз в карьере сыграла в отборе к Индиан-Уэллс. В прошлом году она проиграла на старте квалов Клэр Лю.
Калиева в финале отборочной сетки поборется против Талии Гибсон (Австралия, WTA 110).
Украину в основе Индиан-Уэллс представят Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.
