Стародубцева проиграла матч квалификации на супертурнире в Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 101) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В первом раунде квалификации украинка в двух сетах потерпела поражение от Эльвины Калиевой (США, WTA 154) за 1 час и 32 минуты.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Квалификация

Юлия Стародубцева (Украина) [12] – Эльвина Калиева (США) – 3:6, 1:6

Стародубцева провела первое очное противостояние против Калиевой.

Юлия во второй раз в карьере сыграла в отборе к Индиан-Уэллс. В прошлом году она проиграла на старте квалов Клэр Лю.

Калиева в финале отборочной сетки поборется против Талии Гибсон (Австралия, WTA 110).

Украину в основе Индиан-Уэллс представят Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.