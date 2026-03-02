Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стародубцева проиграла матч квалификации на супертурнире в Индиан-Уэллс
WTA
02 марта 2026, 01:15 |
60
1

Стародубцева проиграла матч квалификации на супертурнире в Индиан-Уэллс

Юлия не сумела справиться с Эльвиной Калиевой, взяв всего четыре гейма

02 марта 2026, 01:15 |
60
1 Comments
Стародубцева проиграла матч квалификации на супертурнире в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 101) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В первом раунде квалификации украинка в двух сетах потерпела поражение от Эльвины Калиевой (США, WTA 154) за 1 час и 32 минуты.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Квалификация

Юлия Стародубцева (Украина) [12] – Эльвина Калиева (США) – 3:6, 1:6

Стародубцева провела первое очное противостояние против Калиевой.

Юлия во второй раз в карьере сыграла в отборе к Индиан-Уэллс. В прошлом году она проиграла на старте квалов Клэр Лю.

Калиева в финале отборочной сетки поборется против Талии Гибсон (Австралия, WTA 110).

Украину в основе Индиан-Уэллс представят Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

По теме:
Юлия Стародубцева – Эльвина Калиева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стародубцева получила соперницу в квалификации супертурнира в Индиан-Уэллс
Монфис, Винус, Андрееску. Кто получил wild card на турнир в Индиан-Уэллс?
Юлия Стародубцева Эльвина Калиева WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Квалификация WTA 125 в Анталье. Соболева не доиграла матч, драма у Завацкой
Теннис | 01 марта 2026, 15:50 1
Квалификация WTA 125 в Анталье. Соболева не доиграла матч, драма у Завацкой
Квалификация WTA 125 в Анталье. Соболева не доиграла матч, драма у Завацкой

Анастасия снялась с поединка против Пигато, Катарина оформила камбек против Вернер

Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Футбол | 01 марта 2026, 16:31 21
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол

Судаков – травмирован

МОУРИНЬО: «Если это действительно так, то его карьера в Бенфика закончится»
Футбол | 01.03.2026, 15:13
МОУРИНЬО: «Если это действительно так, то его карьера в Бенфика закончится»
МОУРИНЬО: «Если это действительно так, то его карьера в Бенфика закончится»
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Футбол | 01.03.2026, 08:23
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Меркушина с медалью. Украинка ярко стартовала на юниорском ЧМ
Биатлон | 01.03.2026, 16:25
Меркушина с медалью. Украинка ярко стартовала на юниорском ЧМ
Меркушина с медалью. Украинка ярко стартовала на юниорском ЧМ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перший Серед Рівних в бані
Повний розгром. 
Ответить
0
Популярные новости
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
28.02.2026, 07:30 6
Бокс
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
Воспитанник Динамо подписал контракт с Вооруженными силами Украины
28.02.2026, 12:19
Футбол
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
28.02.2026, 04:00 23
Бокс
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
01.03.2026, 09:03
Бокс
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
01.03.2026, 09:41 49
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
01.03.2026, 00:33 2
Футбол
Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
28.02.2026, 05:00 3
Футбол
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
01.03.2026, 07:03 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем