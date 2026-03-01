Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Антони забил ножницами. Бетис в дерби против Севильи упустил победу с 2:0
Чемпионат Испании
Валенсия
01.03.2026 17:15 – FT 1 : 0
Осасуна
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
01 марта 2026, 21:40 | Обновлено 01 марта 2026, 21:47
89
0

Антони забил ножницами. Бетис в дерби против Севильи упустил победу с 2:0

1 марта также состоялось еще два матча 26-го тура: ничья Эльче и Эспаньола, победа Валенсии

01 марта 2026, 21:40 | Обновлено 01 марта 2026, 21:47
89
0
Антони забил ножницами. Бетис в дерби против Севильи упустил победу с 2:0
Getty Images/Global Images Ukraine

1 марта Бетис и Севилья провели севильское дерби в матче 26-го тура Ла Лиги 2025/26, которое состоялось на арене Эстадио де Ла Картуха.

Бетис побеждал 2:0, но растерял преимущество и в итоге встреча завершилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый мяч на 16-й минуте забил Антони – бразиец порахил ворота соперников ножницами.

Еще один гол в составе Бетиса оформил Альваро Фидальго. У гостей отличились Алексис Санчес и Исаак Ромеро.

В воскресенье также уже состоялось еще два поединка 26-го тура: Эльче и Эспаньол расписали мировую (2:2), а Валенсия минимально одолела Осасуну (1:0).

Ла Лига 2025/26. 26-й тур, 1 марта

Бетис – Севилья – 2:2

Голы: Антони, 16, Фидальго, 37 – Санчес, 62, И. Ромеро, 85

Эльче – Эспаньол – 2:2

Голы: Агуадо, 42, Мир, 90 (пен.) – Гарсия, 7, К. Ромеро, 57

Валенсия – Осасуна – 1:0

Гол: Рамазани, 67 (пен.)

По теме:
ВИДЕО. Как Ванат забил гол в ворота Сельты и вывел Жирону вперед
Сыграют ли украинцы? Известен стартовый состав Жироны на матч против Сельты
Жирона – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Исаак Ромеро Алексис Санчес Антони (Матеус дос Сантос) Бетис Бетис - Севилья Севилья Ла Лига чемпионат Испании по футболу Эспаньол Эльче Валенсия Осасуна
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Туран – фанатам Гезтепе: «Знайте, что наш дом – это также и ваш дом»
Футбол | 01 марта 2026, 21:16 2
Туран – фанатам Гезтепе: «Знайте, что наш дом – это также и ваш дом»
Туран – фанатам Гезтепе: «Знайте, что наш дом – это также и ваш дом»

Арда ответил любезностью на любезность

Вновь от ножа, но вновь неудача. Заря уступила Кривбассу
Футбол | 01 марта 2026, 15:02 13
Вновь от ножа, но вновь неудача. Заря уступила Кривбассу
Вновь от ножа, но вновь неудача. Заря уступила Кривбассу

Команда Скрипника упустила кучу голевых моментов

Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Футбол | 01.03.2026, 09:41
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
Футбол | 01.03.2026, 00:33
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Футбол | 01.03.2026, 16:31
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала
27.02.2026, 21:06 2
Футбол
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
01.03.2026, 08:23 3
Футбол
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
01.03.2026, 00:16
Футбол
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
28.02.2026, 07:30 6
Бокс
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
28.02.2026, 21:39 5
Другие виды
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
27.02.2026, 19:27 6
Футбол
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
01.03.2026, 10:21 124
Другие виды
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
28.02.2026, 04:00 23
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем