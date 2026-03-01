Антони забил ножницами. Бетис в дерби против Севильи упустил победу с 2:0

1 марта Бетис и Севилья провели севильское дерби в матче 26-го тура Ла Лиги 2025/26, которое состоялось на арене Эстадио де Ла Картуха.

Бетис побеждал 2:0, но растерял преимущество и в итоге встреча завершилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый мяч на 16-й минуте забил Антони – бразиец порахил ворота соперников ножницами.

Еще один гол в составе Бетиса оформил Альваро Фидальго. У гостей отличились Алексис Санчес и Исаак Ромеро.

В воскресенье также уже состоялось еще два поединка 26-го тура: Эльче и Эспаньол расписали мировую (2:2), а Валенсия минимально одолела Осасуну (1:0).

Ла Лига 2025/26. 26-й тур, 1 марта

Бетис – Севилья – 2:2

Голы: Антони, 16, Фидальго, 37 – Санчес, 62, И. Ромеро, 85

Эльче – Эспаньол – 2:2

Голы: Агуадо, 42, Мир, 90 (пен.) – Гарсия, 7, К. Ромеро, 57

Валенсия – Осасуна – 1:0

Гол: Рамазани, 67 (пен.)