Антони забил ножницами. Бетис в дерби против Севильи упустил победу с 2:0
1 марта также состоялось еще два матча 26-го тура: ничья Эльче и Эспаньола, победа Валенсии
1 марта Бетис и Севилья провели севильское дерби в матче 26-го тура Ла Лиги 2025/26, которое состоялось на арене Эстадио де Ла Картуха.
Бетис побеждал 2:0, но растерял преимущество и в итоге встреча завершилась со счетом 2:2.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первый мяч на 16-й минуте забил Антони – бразиец порахил ворота соперников ножницами.
Еще один гол в составе Бетиса оформил Альваро Фидальго. У гостей отличились Алексис Санчес и Исаак Ромеро.
В воскресенье также уже состоялось еще два поединка 26-го тура: Эльче и Эспаньол расписали мировую (2:2), а Валенсия минимально одолела Осасуну (1:0).
Ла Лига 2025/26. 26-й тур, 1 марта
Бетис – Севилья – 2:2
Голы: Антони, 16, Фидальго, 37 – Санчес, 62, И. Ромеро, 85
Эльче – Эспаньол – 2:2
Голы: Агуадо, 42, Мир, 90 (пен.) – Гарсия, 7, К. Ромеро, 57
Валенсия – Осасуна – 1:0
Гол: Рамазани, 67 (пен.)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Арда ответил любезностью на любезность
Команда Скрипника упустила кучу голевых моментов