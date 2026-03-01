Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Валенсия – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
01 марта 2026, 11:16
Валенсия – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 1 марта в 17:15 по Киеву

Валенсия – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

1 марта на «Месталье» пройдет матч 26-го тура Примеры Испании, в котором «Валенсия» встретится с «Осасуной». Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

«Валенсия»

Команда часто в последнее время не играет, а мучается. Приходится постоянно вести борьбу за выживание, и нередко при этом меняет наставника по ходу сезона. Очередная такая рокировка произошла чуть больше года назад, и с Карбераном вышло заметно прибавить, в итоге успев в итоговой таблице 2024/2025 с 46 очками (столько же было у «Реала Сосьедад») закончить на двенадцатой позиции.

Конечно же, и Карлос, и его работодатели, и его подопечные хотели бы как минимум повторить в новой темпораде. Но после хорошего старта был затяжной спад. К концу осени получилось ожить. Но в феврале, вылетев из кубка после поражения «Атлетику», и в Примере было три поражения в четырех турах, в том числе 1-2 с «Вильярреалом» на прошлой неделе. И только за счет успеха с новичком-аутсайдером, удается держаться над зоной вылета.

«Осасуна»

Клуб в последние годы сумел заметно окрепнуть. И, безусловно, тут немалой была заслуга Аррасате – тот принимал скромных футболистов в Сегунде, и сыграл с ними в Лиге конференций, правда, ограничившись борьбой в летней квалификации. А в 2024/2025, уже без Ягобы, но с Морено, только по дополнительным показателям уступили восьмое место в пользу «Райо Вальекано».

Летом в Памплону пригласили Лиски. Долгое время он разочаровывал посредственный футбол и скромные результаты. Но руководство терпеливо ждало, и было вознаграждено. Сейчас у команды все куда оптимистичнее: за всю зиму было только два поражения, так что зона еврокубков совсем рядом – уже по итогам этого тура можно подняться, если повезет, на седьмое место.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне оба поединка приносили ничьи. Но в августе «Осасуна», принимая соперника дома, забила единственный гол – и одержала за счет него победу.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривает хозяев как фаворита пары. Но, кажется, тут гости способны как минимум не проиграть (коэффициент по линии БК betking – 1,62).

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
