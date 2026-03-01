Арсенал повторил рекорд АПЛ по голам после угловых в одном сезоне

Лондонский Арсенал повторил рекорд АПЛ по количеству забитых мячей после угловых розыгрыша в одном сезоне.

Произошло это в матче 28-го тура, в котором «канониры» победили Челси со счетом 2:1.

Оба гола Арсенала в этой игре были забиты именно после выполнения угловых ударов. Голами отличились Уильям Салиба и Юрриен Тимбер.

Теперь в активе лондонцев 16 голов, забитых подобным образом. Это стало повторением собственного достижения Арсенала в сезоне 2023/24, а также Вест Бромвич Альбион в сезоне 2016/17 и Олдем Атлетик в сезоне 1992/93.

Команды с наибольшим количеством забитых мячей после розыгрыша угловых в одном сезоне АПЛ

16 – Арсенал (2025/26)

16 – Арсенал (2023/24)

16 – Вест Бромвич Альбион (2016/17)

16 – Олдхэм Атлетик (1992/93)

15 – Ливерпуль (2021/22)

15 – Манчестер Сити (2021/22)

15 – Манчестер Юнайтед (2012/13)

15 – Манчестер Сити (2011/12)

15 – Манчестер Сити (2009/10)

15 – Манчестер Юнайтед (2007/08)

The teams to score the most goals from corners in a season:



Arsenal 2025/26

West Brom 2016/17

Oldham 1992/93



👏 pic.twitter.com/J8o61ltlnv — Premier League (@premierleague) March 1, 2026