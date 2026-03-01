Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Арсенал повторил рекорд АПЛ по голам после угловых в одном сезоне
01 марта 2026, 21:08
Арсенал повторил рекорд АПЛ по голам после угловых в одном сезоне

В матче против Челси «канониры» дважды реализовали данное стандартное положение

Арсенал повторил рекорд АПЛ по голам после угловых в одном сезоне
Лондонский Арсенал повторил рекорд АПЛ по количеству забитых мячей после угловых розыгрыша в одном сезоне.

Произошло это в матче 28-го тура, в котором «канониры» победили Челси со счетом 2:1.

Оба гола Арсенала в этой игре были забиты именно после выполнения угловых ударов. Голами отличились Уильям Салиба и Юрриен Тимбер.

Теперь в активе лондонцев 16 голов, забитых подобным образом. Это стало повторением собственного достижения Арсенала в сезоне 2023/24, а также Вест Бромвич Альбион в сезоне 2016/17 и Олдем Атлетик в сезоне 1992/93.

Команды с наибольшим количеством забитых мячей после розыгрыша угловых в одном сезоне АПЛ

  • 16 – Арсенал (2025/26)
  • 16 – Арсенал (2023/24)
  • 16 – Вест Бромвич Альбион (2016/17)
  • 16 – Олдхэм Атлетик (1992/93)
  • 15 – Ливерпуль (2021/22)
  • 15 – Манчестер Сити (2021/22)
  • 15 – Манчестер Юнайтед (2012/13)
  • 15 – Манчестер Сити (2011/12)
  • 15 – Манчестер Сити (2009/10)
  • 15 – Манчестер Юнайтед (2007/08)
Источник: X (Twitter)
