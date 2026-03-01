Арсенал повторил рекорд АПЛ по голам после угловых в одном сезоне
В матче против Челси «канониры» дважды реализовали данное стандартное положение
Лондонский Арсенал повторил рекорд АПЛ по количеству забитых мячей после угловых розыгрыша в одном сезоне.
Произошло это в матче 28-го тура, в котором «канониры» победили Челси со счетом 2:1.
Оба гола Арсенала в этой игре были забиты именно после выполнения угловых ударов. Голами отличились Уильям Салиба и Юрриен Тимбер.
Теперь в активе лондонцев 16 голов, забитых подобным образом. Это стало повторением собственного достижения Арсенала в сезоне 2023/24, а также Вест Бромвич Альбион в сезоне 2016/17 и Олдем Атлетик в сезоне 1992/93.
Команды с наибольшим количеством забитых мячей после розыгрыша угловых в одном сезоне АПЛ
- 16 – Арсенал (2025/26)
- 16 – Арсенал (2023/24)
- 16 – Вест Бромвич Альбион (2016/17)
- 16 – Олдхэм Атлетик (1992/93)
- 15 – Ливерпуль (2021/22)
- 15 – Манчестер Сити (2021/22)
- 15 – Манчестер Юнайтед (2012/13)
- 15 – Манчестер Сити (2011/12)
- 15 – Манчестер Сити (2009/10)
- 15 – Манчестер Юнайтед (2007/08)
The teams to score the most goals from corners in a season:— Premier League (@premierleague) March 1, 2026
Arsenal 2025/26
West Brom 2016/17
Oldham 1992/93
👏 pic.twitter.com/J8o61ltlnv
16 - Arsenal's 16 goals from corners in the Premier League this season is the joint-most by any side in a single campaign, alongside Oldham in 1992-93, West Brom in 2016-17, and the Gunners themselves in 2023-24. Angles. pic.twitter.com/SkOXJssz2h— OptaJoe (@OptaJoe) March 1, 2026
