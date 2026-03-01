ВИДЕО. Моуриньо рассказал, почему Судаков оказался вне состава Бенфики

Главный тренер Бенфики Жозе Моуриньо на пресс-конференции рассказал о физическом состоянии полузащитника Георгия Судакова.

Украинец пока не готов вернуться на поле и пропустит ближайший матч чемпионата Португалии против Жил Висенте.

По словам Моуриньо, Судаков был включен в заявку на игру с Реалом в Лиге чемпионов только на случай форс-мажора.

Украинский хавбек пропустил два последних матча Бенфики из-за проблем со спиной.

