Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
28 февраля 2026, 02:37 | Обновлено 28 февраля 2026, 02:59
ДУЛЯЙ: «Моуриньо получит от Судакова именно то, что ему нужно»

Экс-игрок Шахтера ответил на вопрос об отношении коуча к украинскому хавбеку

ДУЛЯЙ: «Моуриньо получит от Судакова именно то, что ему нужно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо и Георгий Судаков

Экс-игрок Шахтера Игор Дуляй ответил на вопрос об отношении главного тренера Бенфики Жозе Моуриньо к украинскому хавбеку Георгию Судакову:

– Кажется, что именитый главный тренер Жозе Моуринью немного критично к нему относится. Как вы думаете, это ему в плюс уйдет или в минус?

– Не стоит переживать. Знаете, когда тренер дает критику, это хорошо. А когда тренер ничего не говорит – это гораздо хуже.

Так что, конечно, Моуриньо знает, что делает. получит от Судакова конкретно то, что ему необходимо.

Игор Дуляй Бенфика Жозе Моуриньо Георгий Судаков чемпионат Португалии по футболу
Николай Степанов Источник: FanDay
