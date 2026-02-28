ДУЛЯЙ: «Моуриньо получит от Судакова именно то, что ему нужно»
Экс-игрок Шахтера ответил на вопрос об отношении коуча к украинскому хавбеку
Экс-игрок Шахтера Игор Дуляй ответил на вопрос об отношении главного тренера Бенфики Жозе Моуриньо к украинскому хавбеку Георгию Судакову:
– Кажется, что именитый главный тренер Жозе Моуринью немного критично к нему относится. Как вы думаете, это ему в плюс уйдет или в минус?
– Не стоит переживать. Знаете, когда тренер дает критику, это хорошо. А когда тренер ничего не говорит – это гораздо хуже.
Так что, конечно, Моуриньо знает, что делает. получит от Судакова конкретно то, что ему необходимо.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Возможные соперники горняков: Самсунспор и Лех Познань
«Горожане» опубликовали ряд документов, чтобы доказать наличие форс-мажорных обстоятельств