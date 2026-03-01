Оболонь – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 18-го тура УПЛ состоится 1 марта в 15:30 по киевскому времени
В воскресенье, 1 марта, в 15:30 состоится матч 18-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют киевская «Оболонь» и львовский «Рух».
Команды встретятся на стадионе Оболонь-Арена в Киеве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Дмитрий Евтухов из Вольногорска.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Оболонь – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
|
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023Сделать ставку Зробити ставку
Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.55 для «Оболони» и 3.06 для «Руха». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктория Бущан раскритиковала спортсмена
В топ-3 также вошли Юлия Левченко и Ирина Геращенко