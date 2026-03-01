В воскресенье, 1 марта, в 15:30 состоится матч 18-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют киевская «Оболонь» и львовский «Рух».

Команды встретятся на стадионе Оболонь-Арена в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Дмитрий Евтухов из Вольногорска.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Оболонь – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.55 для «Оболони» и 3.06 для «Руха». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.