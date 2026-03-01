Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Подрез дошла до полуфинала 75-тысячника в Трнаве и приблизилась к топ-200
01 марта 2026, 04:58
Вероника после трофея в Гааге неплохо сыграла в Словакии, где уступила Луции Гавличковой

Instagram. Вероника Подрез

19-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 238) неплохо выступила на турнире ITF W75 в Трнаве (Словакия), который проходит на закрытых хардовых кортах.

Вероника с шестым номером посева добралась до полуфинала, где проиграла чешке Луции Гавличковой (WTA 277), сумев взять три гейма.

Подрез прервала винстрик из семи матчей. На прошлой неделе украинка стала чемпионкой соревнований ITF W35 в Гааге, Нидерланды.

Всего в 2026 году Подрез провела 18 поединков, в которых одержала 14 побед. Помимо полуфинала 75-тысячника в Трнаве и трофея 35-тысячника в Гааге, на счету Вероники финал турнира ITF W75 в Андрезье-Бутеон и полуфинал ITF W50 в Гренобле.

По итогам выступлений в Трнаве Подрез поднимется на рекордную для себя 203-ю строчку в рейтинге WTA и приблизится к дебюту в топ-200.

Гавличкова в финале турнира в Трнаве поборется против четвертой сеяной Лауры Самсон (WTA 213), которая также представляет Чехию.

Результаты Подрез на турнире ITF W75 в Трнаве:

  • R1: Вероника Подрез [6] – Самира де Стефано – 6:4, 6:3
  • R2: Вероника Подрез [6] – Мина Годзич – 6:0, 6:0
  • R3: Вероника Подрез [6] – Кэтрин Себов – 6:2, 6:4
  • 1/2 финала: Вероника Подрез [6] – Луция Гавличкова – 2:6, 1:6

Все матчи Подрез в 2026 году

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
