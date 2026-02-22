Подрез в статусе лидера посева в Гааге выиграла первый трофей в сезоне

19-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 233) стала чемпионкой турнира ITF W35 в Гааге (Нидерланды), который прошел на закрытых хардовых кортах.

В финале украинка с первым номером посева в двух сетах переиграла Клару Власселар (Бельгия, WTA 753) за 1 час и 15 минут.

ITF W35 Гаага. Хард в помещении. Финал

Вероника Подрез (Украина) [1] – Клара Власселар (Бельгия) – 6:3, 6:3

Подрез провела второй финал в 2026 году и завоевала первый трофей в сезоне. В начале февраля Вероника уступила в решающем поединке соревнований ITF W75 в Андрезье-Бутеон.

Всего у Подрез теперь 12 финалов на турнирах ITF и восемь трофеев. Вероника впервые взяла титул соревнований категории ITF W35. Ее крупнейшим трофеем является ITF W75 в Пуатье (2025). Также на счету Подрез пять 15-тысячников и один 25-тысячник.

Результаты Подрез на турнире ITF W35 в Гааге: