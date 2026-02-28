100 матчей Флика во главе Барселоны. Немец немного не дотянул до рекорда

Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик провел свой юбилейный 100-й матч во главе команды во всех турнирах.

Произошло это в матче 26-го тура, в котором Барселона дома победила Вильярреал со счётом 4:1.

Немецкий специалист в своих первых 100 поединках одержал 75 побед (75%).

Этот показатель стал вторым лучшим среди всех тренеров в истории блаугранас, которые были во главе клуба не менее 100 матчей.

Рекорд продолжает принадлежать Луису Энрике, в свое время одержавшему 76.2% побед в своих первых 100 играх в качестве тренера Барселоны.

Тренеры Барселоны с самым большим процентом побед во главе клуба в своих первых 100 матчах

76.2% – Луис Энрике (Испания)

75.0% – Ханс-Дитер Флик (Германия)

72.5% – Пеп Гвардиола (Испания)

70.6% – Элленио Эррера (Аргентина)

66.9% – Эрнесто Вальверде (Испания)