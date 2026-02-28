Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 100 матчей Флика во главе Барселоны. Немец немного не дотянул до рекорда
Испания
28 февраля 2026, 19:52 | Обновлено 28 февраля 2026, 20:05
94
0

100 матчей Флика во главе Барселоны. Немец немного не дотянул до рекорда

Вспомним топ-5 тренеров блаугранас с наибольшим процентом побед в своих первых 100 матчах

28 февраля 2026, 19:52 | Обновлено 28 февраля 2026, 20:05
94
0
100 матчей Флика во главе Барселоны. Немец немного не дотянул до рекорда
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик провел свой юбилейный 100-й матч во главе команды во всех турнирах.

Произошло это в матче 26-го тура, в котором Барселона дома победила Вильярреал со счётом 4:1.

Немецкий специалист в своих первых 100 поединках одержал 75 побед (75%).

Этот показатель стал вторым лучшим среди всех тренеров в истории блаугранас, которые были во главе клуба не менее 100 матчей.

Рекорд продолжает принадлежать Луису Энрике, в свое время одержавшему 76.2% побед в своих первых 100 играх в качестве тренера Барселоны.

Тренеры Барселоны с самым большим процентом побед во главе клуба в своих первых 100 матчах

  • 76.2% – Луис Энрике (Испания)
  • 75.0% – Ханс-Дитер Флик (Германия)
  • 72.5% – Пеп Гвардиола (Испания)
  • 70.6% – Элленио Эррера (Аргентина)
  • 66.9% – Эрнесто Вальверде (Испания)
По теме:
Барселона – Вильярреал – 4:1. Бенефис Ямаля. Видео голов и обзор матча
Ямаль установил очередной рекорд Ла Лиги
Хет-трик Ямаля! Барселона дома разбила Вильярреал
Барселона Вильярреал хет-трик статистика Ханс-Дитер Флик Луис Энрике Пеп Гвардиола Эленио Эррера Эрнесто Вальверде
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
Бокс | 27 февраля 2026, 21:22 29
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя

Украинец сразится с Верховеном

Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
Футбол | 27 февраля 2026, 19:27 5
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»

Президент киевского клуба рассказал о трансферной политике и ситуации с Джастином Лонвейком

Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
Футбол | 27.02.2026, 18:04
Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
Владислав ГЕРАСКЕВИЧ: «Его действия вредят Украине»
Другие виды | 28.02.2026, 12:47
Владислав ГЕРАСКЕВИЧ: «Его действия вредят Украине»
Владислав ГЕРАСКЕВИЧ: «Его действия вредят Украине»
Сыграли два середняка. Состоялся первый матч дня в АПЛ
Футбол | 28.02.2026, 16:55
Сыграли два середняка. Состоялся первый матч дня в АПЛ
Сыграли два середняка. Состоялся первый матч дня в АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
28.02.2026, 11:43 8
Бокс
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
28.02.2026, 09:18 6
Футбол
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
27.02.2026, 07:58 14
Футбол
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
27.02.2026, 13:17 26
Футбол
Гераскевич признался, на что потратит заработанные из-за бана деньги
Гераскевич признался, на что потратит заработанные из-за бана деньги
26.02.2026, 21:59 2
Олимпийские игры
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
27.02.2026, 19:05 11
Другие виды
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27.02.2026, 15:17 44
Футбол
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
Экс-тренер сборной Украины ответил Усику, который поддержал Бубку
28.02.2026, 07:30 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем