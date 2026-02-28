Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Финальный матч на турнире АТР 500 в Дубае не состоялся. Что произошло?
ATP
28 февраля 2026, 15:32 | Обновлено 28 февраля 2026, 15:55
422
2

Финальный матч на турнире АТР 500 в Дубае не состоялся. Что произошло?

Таллон Грикспор снялся с решающего поединка против Даниила Медведева

28 февраля 2026, 15:32 | Обновлено 28 февраля 2026, 15:55
422
2 Comments
Финальный матч на турнире АТР 500 в Дубае не состоялся. Что произошло?
Getty Images/Global Images Ukraine. Таллон Грикспор

Нидерландиский теннисист Таллон Грикспор (ATP 25) снялся с финального поединка турнира ATP 500 в Дубае против Даниила Медведева (ATP 11) из-за травмы левого подколенного сухожилия.

Грикспор испытывал проблемы со здоровьем в полуфинального матче пятисотника в Дубае, в котором обыграл нейтрала Андрея Рублева. Таллон неудачно приземлился после подачи. Встреча 1/2 финала завершилась со счетом 7:5, 7:6 (8:6).

Финальный матч был запланирован на 28 февраля 17:00 по Киеву. Бесфлажный Медведев стал победителем пятисотника в Эмиратах.

По теме:
Определена финальная пара турнира ATP 500 в Дубае
Определены обе пары 1/2 финала турнира АТР 500 в Дубае
Оже-Альяссим идет дальше. Определена первая пара 1/2 финала ATP 500 в Дубае
ATP Дубай Таллон Грикспор Даниил Медведев
Алина Грушко Источник: ATP Tour
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Бокс | 28 февраля 2026, 11:43 8
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку

Владислав призвал лишить Сергея звания Героя Украины

Шахтер хочет перенести домашний матч с Лехом. Туран нашел стадион
Футбол | 28 февраля 2026, 05:55 20
Шахтер хочет перенести домашний матч с Лехом. Туран нашел стадион
Шахтер хочет перенести домашний матч с Лехом. Туран нашел стадион

Туран хочет играть в Турции

Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
Футбол | 27.02.2026, 19:27
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
Калинина разгромила словенку и вышла в финал турнира WTA 125 в Анталье
Теннис | 28.02.2026, 13:50
Калинина разгромила словенку и вышла в финал турнира WTA 125 в Анталье
Калинина разгромила словенку и вышла в финал турнира WTA 125 в Анталье
Стали известны финалисты турнира ATP 500 в Акапулько
Теннис | 28.02.2026, 13:32
Стали известны финалисты турнира ATP 500 в Акапулько
Стали известны финалисты турнира ATP 500 в Акапулько
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
Халявщик грьобаний цей кацапездол
Ответить
+3
Sashamar
А я думав, поспіхом евакуювався. Від сьогодні над усім Близьким Сходом небо закрите і тривога щогодини
Ответить
0
Популярные новости
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
27.02.2026, 07:58 15
Футбол
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
27.02.2026, 06:30 26
Другие виды
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
27.02.2026, 19:05 11
Другие виды
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
28.02.2026, 04:00 20
Бокс
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
28.02.2026, 02:30 3
Футбол
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
27.02.2026, 09:11 12
Футбол
Народный депутат: чемпиона мира бусифицировали и бросили в штурмовые войска
Народный депутат: чемпиона мира бусифицировали и бросили в штурмовые войска
26.02.2026, 17:23
Другие виды
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
27.02.2026, 13:17 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем