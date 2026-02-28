ATP28 февраля 2026, 15:32 | Обновлено 28 февраля 2026, 15:55
Финальный матч на турнире АТР 500 в Дубае не состоялся. Что произошло?
Таллон Грикспор снялся с решающего поединка против Даниила Медведева
Нидерландиский теннисист Таллон Грикспор (ATP 25) снялся с финального поединка турнира ATP 500 в Дубае против Даниила Медведева (ATP 11) из-за травмы левого подколенного сухожилия.
Грикспор испытывал проблемы со здоровьем в полуфинального матче пятисотника в Дубае, в котором обыграл нейтрала Андрея Рублева. Таллон неудачно приземлился после подачи. Встреча 1/2 финала завершилась со счетом 7:5, 7:6 (8:6).
Финальный матч был запланирован на 28 февраля 17:00 по Киеву. Бесфлажный Медведев стал победителем пятисотника в Эмиратах.
