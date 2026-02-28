28 февраля на «Сон Моиш» пройдет матч 26-го тура Примеры Испании, в котором «Мальорка» встретится с «Реалом Сосьедад». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

«Мальорка»

Команда недавно моталась по дивизионам настолько активно, что даже на год падала в третью лигу. И, выходя в Примеру, не могла там закрепиться – и только при Агирре стабилизировали положение. Хавьер даже до финала кубка довел подопечных. А сменивший его летом 2024-го Аррасате закончил прошлый сезон на десятой позиции.

Сейчас от футболистов ждали более активной борьбы за еврокубки. Но они в реальности борются за более скромный результат - банально не вылететь в Сегунду. И в последнее время у конкурентов получается лучше. Да, с «Атлетиком» и «Севильей» дома поучалось выигрывать. Но в остальных шести крайних поединок, в том числе уже трижды кряду, были только поражения. В том числе на прошлых выходных ничем не ответили на пару голов «Сельты».

«Реал Сосьедад»



Клуб прошлой весной финишировал даже ниже нынешнего соперника. И такого не простили даже Альгуасилю, хотя тот до этого выигрывал кубок Испании и выводил подопечных в плей-офф Лиги чемпионов. Впрочем, и его преемник, Серхио Фернандес, смотрелся даже еще хуже.

В итоге зимой его решили сменить на Пеллегрино. При нем резко прибавили. Чего стоит кубок, где уже дошли до полуфинала, и в первом поединке там выиграли 1-0 в Бильбао у «Атлетика». Да и в Примере был мощный отрезок, который позволил подобраться к зоне еврокубков. Но последние поединки откровенно не получились. И не понятно, что хуже: проиграть с разгромным счетом 1-4 мадридскому «Реалу», или закончить зрелищной ничьей 3-3 с новичком-аутсайдером, «Овьедо». Причем выйдя с ним вперед в счете благодаря забитым на 87-й и 90-й минуте, но успев пропустить.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне островитяне выиграли оба поединка. Но в сентябре в Сан-Себастьяне победили хозяева со счетом 1-0.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество гостям. Можно ставить на них с форой «0»(коэффициент по линии БК betking – 1,85).