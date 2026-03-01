Атлетико вырвал победу против последней команды Ла Лиги

Мадридский «Атлетико» одержал минимальную победу в матче 26-го тура Ла Лиги сезона-2025/26. Команда Диего Симеоне на выезде обыграла «Овьедо» со счетом 1:0.

Поединок состоялся на стадионе «Нуэво Карлос Тартьере» в Овьедо. Судьбу встречи решил гол в компенсированное время – на 90+4-й минуте отличился Хулиан Альварес, который принес «матрасникам» три очка.

После 26 туров «Атлетико» имеет 51 балл и занимает третье место в таблице чемпионата Испании. «Овьедо» с 17 очками после 25 матчей остается на последней, 20-й позиции.

В параллельных матчах игрового дня «Райо Вальекано» и «Атлетик» поделили очки, а «Реал Сосьедад» обыграл «Мальорку».

Чемпионат Испании, 26-й тур.

Овьедо – Атлетико – 0:1

Гол: Альварес, 90+4.

Райо Вальекано – Атлетик – 1:1

Голы: де Фрутос, 35 – Уильямс, 47.

Мальорка – Реал Сосьедад – 0:1

Голы: Солера, 36.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ