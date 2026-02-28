28 февраля на «Нуэво Карлос Тартьере» пройдет матч 26-го тура Примеры Испании, в котором «Овьедо» встретится с «Атлетико». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Овьедо»



Команда еще в позапрошлом сезоне неожиданно прибавила. Она закончила на шестой позиции в регулярном розыгрыше Сегунды. И, выйдя в плей-офф, оказалась там не лишней, но в итоге не преуспела. В развязке следующей темпорады сценарий повторился, но на этот раз стыковые поединки принесли победу – после пары десятилетий получилось наконец-то вернуться в Ла Лигу.

Но там новичок выглядит в львиной части матчей беззубо и слабо. Зиму он заканчивает на последнем месте с тремя победами и семнадцатью очками. Но при этом аутсайдер способен удивлять, особенно в последнее время. С «Жироной» и вовсе выиграли, 1-0 дома. А в крайнем туре, в Сан-Себастьяне, сумели оформить зрелищную ничью. Там стороны попеременно лидировали, а на 90+ минуте гости забили снова и закончили итоговыми 3-3.

Атлетико

Клуб достаточно давно не брал трофеев. В этом сезоне он тоже потерял несколько шансов: еще летом провалил клубный чемпионат мира, в январе – проиграли в рамках Суперкубка первому же сопернику, соседнему «Реалу». С другой стороны, на этой неделе получилось выбить первого соперника по плей-офф Лиги чемпионов, «Брюгге». Ну, а в полуфинале Копа дель Рей «Барселону» в первом матче разгромили 4-0.

Но в Примере у подопечных Диего Симеоне тоже есть мотивация. Не та, на которую они рассчитывали – из-за обилия осечек отстали от пары фаворитов. Более того, сейчас позволили себя не только догнать, но и перегнать «Вильярреалу». Благо, что хотя бы в крайнем туре, после поражений «Бетису» и даже «Райо Вальекано», наконец-то выиграли в рамках Ла Лиги – и то у кризисного «Эспаньола», причем с пропущенными голами, 4-2.

Статистика личных встреч

Все три крайних официальных поединка были выиграны футболистами из столицы.

Прогноз

Букмекерские конторы не ставят полностью крест на хозяевах. Но не хватало мадридскому гранду еще и тут допустить осечку – ставим на выездную победу (коэффициент по линии БК betking – 1,82).