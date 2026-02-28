Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. К радости Шахтера: Полесье забило ЛНЗ, матч прерван
Украина. Премьер лига
28 февраля 2026, 13:19 |
ВИДЕО. К радости Шахтера: Полесье забило ЛНЗ, матч прерван

После гола Андриевского началась воздушная тревога

ФК Полесье

В субботу, 28 февраля, проходит матч 18-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между черкасским ЛНЗ и житомирским «Полесьем». Команды встретились на стадионе Черкассы-Арена в Черкассах.

Уже на 4-й минуте счет встречи с передачи Александра Назаренко открыл Александр Андриевский.

Но, к сожалению, через 3 минуты матч был приостановлен из-за воздушной тревоги в Черкасской области.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Полесье видео голов и обзор воздушная тревога перенос матчей Александр Андриевский
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
