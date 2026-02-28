ВИДЕО. К радости Шахтера: Полесье забило ЛНЗ, матч прерван
После гола Андриевского началась воздушная тревога
В субботу, 28 февраля, проходит матч 18-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026 между черкасским ЛНЗ и житомирским «Полесьем». Команды встретились на стадионе Черкассы-Арена в Черкассах.
Уже на 4-й минуте счет встречи с передачи Александра Назаренко открыл Александр Андриевский.
Но, к сожалению, через 3 минуты матч был приостановлен из-за воздушной тревоги в Черкасской области.
