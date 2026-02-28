Стали известны финалисты турнира ATP 500 в Акапулько

1 марта состоится финальный поединок на турнире ATP 500 в Акапулько.

Итальянец Флавио Коболли (ATP 20) обыграл представителя Сербии Миомира Кецмановича (ATP 84) в 1/2 полуфинала пятисотника в Мексике – 7:6 (7:5), 3:6, 6:4. Флавио одержал победу в трех сетах за 2,5 часа и сравнял счет личных встреч с Миомиром – 1:1.

Для итальянца это будет четвертый финал в карьере.

Американец Фрэнсис Тиафо (ATP 28) победил своего соотечественника Брэндона Накашиму (ATP 29) в полуфинале пятисотника – 3:6, 7:6 (8:6), 6:4.

Фрэнсис переиграл Накашиму за 2 часа и 52 минуты. Во втором сете при счете 5:6 Тиафо отыграл матчбол.﻿ Тиафо лидирует в очных встречах – 7:1.

Это будет 11-й финал на уровне Тура для американца.

Коболли и Тиафо поборятся за трофей пятисотника в Мексике. Счет очных встреч игроков – 2:0 на пользу американца.

ATP 500 Акапулько. Хард, 1/2 финала

Флавио Коболли [20] – Миомир Кецманович [84] – 7:6 (7:5), 3:6, 6:4

Фрэнсис Тиафо [28] – Брэндон Накашима [29] – 3:6, 7:6 (8:6), 6:4