Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стали известны финалисты турнира ATP 500 в Акапулько
ATP
28 февраля 2026, 13:32 | Обновлено 28 февраля 2026, 13:36
155
0

Стали известны финалисты турнира ATP 500 в Акапулько

Коболли выиграл у Кецмановича, Тиафо переиграл Накашиму

28 февраля 2026, 13:32 | Обновлено 28 февраля 2026, 13:36
155
0
Стали известны финалисты турнира ATP 500 в Акапулько
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнсис Тиафо

1 марта состоится финальный поединок на турнире ATP 500 в Акапулько.

Итальянец Флавио Коболли (ATP 20) обыграл представителя Сербии Миомира Кецмановича (ATP 84) в 1/2 полуфинала пятисотника в Мексике – 7:6 (7:5), 3:6, 6:4. Флавио одержал победу в трех сетах за 2,5 часа и сравнял счет личных встреч с Миомиром – 1:1.

Для итальянца это будет четвертый финал в карьере.

Американец Фрэнсис Тиафо (ATP 28) победил своего соотечественника Брэндона Накашиму (ATP 29) в полуфинале пятисотника – 3:6, 7:6 (8:6), 6:4.

Фрэнсис переиграл Накашиму за 2 часа и 52 минуты. Во втором сете при счете 5:6 Тиафо отыграл матчбол.﻿ Тиафо лидирует в очных встречах – 7:1.

Это будет 11-й финал на уровне Тура для американца.

Коболли и Тиафо поборятся за трофей пятисотника в Мексике. Счет очных встреч игроков – 2:0 на пользу американца.

ATP 500 Акапулько. Хард, 1/2 финала

Флавио Коболли [20] – Миомир Кецманович [84] – 7:6 (7:5), 3:6, 6:4
Фрэнсис Тиафо [28] – Брэндон Накашима [29] – 3:6, 7:6 (8:6), 6:4

По теме:
ВИДЕО. Судья оштрафовал теннисиста на матчболе и завершил поединок
Стали известны все полуфиналисты турнира ATP 500 в Акапулько
Минус Монфис и Зверев. Определены пары 1/4 финала пятисотника в Акапулько
ATP Акапулько Флавио Коболли Миомир Кецманович Фрэнсис Тиафо Брэндон Накашима
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Футбол | 28 февраля 2026, 02:30 3
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе

Аргентинец расхвалил Ямаля

Фонсека регулярно напоминает миру об Украине. Это делает его особенным
Футбол | 28 февраля 2026, 08:37 4
Фонсека регулярно напоминает миру об Украине. Это делает его особенным
Фонсека регулярно напоминает миру об Украине. Это делает его особенным

Возможно, на Паулу влияет жена, но не стоит исключать и глубокую привязанность к нашей стране

Одна из самых сексуальных теннисисток, завершившая карьеру, вышла замуж
Теннис | 27.02.2026, 19:19
Одна из самых сексуальных теннисисток, завершившая карьеру, вышла замуж
Одна из самых сексуальных теннисисток, завершившая карьеру, вышла замуж
Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
Футбол | 27.02.2026, 18:04
Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
Футбол | 27.02.2026, 19:27
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27.02.2026, 15:17 48
Футбол
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
27.02.2026, 17:14 1
Футбол
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
26.02.2026, 19:00 5
Футбол
Названа причина непопаданий Судакова в стартовый состав Бенфики
Названа причина непопаданий Судакова в стартовый состав Бенфики
26.02.2026, 14:52 44
Футбол
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
27.02.2026, 13:17 27
Футбол
У Турки Аль-Шейха возникли большие проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли большие проблемы
27.02.2026, 05:00 1
Бокс
Народный депутат: чемпиона мира бусифицировали и бросили в штурмовые войска
Народный депутат: чемпиона мира бусифицировали и бросили в штурмовые войска
26.02.2026, 17:23
Другие виды
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
27.02.2026, 07:29 41
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем