Испания
28 февраля 2026, 13:27 |
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Реала в чемпионате Испании перенесли. Известна причина

Королевский клуб планирует лучше подготовиться к Лиге чемпионов и игре с «Манчестер Сити»

ОФИЦИАЛЬНО. Матч Реала в чемпионате Испании перенесли. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа

Матч 27-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Сельта» перенесли из субботы (7 марта) на пятницу (6 марта) по просьбе королевского клуба.

Игра начнется в 22:00 по киевскому времени. «Сливочные» получат на один день больше для подготовки к поединку 1/8 финала Лиги чемпионов, который пройдет 11 марта.

Соперником «Реала» станет английский «Манчестер Сити». Жеребьевка состоялась в пятницу, 27 февраля, в швейцарском Ньоне.

Подопечные Альваро Арбелоа занимают второе место в турнирной таблице, набрав 60 баллов. Отставание от лидера – «Барселоны» – составляет всего один пункт.

На данный момент королевский клуб готовится к игре против «Хетафе», которая состоится 2 марта. Поединок 26-го тура Ла Лиги начнется в 22:00.

