Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Новости для Лунина и Забарного. УЕФА сообщил расписание 1/8 финала ЛЧ
Лига чемпионов
27 февраля 2026, 23:17 | Обновлено 27 февраля 2026, 23:29
458
4

ПСЖ сыграет против «Челси», мадридский «Реал» встретится с «Манчестер Сити»

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В пятницу, 27 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА – восемь победителей раунда плей-офф присоединились к командам, которые попали в этот раунд напрямую.

УЕФА опубликовал расписание всех матчей данной стадии, где сыграют и два украинских футболиста – голкипер Андрей Лунин («Реал») встретится с английским «Манчестер Сити» 11 и 17 марта.

В эти же дни будет сыгран поединки французского ПСЖ, в составе которого выступает защитник Илья Забарный. Соперником парижской команды станет еще один представитель Англии – «Челси».

Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов:

Первые матчи

  • 10 марта, 19:45 «Галатасарай» – «Ливерпуль»
  • 10 марта, 22:00 «Аталанта» – «Бавария»
  • 10 марта, 22:00 «Атлетико» – «Тоттенхэм»
  • 10 марта, 22:00 «Ньюкасл» – «Барселона»
  • 11 марта, 19:45 «Байер» – «Арсенал»
  • 11 марта, 22:00 «Буде-Глимт» – «Спортинг»
  • 11 марта, 22:00 «ПСЖ» – «Челси»
  • 11 марта, 22:00 «Реал» – «Манчестер Сити»

Ответные матчи

  • 17 марта, 19:45 «Спортинг» – «Буде-Глимт»
  • 17 марта, 22:00 «Арсенал» – «Байер»
  • 17 марта, 22:00 «Челси» – «ПСЖ»
  • 17 марта, 22:00 «Манчестер Сити» – «Реал»
  • 18 марта, 19:45 «Барселона» – «Ньюкасл»
  • 18 марта, 22:00 «Бавария» – «Аталанта»
  • 18 марта, 22:00 «Ливерпуль» – «Галатасарай»
  • 18 марта, 22:00 «Тоттенхэм» – «Атлетико»
Лига чемпионов Галатасарай Ливерпуль Аталанта Бавария Атлетико Мадрид Тоттенхэм Ньюкасл Барселона Ньюкасл - Барселона Байер Арсенал Лондон Буде-Глимт Спортинг Лиссабон ПСЖ Челси Челси - ПСЖ Реал Мадрид Манчестер Сити Реал - Манчестер Сити Манчестер Сити - Реал Илья Забарный Андрей Лунин УЕФА даты и время матчей
Николай Тытюк Источник: УЕФА
Artem_Ponomar
Дуже скоро вже побачимо матчі 1/8, це радує
ona_proigraet
Трубін вже грає в Реалі? 
ona_proigraet
Шпортюа, в якому клубі грає Трубін?
