Новости для Лунина и Забарного. УЕФА сообщил расписание 1/8 финала ЛЧ
ПСЖ сыграет против «Челси», мадридский «Реал» встретится с «Манчестер Сити»
В пятницу, 27 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА – восемь победителей раунда плей-офф присоединились к командам, которые попали в этот раунд напрямую.
УЕФА опубликовал расписание всех матчей данной стадии, где сыграют и два украинских футболиста – голкипер Андрей Лунин («Реал») встретится с английским «Манчестер Сити» 11 и 17 марта.
В эти же дни будет сыгран поединки французского ПСЖ, в составе которого выступает защитник Илья Забарный. Соперником парижской команды станет еще один представитель Англии – «Челси».
Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов:
Первые матчи
- 10 марта, 19:45 «Галатасарай» – «Ливерпуль»
- 10 марта, 22:00 «Аталанта» – «Бавария»
- 10 марта, 22:00 «Атлетико» – «Тоттенхэм»
- 10 марта, 22:00 «Ньюкасл» – «Барселона»
- 11 марта, 19:45 «Байер» – «Арсенал»
- 11 марта, 22:00 «Буде-Глимт» – «Спортинг»
- 11 марта, 22:00 «ПСЖ» – «Челси»
- 11 марта, 22:00 «Реал» – «Манчестер Сити»
Ответные матчи
- 17 марта, 19:45 «Спортинг» – «Буде-Глимт»
- 17 марта, 22:00 «Арсенал» – «Байер»
- 17 марта, 22:00 «Челси» – «ПСЖ»
- 17 марта, 22:00 «Манчестер Сити» – «Реал»
- 18 марта, 19:45 «Барселона» – «Ньюкасл»
- 18 марта, 22:00 «Бавария» – «Аталанта»
- 18 марта, 22:00 «Ливерпуль» – «Галатасарай»
- 18 марта, 22:00 «Тоттенхэм» – «Атлетико»
