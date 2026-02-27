Новости для Лунина и Забарного. УЕФА сообщил расписание 1/8 финала ЛЧ

В пятницу, 27 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА – восемь победителей раунда плей-офф присоединились к командам, которые попали в этот раунд напрямую.

УЕФА опубликовал расписание всех матчей данной стадии, где сыграют и два украинских футболиста – голкипер Андрей Лунин («Реал») встретится с английским «Манчестер Сити» 11 и 17 марта.

В эти же дни будет сыгран поединки французского ПСЖ, в составе которого выступает защитник Илья Забарный. Соперником парижской команды станет еще один представитель Англии – «Челси».

Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов:

Первые матчи

10 марта, 19:45 «Галатасарай» – «Ливерпуль»

10 марта, 22:00 «Аталанта» – «Бавария»

10 марта, 22:00 «Атлетико» – «Тоттенхэм»

10 марта, 22:00 «Ньюкасл» – «Барселона»

11 марта, 19:45 «Байер» – «Арсенал»

11 марта, 22:00 «Буде-Глимт» – «Спортинг»

11 марта, 22:00 «ПСЖ» – «Челси»

11 марта, 22:00 «Реал» – «Манчестер Сити»

Ответные матчи