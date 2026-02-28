ВИДЕО. Реакция Арды Турана на победу над Вересом и результат жеребьевки ЛК

Главный тренер Шахтера Арда Туран в интервью пресс-службе клуба прокомментировал победу над Вересом (1:0) в матче 18-го тура УПЛ, а также высказался о предстоящем противостоянии против Леха в 1/8 финала Лиги конференций:

«Мы снова медленно начали игру. Моим игрокам нужна поддержка зрителей, атмосфера. У нас были молодые игроки, новые игроки. Поэтому в первом тайме мы сыграли неплохо. Во втором тайме мы сыграли так, как хотели. Реакции были на месте, мы владели мячом: треугольники, единоборства, много моментов создали. Когда гол не шел... Крыськив давно не играл. Зато Назарина на прошлой неделе провел очень хорошую игру.

Мы начали получать много фолов во время стандартов. Продумали, сможем ли мы это использовать – и вот результат. После навеса Назарины с углового Траторе ударил и гол Бондара. Поэтому я очень доволен игрой. Игра во втором тайме меня очень порадовала, аппетит появился. О первом тайме нам снова нужно поговорить. Позиционирование – это непросто.

Крыськив давно не играл – для нас он очень ценный игрок. Оба – новый игрок, Алиссон – после травмы. Сегодня хотели выйти с игроками, которые владеют мячом. Но это был нелегкий матч. Однако он был очень важным. Поэтому мы понимаем его важность и очень рады.

Жеребьевка Лиги конференций и матч с Лехом? Встретимся с хорошим соперником. Они хорошо играют в своей лиге. Хорошо играли в еврокубке, у них есть план. У них очень успешный тренер. Но мы тоже хотим дойти до конца Лиги конференций, у нас есть мечта. Пойдем матч за матчем. Не рассматриваем это как двухматчевое противостояние. Первый матч – как отдельный поединок. Но самое важное для нас – это встреча с Александрией в пятницу. После этого сделаем все возможное для игры с Лехом Познань. Как я говорил, пойдем шаг за шагом. Сейчас для нас есть один матч – в Александрии».

