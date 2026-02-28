Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Реакция Арды Турана на победу над Вересом и результат жеребьевки ЛК
Украина. Премьер лига
28 февраля 2026, 03:19 |
58
0

ВИДЕО. Реакция Арды Турана на победу над Вересом и результат жеребьевки ЛК

Наставник Шахтера провел флеш-интервью после матча 18-го тура УПЛ с ровенской командой

28 февраля 2026, 03:19 |
58
0
ВИДЕО. Реакция Арды Турана на победу над Вересом и результат жеребьевки ЛК
ФК Шахтер. Арда Туран

Главный тренер Шахтера Арда Туран в интервью пресс-службе клуба прокомментировал победу над Вересом (1:0) в матче 18-го тура УПЛ, а также высказался о предстоящем противостоянии против Леха в 1/8 финала Лиги конференций:

«Мы снова медленно начали игру. Моим игрокам нужна поддержка зрителей, атмосфера. У нас были молодые игроки, новые игроки. Поэтому в первом тайме мы сыграли неплохо. Во втором тайме мы сыграли так, как хотели. Реакции были на месте, мы владели мячом: треугольники, единоборства, много моментов создали. Когда гол не шел... Крыськив давно не играл. Зато Назарина на прошлой неделе провел очень хорошую игру.

Мы начали получать много фолов во время стандартов. Продумали, сможем ли мы это использовать – и вот результат. После навеса Назарины с углового Траторе ударил и гол Бондара. Поэтому я очень доволен игрой. Игра во втором тайме меня очень порадовала, аппетит появился. О первом тайме нам снова нужно поговорить. Позиционирование – это непросто.

Крыськив давно не играл – для нас он очень ценный игрок. Оба – новый игрок, Алиссон – после травмы. Сегодня хотели выйти с игроками, которые владеют мячом. Но это был нелегкий матч. Однако он был очень важным. Поэтому мы понимаем его важность и очень рады.

Жеребьевка Лиги конференций и матч с Лехом? Встретимся с хорошим соперником. Они хорошо играют в своей лиге. Хорошо играли в еврокубке, у них есть план. У них очень успешный тренер. Но мы тоже хотим дойти до конца Лиги конференций, у нас есть мечта. Пойдем матч за матчем. Не рассматриваем это как двухматчевое противостояние. Первый матч – как отдельный поединок. Но самое важное для нас – это встреча с Александрией в пятницу. После этого сделаем все возможное для игры с Лехом Познань. Как я говорил, пойдем шаг за шагом. Сейчас для нас есть один матч – в Александрии».

ВИДЕО. Реакция Арды Турана на победу над Вересом и результат жеребьевки ЛК

По теме:
ВИДЕО. Как Бондарь забил Вересу в день рождения и принес Шахтеру победу
Вячеслав СУРКИС: «Дебют? У нас есть датчики, кажется, что пульс зашкаливал»
ПОНОМАРЕНКО: «Не могу сказать, что было трудно, соперник давал играть»
видео Арда Туран Шахтер Донецк Верес Ровно Шахтер - Верес Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Лех Познань Лига конференций Шахтер - Лех
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер хочет перенести домашний матч с Лехом. Туран нашел стадион
Футбол | 27 февраля 2026, 19:40 19
Шахтер хочет перенести домашний матч с Лехом. Туран нашел стадион
Шахтер хочет перенести домашний матч с Лехом. Туран нашел стадион

Туран хочет играть в Турции

За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
Футбол | 27 февраля 2026, 09:11 12
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины

Пономаренко рассказал, что его родственники встали на защиту Украины

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 27.02.2026, 11:38
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
ВИДЕО. Поступок Неймара шокировал Винисиуса и мир футбола. Вот почему
Футбол | 28.02.2026, 02:10
ВИДЕО. Поступок Неймара шокировал Винисиуса и мир футбола. Вот почему
ВИДЕО. Поступок Неймара шокировал Винисиуса и мир футбола. Вот почему
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Футбол | 27.02.2026, 06:00
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
27.02.2026, 07:58 15
Футбол
Экс-тренер Динамо и сборной Украины решил полностью разорвать отношения
Экс-тренер Динамо и сборной Украины решил полностью разорвать отношения
27.02.2026, 07:30 2
Футбол
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
26.02.2026, 19:00 5
Футбол
Барселона готова оформить самый позорный трансфер в истории
Барселона готова оформить самый позорный трансфер в истории
26.02.2026, 08:00 12
Футбол
Названа причина непопаданий Судакова в стартовый состав Бенфики
Названа причина непопаданий Судакова в стартовый состав Бенфики
26.02.2026, 14:52 43
Футбол
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
27.02.2026, 06:30 16
Другие виды
У Турки Аль-Шейха возникли большие проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли большие проблемы
27.02.2026, 05:00 1
Бокс
ИБРАГИМОВИЧ: «Поздравляю, малыш! Сегодня ты был лучше Златана»
ИБРАГИМОВИЧ: «Поздравляю, малыш! Сегодня ты был лучше Златана»
26.02.2026, 00:28 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем