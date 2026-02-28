Аль-Шабаб и Аль-Хиляль устроили триллер на восемь голов в матче чемпионата
Боссы переграли соперников 5:3, 27 февраля победы также одержали Аль-Хазем и Аль-Иттихад
27 февраля Аль-Хиляль выиграл выездной матч 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26 у Аль-Шабаба со счетом 5:3.
Голами за боссов отличились Мохамед Канно, Али Аль-Болеахи (автогол), Калиду Кулибали, Султан Мандаш и Маркос Леонардо. У хозяев мячи забили Джош Браунхилл, Абдерразак Хамдалла и Ясин Адли.
Аль-Хиляль занимает третье место в таблице национального первенства с 58 очками. У Аль-Шабаба 25 баллов и 13-я позиция.
Топ-7 чемпионата Саудовской Аравии: Аль-Ахли (59), Аль-Наср (58), Аль-Хиляль (58), Аль-Кадисия (53), Аль-Иттихад (42), Аль-Тавун (40), Аль-Иттифак (38).
27 числа свои матчи также выиграли Аль-Хазем (3:1 против Аль-Иттифака) и Аль-Иттихад (1:0 против Аль-Халиджа).
Чемпионат Саудовской Аравии 2025/26. 24-й тур, 27 февраля
Аль-Шабаб – Аль-Хиляль – 3:5
Голы: Браунхилл, 13, Хамдалла, 44, Адли, 75 – Канно, 19, Аль-Болеахи, 31 (автогол), Кулибали, 45+2, Мандаш, 48, Маркос Леонардо, 52
Аль-Хазем – Аль-Иттифак – 3:1
Голы: Аль-Шаммари, 17 (пен.), Мартинш, 43, Бах, 82 – Коука, 9
Удаление: Хинди, 15 (Аль-Иттифак)
Аль-Иттихад – Аль-Халидж – 1:0
Гол: Перейра, 52
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Ахли Джидда
|24
|18
|5
|1
|46 - 15
|06.03.26 21:00 Аль-Ахли Джидда - Аль-Иттихад26.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда23.02.26 Дамак 0:1 Аль-Ахли Джидда19.02.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Наджма13.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:5 Аль-Ахли Джидда05.02.26 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Хазм
|59
|2
|Аль-Наср Эр-Рияд
|23
|19
|1
|3
|62 - 18
|28.02.26 21:00 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд25.02.26 Аль-Наджма 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд21.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Аль-Хазм14.02.26 Аль-Фатех 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд06.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Иттихад02.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
|58
|3
|Аль-Хиляль
|24
|17
|7
|0
|62 - 23
|06.03.26 21:00 Аль-Хиляль - Аль-Наджма27.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:5 Аль-Хиляль24.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Хиляль21.02.26 Аль-Хиляль 1:1 Аль-Иттихад13.02.26 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Иттифак05.02.26 Аль-Ахдуд 0:6 Аль-Хиляль
|58
|4
|Аль-Кадaсиа
|23
|16
|5
|2
|54 - 21
|28.02.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Таавун23.02.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Иттифак20.02.26 Аль-Ахдуд 2:4 Аль-Кадaсиа12.02.26 Аль-Кадaсиа 1:0 Неом07.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Фатех03.02.26 Аль-Халидж 0:1 Аль-Кадaсиа
|53
|5
|Аль-Иттихад
|24
|12
|6
|6
|39 - 28
|06.03.26 21:00 Аль-Ахли Джидда - Аль-Иттихад27.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Халидж24.02.26 Аль-Хазм 1:1 Аль-Иттихад21.02.26 Аль-Хиляль 1:1 Аль-Иттихад13.02.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Фейха06.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Иттихад
|42
|6
|Аль-Таавун
|23
|12
|4
|7
|41 - 28
|28.02.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Таавун24.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Хиляль20.02.26 Аль-Таавун 2:3 Аль-Фейха12.02.26 Дамак 2:1 Аль-Таавун07.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Халидж03.02.26 Аль-Иттифак 1:0 Аль-Таавун
|40
|7
|Аль-Иттифак
|24
|11
|5
|8
|35 - 42
|07.03.26 21:00 Аль-Иттифак - Аль-Шабаб Эр-Рияд27.02.26 Аль-Хазм 3:1 Аль-Иттифак23.02.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Иттифак19.02.26 Аль-Иттифак 4:3 Аль-Фатех13.02.26 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Иттифак06.02.26 Аль-Иттифак 2:0 Дамак
|38
|8
|Неом
|23
|9
|5
|9
|28 - 31
|28.02.26 21:00 Неом - Аль-Холуд25.02.26 Аль-Фейха 1:1 Неом21.02.26 Аль-Халидж 0:1 Неом12.02.26 Аль-Кадaсиа 1:0 Неом06.02.26 Неом 1:0 Аль-Рияд02.02.26 Аль-Ахдуд 1:1 Неом
|32
|9
|Аль-Фатех
|24
|7
|7
|10
|32 - 43
|06.03.26 21:00 Аль-Таавун - Аль-Фатех26.02.26 Аль-Фатех 1:1 Дамак23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд19.02.26 Аль-Иттифак 4:3 Аль-Фатех14.02.26 Аль-Фатех 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд07.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Фатех
|28
|10
|Аль-Хазм
|24
|7
|7
|10
|26 - 44
|06.03.26 21:00 Аль-Халидж - Аль-Хазм27.02.26 Аль-Хазм 3:1 Аль-Иттифак24.02.26 Аль-Хазм 1:1 Аль-Иттихад21.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Аль-Хазм12.02.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Ахдуд05.02.26 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Хазм
|28
|11
|Аль-Халидж
|24
|7
|6
|11
|42 - 38
|06.03.26 21:00 Аль-Халидж - Аль-Хазм27.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Халидж24.02.26 Аль-Халидж 2:3 Аль-Холуд21.02.26 Аль-Халидж 0:1 Неом14.02.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Халидж07.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Халидж
|27
|12
|Аль-Фейха
|23
|7
|6
|10
|27 - 38
|28.02.26 21:00 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд25.02.26 Аль-Фейха 1:1 Неом20.02.26 Аль-Таавун 2:3 Аль-Фейха13.02.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Фейха05.02.26 Аль-Фейха 3:0 Аль-Наджма01.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Фейха
|27
|13
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|24
|6
|7
|11
|30 - 38
|07.03.26 21:00 Аль-Иттифак - Аль-Шабаб Эр-Рияд27.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:5 Аль-Хиляль23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд20.02.26 Дамак 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд13.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:5 Аль-Ахли Джидда07.02.26 Аль-Холуд 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд
|25
|14
|Аль-Холуд
|23
|7
|1
|15
|30 - 41
|28.02.26 21:00 Неом - Аль-Холуд24.02.26 Аль-Халидж 2:3 Аль-Холуд19.02.26 Аль-Холуд 0:2 Аль-Рияд14.02.26 Аль-Наджма 2:1 Аль-Холуд07.02.26 Аль-Холуд 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд03.02.26 Дамак 0:0 Аль-Холуд
|22
|15
|Аль-Рияд
|24
|3
|7
|14
|22 - 45
|05.03.26 21:00 Дамак - Аль-Рияд26.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд19.02.26 Аль-Холуд 0:2 Аль-Рияд14.02.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Халидж06.02.26 Неом 1:0 Аль-Рияд
|16
|16
|Дамак
|24
|2
|10
|12
|18 - 41
|05.03.26 21:00 Дамак - Аль-Рияд26.02.26 Аль-Фатех 1:1 Дамак23.02.26 Дамак 0:1 Аль-Ахли Джидда20.02.26 Дамак 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд12.02.26 Дамак 2:1 Аль-Таавун06.02.26 Аль-Иттифак 2:0 Дамак
|16
|17
|Аль-Ахдуд
|23
|2
|4
|17
|19 - 49
|28.02.26 21:00 Аль-Наджма - Аль-Ахдуд23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд20.02.26 Аль-Ахдуд 2:4 Аль-Кадaсиа12.02.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Ахдуд05.02.26 Аль-Ахдуд 0:6 Аль-Хиляль02.02.26 Аль-Ахдуд 1:1 Неом
|10
|18
|Аль-Наджма
|23
|1
|5
|17
|21 - 51
|28.02.26 21:00 Аль-Наджма - Аль-Ахдуд25.02.26 Аль-Наджма 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд19.02.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Наджма14.02.26 Аль-Наджма 2:1 Аль-Холуд05.02.26 Аль-Фейха 3:0 Аль-Наджма01.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Наджма
|8
События матча
