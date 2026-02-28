Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Шабаб и Аль-Хиляль устроили триллер на восемь голов в матче чемпионата
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Шабаб Эр-Рияд
27.02.2026 21:00 – FT 3 : 5
Аль-Хиляль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
28 февраля 2026, 01:23 |
58
0

Аль-Шабаб и Аль-Хиляль устроили триллер на восемь голов в матче чемпионата

Боссы переграли соперников 5:3, 27 февраля победы также одержали Аль-Хазем и Аль-Иттихад

28 февраля 2026, 01:23 |
58
0
Аль-Шабаб и Аль-Хиляль устроили триллер на восемь голов в матче чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine

27 февраля Аль-Хиляль выиграл выездной матч 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26 у Аль-Шабаба со счетом 5:3.

Голами за боссов отличились Мохамед Канно, Али Аль-Болеахи (автогол), Калиду Кулибали, Султан Мандаш и Маркос Леонардо. У хозяев мячи забили Джош Браунхилл, Абдерразак Хамдалла и Ясин Адли.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Аль-Хиляль занимает третье место в таблице национального первенства с 58 очками. У Аль-Шабаба 25 баллов и 13-я позиция.

Топ-7 чемпионата Саудовской Аравии: Аль-Ахли (59), Аль-Наср (58), Аль-Хиляль (58), Аль-Кадисия (53), Аль-Иттихад (42), Аль-Тавун (40), Аль-Иттифак (38).

27 числа свои матчи также выиграли Аль-Хазем (3:1 против Аль-Иттифака) и Аль-Иттихад (1:0 против Аль-Халиджа).

Чемпионат Саудовской Аравии 2025/26. 24-й тур, 27 февраля

Аль-Шабаб – Аль-Хиляль – 3:5

Голы: Браунхилл, 13, Хамдалла, 44, Адли, 75 – Канно, 19, Аль-Болеахи, 31 (автогол), Кулибали, 45+2, Мандаш, 48, Маркос Леонардо, 52

Аль-Хазем – Аль-Иттифак – 3:1

Голы: Аль-Шаммари, 17 (пен.), Мартинш, 43, Бах, 82 – Коука, 9

Удаление: Хинди, 15 (Аль-Иттифак)

Аль-Иттихад – Аль-Халидж – 1:0

Гол: Перейра, 52

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Ахли Джидда 24 18 5 1 46 - 15 06.03.26 21:00 Аль-Ахли Джидда - Аль-Иттихад26.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда23.02.26 Дамак 0:1 Аль-Ахли Джидда19.02.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Наджма13.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:5 Аль-Ахли Джидда05.02.26 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Хазм 59
2 Аль-Наср Эр-Рияд 23 19 1 3 62 - 18 28.02.26 21:00 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд25.02.26 Аль-Наджма 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд21.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Аль-Хазм14.02.26 Аль-Фатех 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд06.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Иттихад02.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд 58
3 Аль-Хиляль 24 17 7 0 62 - 23 06.03.26 21:00 Аль-Хиляль - Аль-Наджма27.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:5 Аль-Хиляль24.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Хиляль21.02.26 Аль-Хиляль 1:1 Аль-Иттихад13.02.26 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Иттифак05.02.26 Аль-Ахдуд 0:6 Аль-Хиляль 58
4 Аль-Кадaсиа 23 16 5 2 54 - 21 28.02.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Таавун23.02.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Иттифак20.02.26 Аль-Ахдуд 2:4 Аль-Кадaсиа12.02.26 Аль-Кадaсиа 1:0 Неом07.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Фатех03.02.26 Аль-Халидж 0:1 Аль-Кадaсиа 53
5 Аль-Иттихад 24 12 6 6 39 - 28 06.03.26 21:00 Аль-Ахли Джидда - Аль-Иттихад27.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Халидж24.02.26 Аль-Хазм 1:1 Аль-Иттихад21.02.26 Аль-Хиляль 1:1 Аль-Иттихад13.02.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Фейха06.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Иттихад 42
6 Аль-Таавун 23 12 4 7 41 - 28 28.02.26 21:00 Аль-Кадaсиа - Аль-Таавун24.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Хиляль20.02.26 Аль-Таавун 2:3 Аль-Фейха12.02.26 Дамак 2:1 Аль-Таавун07.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Халидж03.02.26 Аль-Иттифак 1:0 Аль-Таавун 40
7 Аль-Иттифак 24 11 5 8 35 - 42 07.03.26 21:00 Аль-Иттифак - Аль-Шабаб Эр-Рияд27.02.26 Аль-Хазм 3:1 Аль-Иттифак23.02.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Иттифак19.02.26 Аль-Иттифак 4:3 Аль-Фатех13.02.26 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Иттифак06.02.26 Аль-Иттифак 2:0 Дамак 38
8 Неом 23 9 5 9 28 - 31 28.02.26 21:00 Неом - Аль-Холуд25.02.26 Аль-Фейха 1:1 Неом21.02.26 Аль-Халидж 0:1 Неом12.02.26 Аль-Кадaсиа 1:0 Неом06.02.26 Неом 1:0 Аль-Рияд02.02.26 Аль-Ахдуд 1:1 Неом 32
9 Аль-Фатех 24 7 7 10 32 - 43 06.03.26 21:00 Аль-Таавун - Аль-Фатех26.02.26 Аль-Фатех 1:1 Дамак23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд19.02.26 Аль-Иттифак 4:3 Аль-Фатех14.02.26 Аль-Фатех 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд07.02.26 Аль-Кадaсиа 1:1 Аль-Фатех 28
10 Аль-Хазм 24 7 7 10 26 - 44 06.03.26 21:00 Аль-Халидж - Аль-Хазм27.02.26 Аль-Хазм 3:1 Аль-Иттифак24.02.26 Аль-Хазм 1:1 Аль-Иттихад21.02.26 Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Аль-Хазм12.02.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Ахдуд05.02.26 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Хазм 28
11 Аль-Халидж 24 7 6 11 42 - 38 06.03.26 21:00 Аль-Халидж - Аль-Хазм27.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Халидж24.02.26 Аль-Халидж 2:3 Аль-Холуд21.02.26 Аль-Халидж 0:1 Неом14.02.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Халидж07.02.26 Аль-Таавун 1:1 Аль-Халидж 27
12 Аль-Фейха 23 7 6 10 27 - 38 28.02.26 21:00 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд25.02.26 Аль-Фейха 1:1 Неом20.02.26 Аль-Таавун 2:3 Аль-Фейха13.02.26 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Фейха05.02.26 Аль-Фейха 3:0 Аль-Наджма01.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Фейха 27
13 Аль-Шабаб Эр-Рияд 24 6 7 11 30 - 38 07.03.26 21:00 Аль-Иттифак - Аль-Шабаб Эр-Рияд27.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:5 Аль-Хиляль23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд20.02.26 Дамак 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд13.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:5 Аль-Ахли Джидда07.02.26 Аль-Холуд 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд 25
14 Аль-Холуд 23 7 1 15 30 - 41 28.02.26 21:00 Неом - Аль-Холуд24.02.26 Аль-Халидж 2:3 Аль-Холуд19.02.26 Аль-Холуд 0:2 Аль-Рияд14.02.26 Аль-Наджма 2:1 Аль-Холуд07.02.26 Аль-Холуд 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд03.02.26 Дамак 0:0 Аль-Холуд 22
15 Аль-Рияд 24 3 7 14 22 - 45 05.03.26 21:00 Дамак - Аль-Рияд26.02.26 Аль-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда23.02.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:1 Аль-Рияд19.02.26 Аль-Холуд 0:2 Аль-Рияд14.02.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Халидж06.02.26 Неом 1:0 Аль-Рияд 16
16 Дамак 24 2 10 12 18 - 41 05.03.26 21:00 Дамак - Аль-Рияд26.02.26 Аль-Фатех 1:1 Дамак23.02.26 Дамак 0:1 Аль-Ахли Джидда20.02.26 Дамак 1:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд12.02.26 Дамак 2:1 Аль-Таавун06.02.26 Аль-Иттифак 2:0 Дамак 16
17 Аль-Ахдуд 23 2 4 17 19 - 49 28.02.26 21:00 Аль-Наджма - Аль-Ахдуд23.02.26 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахдуд20.02.26 Аль-Ахдуд 2:4 Аль-Кадaсиа12.02.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Ахдуд05.02.26 Аль-Ахдуд 0:6 Аль-Хиляль02.02.26 Аль-Ахдуд 1:1 Неом 10
18 Аль-Наджма 23 1 5 17 21 - 51 28.02.26 21:00 Аль-Наджма - Аль-Ахдуд25.02.26 Аль-Наджма 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд19.02.26 Аль-Ахли Джидда 4:1 Аль-Наджма14.02.26 Аль-Наджма 2:1 Аль-Холуд05.02.26 Аль-Фейха 3:0 Аль-Наджма01.02.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Наджма 8
Полная таблица

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Ясин Адли (Аль-Шабаб Эр-Рияд).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Леонардо (Аль-Хиляль).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Султан Мендаш (Аль-Хиляль).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Калиду Кулибали (Аль-Хиляль).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Абдерразак Хамдалла (Аль-Шабаб Эр-Рияд).
31’
ГОЛ ! Автогол забил Али Аль-Булайхи (Аль-Шабаб Эр-Рияд).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Канно (Аль-Хиляль).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Джош Браунхилл (Аль-Шабаб Эр-Рияд).
По теме:
Таблица чемпионата Португалии. Спортинг гонится за Порту. Где Бенфика?
Ланс потерял очки в матче со Страсбургом, подарив ПСЖ шанс на отрыв
Дубль после 88-й минуты. Аутсайдер Ла Лиги одержал первую победу за месяц
чемпионат Саудовской Аравии по футболу видео голов и обзор Аль-Хиляль Аль-Шабаб Аль-Хазем Аль-Иттифак Аль-Иттихад Джидда Аль-Халидж
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
Бокс | 27 февраля 2026, 21:22 24
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника, дату и место боя

Украинец сразится с Верховеном

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 27 февраля 2026, 11:38 0
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Дерби Лондона, главный матч Бундеслиги, Рим против Турина, Фонсека против Марселя

Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Футбол | 27.02.2026, 06:00
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Валерий БОНДАРЬ: «Если бы не попал в ворота, было бы вообще стыдно»
Футбол | 28.02.2026, 00:40
Валерий БОНДАРЬ: «Если бы не попал в ворота, было бы вообще стыдно»
Валерий БОНДАРЬ: «Если бы не попал в ворота, было бы вообще стыдно»
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
Футбол | 27.02.2026, 07:58
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
У Турки Аль-Шейха возникли большие проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли большие проблемы
27.02.2026, 05:00 1
Бокс
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
26.02.2026, 06:23 23
Футбол
Названа причина непопаданий Судакова в стартовый состав Бенфики
Названа причина непопаданий Судакова в стартовый состав Бенфики
26.02.2026, 14:52 43
Футбол
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
27.02.2026, 09:11 12
Футбол
Гераскевич признался, на что потратит заработанные из-за бана деньги
Гераскевич признался, на что потратит заработанные из-за бана деньги
26.02.2026, 21:59 1
Олимпийские игры
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Шахтер узнал оппонента. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27.02.2026, 15:17 48
Футбол
Экс-тренер Динамо и сборной Украины решил полностью разорвать отношения
Экс-тренер Динамо и сборной Украины решил полностью разорвать отношения
27.02.2026, 07:30 2
Футбол
Динамо – Эпицентр – 4:0. Гол-шедевр Ярмоленко, дебют Суркиса. Видеообзор
Динамо – Эпицентр – 4:0. Гол-шедевр Ярмоленко, дебют Суркиса. Видеообзор
27.02.2026, 15:11 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем