Чемпионат Португалии
Спортинг Лиссабон
27.02.2026 22:45 – FT 3 : 0
Эшторил
Португалия
28 февраля 2026, 00:59 | Обновлено 28 февраля 2026, 02:13
96
0

Таблица чемпионата Португалии. Спортинг гонится за Порту. Где Бенфика?

27 февраля львы переиграли Эшторил со счетом 3:0, дубль у Луиса Хавьера Суареса

28 февраля 2026, 00:59 | Обновлено 28 февраля 2026, 02:13
96
0
Таблица чемпионата Португалии. Спортинг гонится за Порту. Где Бенфика?
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Хавьер Суарес

27 февраля лиссабонский Спортинг разгромил Эшторил со счетом 3:0 в матче 24-го тура чемпионата Португалии 2025/26.

Дубль в составе львов оформил Луис Хавьер Суарес. Еще один мяч оформил Даниэль Браганса.

Спортинг с 61 очком продолжает погоню за лидером первенства – Порту. Драконы в пятницу одолели Ароку 3:1 и возглавляют чемпионат с 65 баллами.

Бенфика с украинскими футболистами Анатолием Трубиным и Георгием Судаковым располагается на третьей позиции с 55 пунктами.

Бенфика свой поединок 24-го тура проведет 2 марта против Жил Висенте на выезде.

Чемпионат Португалии 2025/26. 24-й тур, 27 февраля

Спортинг – Эшторил – 3:0

Голы: Суарес, 6, 14, Браганса, 90+4

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Таблица чемпионата Португалии 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 24 21 2 1 47 - 8 08.03.26 20:00 Бенфика - Порту27.02.26 Порту 3:1 Арока22.02.26 Порту 1:0 Риу Аве15.02.26 Насьонал 0:1 Порту09.02.26 Порту 1:1 Спортинг Лиссабон02.02.26 Каза Пия 2:1 Порту 65
2 Спортинг Лиссабон 24 19 4 1 62 - 12 07.03.26 20:00 Брага - Спортинг Лиссабон27.02.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Эшторил21.02.26 Морейренсе 0:3 Спортинг Лиссабон15.02.26 Спортинг Лиссабон 1:0 Фамаликау09.02.26 Порту 1:1 Спортинг Лиссабон01.02.26 Спортинг Лиссабон 2:1 Насьонал 61
3 Бенфика 23 16 7 0 49 - 13 02.03.26 22:15 Жил Висенте - Бенфика21.02.26 Бенфика 3:0 АВС13.02.26 Санта Клара 1:2 Бенфика08.02.26 Бенфика 2:1 Алверка01.02.26 Тондела 0:0 Бенфика25.01.26 Бенфика 4:0 Эштрела Амадора 55
4 Брага 23 12 6 5 48 - 22 28.02.26 20:00 Насьонал - Брага21.02.26 Брага 3:2 Витория Гимараеш14.02.26 Жил Висенте 2:1 Брага08.02.26 Брага 3:0 Риу Аве02.02.26 АВС 0:4 Брага25.01.26 Брага 5:0 Алверка 42
5 Жил Висенте 23 11 7 5 34 - 21 02.03.26 22:15 Жил Висенте - Бенфика22.02.26 Эшторил 3:1 Жил Висенте14.02.26 Жил Висенте 2:1 Брага07.02.26 Морейренсе 1:2 Жил Висенте01.02.26 Жил Висенте 5:0 Фамаликау26.01.26 Порту 3:0 Жил Висенте 40
6 Фамаликау 23 10 5 8 29 - 21 01.03.26 22:30 Риу Аве - Фамаликау23.02.26 Фамаликау 2:0 Каза Пия15.02.26 Спортинг Лиссабон 1:0 Фамаликау09.02.26 Фамаликау 3:1 АВС01.02.26 Жил Висенте 5:0 Фамаликау25.01.26 Фамаликау 3:0 Тондела 35
7 Эшторил 24 9 6 9 46 - 42 07.03.26 22:30 Эшторил - Каза Пия27.02.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Эшторил22.02.26 Эшторил 3:1 Жил Висенте15.02.26 АВС 3:0 Эшторил07.02.26 Эшторил 2:2 Тондела31.01.26 Санта Клара 2:4 Эшторил 33
8 Морейренсе 23 10 3 10 29 - 33 01.03.26 20:00 Каза Пия - Морейренсе21.02.26 Морейренсе 0:3 Спортинг Лиссабон16.02.26 Риу Аве 1:2 Морейренсе07.02.26 Морейренсе 1:2 Жил Висенте30.01.26 Витория Гимараеш 1:0 Морейренсе24.01.26 Морейренсе 1:0 Санта Клара 33
9 Витория Гимараеш 23 9 4 10 27 - 34 28.02.26 22:30 Витория Гимараеш - Алверка21.02.26 Брага 3:2 Витория Гимараеш14.02.26 Витория Гимараеш 2:1 Эштрела Амадора07.02.26 Арока 3:2 Витория Гимараеш30.01.26 Витория Гимараеш 1:0 Морейренсе24.01.26 Эшторил 4:2 Витория Гимараеш 31
10 Арока 24 7 5 12 32 - 52 06.03.26 22:15 Фамаликау - Арока27.02.26 Порту 3:1 Арока21.02.26 Арока 3:0 Насьонал14.02.26 Каза Пия 3:2 Арока07.02.26 Арока 3:2 Витория Гимараеш31.01.26 Риу Аве 0:3 Арока 26
11 Алверка 23 7 5 11 23 - 38 28.02.26 22:30 Витория Гимараеш - Алверка21.02.26 Алверка 1:1 Санта Клара13.02.26 Тондела 1:1 Алверка08.02.26 Бенфика 2:1 Алверка31.01.26 Алверка 1:1 Эштрела Амадора25.01.26 Брага 5:0 Алверка 26
12 Эштрела Амадора 23 5 8 10 26 - 41 28.02.26 17:30 АВС - Эштрела Амадора20.02.26 Эштрела Амадора 0:2 Тондела14.02.26 Витория Гимараеш 2:1 Эштрела Амадора07.02.26 Эштрела Амадора 1:0 Санта Клара31.01.26 Алверка 1:1 Эштрела Амадора25.01.26 Бенфика 4:0 Эштрела Амадора 23
13 Каза Пия 23 5 7 11 25 - 43 01.03.26 20:00 Каза Пия - Морейренсе23.02.26 Фамаликау 2:0 Каза Пия14.02.26 Каза Пия 3:2 Арока08.02.26 Насьонал 0:0 Каза Пия02.02.26 Каза Пия 2:1 Порту23.01.26 Каза Пия 3:3 АВС 22
14 Насьонал 23 5 6 12 27 - 34 28.02.26 20:00 Насьонал - Брага21.02.26 Арока 3:0 Насьонал15.02.26 Насьонал 0:1 Порту08.02.26 Насьонал 0:0 Каза Пия01.02.26 Спортинг Лиссабон 2:1 Насьонал25.01.26 Насьонал 4:0 Риу Аве 21
15 Риу Аве 23 4 8 11 23 - 44 01.03.26 22:30 Риу Аве - Фамаликау22.02.26 Порту 1:0 Риу Аве16.02.26 Риу Аве 1:2 Морейренсе08.02.26 Брага 3:0 Риу Аве31.01.26 Риу Аве 0:3 Арока25.01.26 Насьонал 4:0 Риу Аве 20
16 Тондела 23 4 6 13 17 - 36 01.03.26 17:30 Тондела - Санта Клара20.02.26 Эштрела Амадора 0:2 Тондела13.02.26 Тондела 1:1 Алверка07.02.26 Эшторил 2:2 Тондела01.02.26 Тондела 0:0 Бенфика25.01.26 Фамаликау 3:0 Тондела 18
17 Санта Клара 23 4 6 13 18 - 29 01.03.26 17:30 Тондела - Санта Клара21.02.26 Алверка 1:1 Санта Клара13.02.26 Санта Клара 1:2 Бенфика07.02.26 Эштрела Амадора 1:0 Санта Клара31.01.26 Санта Клара 2:4 Эшторил24.01.26 Морейренсе 1:0 Санта Клара 18
18 АВС 23 1 5 17 18 - 57 28.02.26 17:30 АВС - Эштрела Амадора21.02.26 Бенфика 3:0 АВС15.02.26 АВС 3:0 Эшторил09.02.26 Фамаликау 3:1 АВС02.02.26 АВС 0:4 Брага23.01.26 Каза Пия 3:3 АВС 8
Полная таблица

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Дэниел Браганса (Спортинг Лиссабон), асcист Нуну Сантуш.
16’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Хавьер Суарес (Спортинг Лиссабон), асcист Мортен Юльманн.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Хавьер Суарес (Спортинг Лиссабон), асcист Франсишку Тринкан.
Луис Хавьер Суарес Спортинг Лиссабон Эшторил Даниэл Браганса чемпионат Португалии по футболу Бенфика видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
