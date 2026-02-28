Таблица чемпионата Португалии. Спортинг гонится за Порту. Где Бенфика?
27 февраля львы переиграли Эшторил со счетом 3:0, дубль у Луиса Хавьера Суареса
27 февраля лиссабонский Спортинг разгромил Эшторил со счетом 3:0 в матче 24-го тура чемпионата Португалии 2025/26.
Дубль в составе львов оформил Луис Хавьер Суарес. Еще один мяч оформил Даниэль Браганса.
Спортинг с 61 очком продолжает погоню за лидером первенства – Порту. Драконы в пятницу одолели Ароку 3:1 и возглавляют чемпионат с 65 баллами.
Бенфика с украинскими футболистами Анатолием Трубиным и Георгием Судаковым располагается на третьей позиции с 55 пунктами.
Бенфика свой поединок 24-го тура проведет 2 марта против Жил Висенте на выезде.
Чемпионат Португалии 2025/26. 24-й тур, 27 февраля
Спортинг – Эшторил – 3:0
Голы: Суарес, 6, 14, Браганса, 90+4
Таблица чемпионата Португалии 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Порту
|24
|21
|2
|1
|47 - 8
|08.03.26 20:00 Бенфика - Порту27.02.26 Порту 3:1 Арока22.02.26 Порту 1:0 Риу Аве15.02.26 Насьонал 0:1 Порту09.02.26 Порту 1:1 Спортинг Лиссабон02.02.26 Каза Пия 2:1 Порту
|65
|2
|Спортинг Лиссабон
|24
|19
|4
|1
|62 - 12
|07.03.26 20:00 Брага - Спортинг Лиссабон27.02.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Эшторил21.02.26 Морейренсе 0:3 Спортинг Лиссабон15.02.26 Спортинг Лиссабон 1:0 Фамаликау09.02.26 Порту 1:1 Спортинг Лиссабон01.02.26 Спортинг Лиссабон 2:1 Насьонал
|61
|3
|Бенфика
|23
|16
|7
|0
|49 - 13
|02.03.26 22:15 Жил Висенте - Бенфика21.02.26 Бенфика 3:0 АВС13.02.26 Санта Клара 1:2 Бенфика08.02.26 Бенфика 2:1 Алверка01.02.26 Тондела 0:0 Бенфика25.01.26 Бенфика 4:0 Эштрела Амадора
|55
|4
|Брага
|23
|12
|6
|5
|48 - 22
|28.02.26 20:00 Насьонал - Брага21.02.26 Брага 3:2 Витория Гимараеш14.02.26 Жил Висенте 2:1 Брага08.02.26 Брага 3:0 Риу Аве02.02.26 АВС 0:4 Брага25.01.26 Брага 5:0 Алверка
|42
|5
|Жил Висенте
|23
|11
|7
|5
|34 - 21
|02.03.26 22:15 Жил Висенте - Бенфика22.02.26 Эшторил 3:1 Жил Висенте14.02.26 Жил Висенте 2:1 Брага07.02.26 Морейренсе 1:2 Жил Висенте01.02.26 Жил Висенте 5:0 Фамаликау26.01.26 Порту 3:0 Жил Висенте
|40
|6
|Фамаликау
|23
|10
|5
|8
|29 - 21
|01.03.26 22:30 Риу Аве - Фамаликау23.02.26 Фамаликау 2:0 Каза Пия15.02.26 Спортинг Лиссабон 1:0 Фамаликау09.02.26 Фамаликау 3:1 АВС01.02.26 Жил Висенте 5:0 Фамаликау25.01.26 Фамаликау 3:0 Тондела
|35
|7
|Эшторил
|24
|9
|6
|9
|46 - 42
|07.03.26 22:30 Эшторил - Каза Пия27.02.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Эшторил22.02.26 Эшторил 3:1 Жил Висенте15.02.26 АВС 3:0 Эшторил07.02.26 Эшторил 2:2 Тондела31.01.26 Санта Клара 2:4 Эшторил
|33
|8
|Морейренсе
|23
|10
|3
|10
|29 - 33
|01.03.26 20:00 Каза Пия - Морейренсе21.02.26 Морейренсе 0:3 Спортинг Лиссабон16.02.26 Риу Аве 1:2 Морейренсе07.02.26 Морейренсе 1:2 Жил Висенте30.01.26 Витория Гимараеш 1:0 Морейренсе24.01.26 Морейренсе 1:0 Санта Клара
|33
|9
|Витория Гимараеш
|23
|9
|4
|10
|27 - 34
|28.02.26 22:30 Витория Гимараеш - Алверка21.02.26 Брага 3:2 Витория Гимараеш14.02.26 Витория Гимараеш 2:1 Эштрела Амадора07.02.26 Арока 3:2 Витория Гимараеш30.01.26 Витория Гимараеш 1:0 Морейренсе24.01.26 Эшторил 4:2 Витория Гимараеш
|31
|10
|Арока
|24
|7
|5
|12
|32 - 52
|06.03.26 22:15 Фамаликау - Арока27.02.26 Порту 3:1 Арока21.02.26 Арока 3:0 Насьонал14.02.26 Каза Пия 3:2 Арока07.02.26 Арока 3:2 Витория Гимараеш31.01.26 Риу Аве 0:3 Арока
|26
|11
|Алверка
|23
|7
|5
|11
|23 - 38
|28.02.26 22:30 Витория Гимараеш - Алверка21.02.26 Алверка 1:1 Санта Клара13.02.26 Тондела 1:1 Алверка08.02.26 Бенфика 2:1 Алверка31.01.26 Алверка 1:1 Эштрела Амадора25.01.26 Брага 5:0 Алверка
|26
|12
|Эштрела Амадора
|23
|5
|8
|10
|26 - 41
|28.02.26 17:30 АВС - Эштрела Амадора20.02.26 Эштрела Амадора 0:2 Тондела14.02.26 Витория Гимараеш 2:1 Эштрела Амадора07.02.26 Эштрела Амадора 1:0 Санта Клара31.01.26 Алверка 1:1 Эштрела Амадора25.01.26 Бенфика 4:0 Эштрела Амадора
|23
|13
|Каза Пия
|23
|5
|7
|11
|25 - 43
|01.03.26 20:00 Каза Пия - Морейренсе23.02.26 Фамаликау 2:0 Каза Пия14.02.26 Каза Пия 3:2 Арока08.02.26 Насьонал 0:0 Каза Пия02.02.26 Каза Пия 2:1 Порту23.01.26 Каза Пия 3:3 АВС
|22
|14
|Насьонал
|23
|5
|6
|12
|27 - 34
|28.02.26 20:00 Насьонал - Брага21.02.26 Арока 3:0 Насьонал15.02.26 Насьонал 0:1 Порту08.02.26 Насьонал 0:0 Каза Пия01.02.26 Спортинг Лиссабон 2:1 Насьонал25.01.26 Насьонал 4:0 Риу Аве
|21
|15
|Риу Аве
|23
|4
|8
|11
|23 - 44
|01.03.26 22:30 Риу Аве - Фамаликау22.02.26 Порту 1:0 Риу Аве16.02.26 Риу Аве 1:2 Морейренсе08.02.26 Брага 3:0 Риу Аве31.01.26 Риу Аве 0:3 Арока25.01.26 Насьонал 4:0 Риу Аве
|20
|16
|Тондела
|23
|4
|6
|13
|17 - 36
|01.03.26 17:30 Тондела - Санта Клара20.02.26 Эштрела Амадора 0:2 Тондела13.02.26 Тондела 1:1 Алверка07.02.26 Эшторил 2:2 Тондела01.02.26 Тондела 0:0 Бенфика25.01.26 Фамаликау 3:0 Тондела
|18
|17
|Санта Клара
|23
|4
|6
|13
|18 - 29
|01.03.26 17:30 Тондела - Санта Клара21.02.26 Алверка 1:1 Санта Клара13.02.26 Санта Клара 1:2 Бенфика07.02.26 Эштрела Амадора 1:0 Санта Клара31.01.26 Санта Клара 2:4 Эшторил24.01.26 Морейренсе 1:0 Санта Клара
|18
|18
|АВС
|23
|1
|5
|17
|18 - 57
|28.02.26 17:30 АВС - Эштрела Амадора21.02.26 Бенфика 3:0 АВС15.02.26 АВС 3:0 Эшторил09.02.26 Фамаликау 3:1 АВС02.02.26 АВС 0:4 Брага23.01.26 Каза Пия 3:3 АВС
|8
События матча
