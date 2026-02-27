Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Порту вырвал победу в матче с Арокой, забив дважды в компенсированное время
Чемпионат Португалии
Порту
27.02.2026 20:45 – FT 3 : 1
Арока
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
27 февраля 2026, 22:55 | Обновлено 27 февраля 2026, 22:59
34
0

Порту вырвал победу в матче с Арокой, забив дважды в компенсированное время

Результативный удар Виллиама Гомеса с 11-метровой отметки позволил фавориту набрать три балла

27 февраля 2026, 22:55 | Обновлено 27 февраля 2026, 22:59
34
0
Порту вырвал победу в матче с Арокой, забив дважды в компенсированное время
Getty Images/Global Images Ukraine. Оскар Петушевски

В пятницу, 27 февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Португалии, в котором встретились «Порту» и «Арока». Хозяева вырвали победу в компенсированное время – 3:1.

Лидер турнирной таблице открыл счет уже на первой минуте – польский нападающий Оскар Петушевски записал на свой счет результативный удар, который засчитали после просмотра VAR.

Во второй половине игры гости сумели восстановить паритет усилиями француза Наиса Джуары.

На 90+1 минуте Виллиам Гомес реализовал пенальти, а точку в противостоянии поставил нигерийский нападающий Терем Моффи, который расстрелял пустые ворота на 90+8 минуте.

Чемпионат Португалии, 24-й тур. 27 февраля

Порту – Арока – 3:1

Голы: Петушевски, 1, Виллиам Гомес, 90+1 (пен), Моффи, 90+8 – Джуара, 70

Фотогалерея:

По теме:
Динамо – Эпицентр – 4:0. Гол-шедевр Ярмоленко, дебют Суркиса. Видеообзор
Оппонент для Лиона с Яремчуком. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Португалии по футболу Порту Арока Виллиам Гомес пенальти
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
Олимпийские игры | 27 февраля 2026, 07:29 40
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков

Sport.ua подводит итоги третьей для Украины безмедальной Олимпиады

Празднуй как Вини, не играй как Атлетико. Прогнозы на 26 тур Ла Лиги
Футбол | 27 февраля 2026, 21:07 0
Празднуй как Вини, не играй как Атлетико. Прогнозы на 26 тур Ла Лиги
Празднуй как Вини, не играй как Атлетико. Прогнозы на 26 тур Ла Лиги

За 2 прошедшие недели заработали +3210 грн при ставке в 1к на событие

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 27.02.2026, 11:38
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Разгром с голом Ярмоленко. Динамо победило Эпицентр
Футбол | 27.02.2026, 14:55
Разгром с голом Ярмоленко. Динамо победило Эпицентр
Разгром с голом Ярмоленко. Динамо победило Эпицентр
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
Футбол | 27.02.2026, 09:11
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Экс-тренер Динамо и сборной Украины решил полностью разорвать отношения
Экс-тренер Динамо и сборной Украины решил полностью разорвать отношения
27.02.2026, 07:30 2
Футбол
Стало известно, лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины
Стало известно, лишат ли Сергея Бубку звания Героя Украины
27.02.2026, 10:29 8
Другие виды
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
26.02.2026, 19:00 5
Футбол
Динамо – Эпицентр – 4:0. Гол-шедевр Ярмоленко, дебют Суркиса. Видеообзор
Динамо – Эпицентр – 4:0. Гол-шедевр Ярмоленко, дебют Суркиса. Видеообзор
27.02.2026, 15:11 1
Футбол
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
26.02.2026, 20:16
Футбол
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
26.02.2026, 06:23 23
Футбол
ИБРАГИМОВИЧ: «Поздравляю, малыш! Сегодня ты был лучше Златана»
ИБРАГИМОВИЧ: «Поздравляю, малыш! Сегодня ты был лучше Златана»
26.02.2026, 00:28 2
Футбол
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
25.02.2026, 17:44 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем