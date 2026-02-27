Порту вырвал победу в матче с Арокой, забив дважды в компенсированное время
Результативный удар Виллиама Гомеса с 11-метровой отметки позволил фавориту набрать три балла
В пятницу, 27 февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Португалии, в котором встретились «Порту» и «Арока». Хозяева вырвали победу в компенсированное время – 3:1.
Лидер турнирной таблице открыл счет уже на первой минуте – польский нападающий Оскар Петушевски записал на свой счет результативный удар, который засчитали после просмотра VAR.
Во второй половине игры гости сумели восстановить паритет усилиями француза Наиса Джуары.
На 90+1 минуте Виллиам Гомес реализовал пенальти, а точку в противостоянии поставил нигерийский нападающий Терем Моффи, который расстрелял пустые ворота на 90+8 минуте.
Чемпионат Португалии, 24-й тур. 27 февраля
Порту – Арока – 3:1
Голы: Петушевски, 1, Виллиам Гомес, 90+1 (пен), Моффи, 90+8 – Джуара, 70
