Порту вырвал победу в матче с Арокой, забив дважды в компенсированное время

В пятницу, 27 февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Португалии, в котором встретились «Порту» и «Арока». Хозяева вырвали победу в компенсированное время – 3:1.

Лидер турнирной таблице открыл счет уже на первой минуте – польский нападающий Оскар Петушевски записал на свой счет результативный удар, который засчитали после просмотра VAR.

Во второй половине игры гости сумели восстановить паритет усилиями француза Наиса Джуары.

На 90+1 минуте Виллиам Гомес реализовал пенальти, а точку в противостоянии поставил нигерийский нападающий Терем Моффи, который расстрелял пустые ворота на 90+8 минуте.

Чемпионат Португалии, 24-й тур. 27 февраля

Порту – Арока – 3:1

Голы: Петушевски, 1, Виллиам Гомес, 90+1 (пен), Моффи, 90+8 – Джуара, 70

Фотогалерея: