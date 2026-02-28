Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Валерий БОНДАРЬ: «Если бы не попал в ворота, было бы вообще стыдно»
Украина. Премьер лига
28 февраля 2026, 00:40 |
111
0

Валерий БОНДАРЬ: «Если бы не попал в ворота, было бы вообще стыдно»

Защитник Шахтера прокомментировал победу над Вересом в матче 18-го тура УПЛ

28 февраля 2026, 00:40 |
111
0
Валерий БОНДАРЬ: «Если бы не попал в ворота, было бы вообще стыдно»
ФК Шахтер. Валерий Бондарь

Защитник донецкого Шахтера и автор победного гола в матче 18-го тура УПЛ против Вереса (1:0) Валерий Бондарь прокомментировал победу команды:

– Прежде всего, поздравляем с днем рождения и забитым мячом. Кажется, это прекрасное стечение обстоятельств в такой день?

– Наверное, да. Даже не представлял, что матч так закончится. Сегодня было много сообщений о том, что я забью гол. Не очень часто так бывает, когда именно в день рождения играешь. Очень рад, что команда победила, заработала три очка и движется дальше в своем направлении.

– Вспомним эпизод с голом: мяч от перекладины отскочил, ты буквально развернулся, увидел его и сразу пробил. Расскажи, каким этот момент был для тебя?

– В какой-то момент я подумал, что во время углового стоит сместиться на другую позицию, поэтому изменил ее. Если не ошибаюсь, в том эпизоде хорошо сыграл Траоре, и, думаю, мне больше повезло. Впрочем, если бы не попал в ворота, было бы вообще стыдно. Я много раз говорил, что, когда ребята забивают в пустые ворота, им везет. Сегодня повезло мне, и благодаря Богу забил этот мяч и помог команде победить.

– Говоришь, хорошо, что счет такой, ведь игра складывалась не слишком просто. Что именно не получалось и почему?

– Не удавалось забить в начале первого и второго таймов, хотя моментов было достаточно. В принципе, мы доходили до третьей зоны, но там, наверное, принимали не самые лучшие решения. Нужно делать выводы, смотреть видео и быть острее в атаке, искать варианты и так расшатывать оборону соперника, чтобы матч не заканчивался со счетом 1:0.

– По итогам жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций УЕФА «Шахтеру» достался «Лех». Что скажешь о таком жребии и каковы первые мысли?

– Если честно, думал, что попадем на «Самсунспор», ведь мы вылетели от «Панатинаикоса» и должны были играть с «Самсунспором», поэтому думал, что, возможно, сейчас судьба сведет нас с ними. Впрочем, как видите, наверное, у Бога свои планы. «Лех» так «Лех» – будем играть два матча в Польше.

Видеообзор матча Шахтер – Верес (1:0)

По теме:
ПОНОМАРЕНКО: «Не могу сказать, что было трудно, соперник давал играть»
БРАЖКО: «Это была такая хитрая схема, но подробностей не расскажу – секрет»
ФОТО. Журналистка Шахтера по-особенному поздравила игрока «горняков»
Валерий Бондарь Шахтер Донецк Верес Ровно Шахтер - Верес Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
Олимпийские игры | 27 февраля 2026, 07:29 41
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков
Об Олимпиаде. Жестко и без розовых очков

Sport.ua подводит итоги третьей для Украины безмедальной Олимпиады

За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
Футбол | 27 февраля 2026, 09:11 12
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины

Пономаренко рассказал, что его родственники встали на защиту Украины

Золотой мяч украли? Топовый форвард сделал скандальное заявление о Шевченко
Футбол | 27.02.2026, 22:00
Золотой мяч украли? Топовый форвард сделал скандальное заявление о Шевченко
Золотой мяч украли? Топовый форвард сделал скандальное заявление о Шевченко
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
Футбол | 27.02.2026, 13:17
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
В Англии ждут войны с россией больше, чем чемпионства Ливерпуля
Футбол | 28.02.2026, 01:00
В Англии ждут войны с россией больше, чем чемпионства Ливерпуля
В Англии ждут войны с россией больше, чем чемпионства Ливерпуля
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Гераскевич признался, на что потратит заработанные из-за бана деньги
Гераскевич признался, на что потратит заработанные из-за бана деньги
26.02.2026, 21:59 1
Олимпийские игры
Экс-тренер Динамо и сборной Украины решил полностью разорвать отношения
Экс-тренер Динамо и сборной Украины решил полностью разорвать отношения
27.02.2026, 07:30 2
Футбол
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
27.02.2026, 17:14 1
Футбол
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
27.02.2026, 07:58 15
Футбол
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
27.02.2026, 06:00 3
Футбол
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
26.02.2026, 06:23 23
Футбол
У Турки Аль-Шейха возникли большие проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли большие проблемы
27.02.2026, 05:00 1
Бокс
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
26.02.2026, 19:00 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем