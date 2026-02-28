Валерий БОНДАРЬ: «Если бы не попал в ворота, было бы вообще стыдно»

Защитник донецкого Шахтера и автор победного гола в матче 18-го тура УПЛ против Вереса (1:0) Валерий Бондарь прокомментировал победу команды:

– Прежде всего, поздравляем с днем рождения и забитым мячом. Кажется, это прекрасное стечение обстоятельств в такой день?

– Наверное, да. Даже не представлял, что матч так закончится. Сегодня было много сообщений о том, что я забью гол. Не очень часто так бывает, когда именно в день рождения играешь. Очень рад, что команда победила, заработала три очка и движется дальше в своем направлении.

– Вспомним эпизод с голом: мяч от перекладины отскочил, ты буквально развернулся, увидел его и сразу пробил. Расскажи, каким этот момент был для тебя?

– В какой-то момент я подумал, что во время углового стоит сместиться на другую позицию, поэтому изменил ее. Если не ошибаюсь, в том эпизоде хорошо сыграл Траоре, и, думаю, мне больше повезло. Впрочем, если бы не попал в ворота, было бы вообще стыдно. Я много раз говорил, что, когда ребята забивают в пустые ворота, им везет. Сегодня повезло мне, и благодаря Богу забил этот мяч и помог команде победить.

– Говоришь, хорошо, что счет такой, ведь игра складывалась не слишком просто. Что именно не получалось и почему?

– Не удавалось забить в начале первого и второго таймов, хотя моментов было достаточно. В принципе, мы доходили до третьей зоны, но там, наверное, принимали не самые лучшие решения. Нужно делать выводы, смотреть видео и быть острее в атаке, искать варианты и так расшатывать оборону соперника, чтобы матч не заканчивался со счетом 1:0.

– По итогам жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций УЕФА «Шахтеру» достался «Лех». Что скажешь о таком жребии и каковы первые мысли?

– Если честно, думал, что попадем на «Самсунспор», ведь мы вылетели от «Панатинаикоса» и должны были играть с «Самсунспором», поэтому думал, что, возможно, сейчас судьба сведет нас с ними. Впрочем, как видите, наверное, у Бога свои планы. «Лех» так «Лех» – будем играть два матча в Польше.

Видеообзор матча Шахтер – Верес (1:0)