Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Бёрнли
28.02.2026 17:00 - : -
Брентфорд
Англия
27 февраля 2026, 23:52
Бернли – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 28 февраля в 17:00 по Киеву

Бернли – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Брентфорд

В субботу, 28 февраля, состоится поединок 28-го тура чемпионата Англии между «Бернли» и «Брентфордом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Бернли

Далеко не лучшим образом складывается сезон для «бордовых». После 27 туров Премьер-лиги на балансе «Бернли» есть только 19 баллов, пока позволяют клубу находиться на предпоследней, 19-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны уже велико – 8 очков.

В Кубке Англии клуб вылетел в стадии 1/16 финала от перволигового «Мансфилда».

Брентфорд

Несмотря на существенные кадровые потери, пчелы в текущем сезоне демонстрируют просто отличные результаты. За 27 игр национальной лиги коллективу удалось набрать 40 зачетных пунктов, благодаря которым он сейчас находится на 7 месте турнирной таблицы. И от 5-й, и от 13-й позиции «Брентфорд» отделяет только 5 очков.

В Кубке Англии «пчелы» выбили «Максфилд» и «Шеффилд Венздей», благодаря чему квалифицировались в 1/8 финала, где их уже ждет поединок против «Вест Гема»

Личные встречи

В последних 5 играх между клубами небольшое преимущество имеет «Брентфорд». На балансе команды 3 победы, а еще в 2 матчах победил «Бернли».

Интересные факты

  • «Брентфорд» победил в 6/7 последних выездных играх.
  • «Бернли» не может победить дома в Премьер-лиге уже 9 игр подряд.
  • «Бернли» пропустил 52 гола в текущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд.

Прогноз

«Брентфорд» находится в гораздо лучшей форме и подходит к игре в статусе фаворита. Я поставлю его победу (с коэффициентом 1.8 по линии БК betking).

Бёрнли
28 февраля 2026 -
17:00
Брентфорд
Бернли Брентфорд прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
