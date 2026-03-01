28 февраля Бернли и Брентфорд выдали драматичный матч 28-го тура АПЛ 2025/26, который прошел на стадионе Терф Мур.

Брентфорд побеждал 3:0 уже на 34-й, но умудридся растерять преимущество в 60-й минуте.

Решающий гол на 90+3-й забил Миккель Дамсгор (дубль), который принес лондонской команде победу со счетом 4:3.

73 минуты составе Брентфорда отыграл украинский хавбек Егор Ярмолюк. Украинец не сумел отличиться результативными действиями.

АПЛ 2025/26. 28-й тур, 28 февраля

Бернли – Брентфорд – 3:4

Голы: Кайоде, 45+3 (автогол), Энтони, 47, Флемминг, 60 – Дамсгор, 9, 90+3, Игор Тиаго, 25, Шаде, 34

