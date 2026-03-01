Бернли – Брентфорд – 3:4. Несостоявшийся камбек в драма-матче. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 28-го тура АПЛ 2025/26
28 февраля Бернли и Брентфорд выдали драматичный матч 28-го тура АПЛ 2025/26, который прошел на стадионе Терф Мур.
Брентфорд побеждал 3:0 уже на 34-й, но умудридся растерять преимущество в 60-й минуте.
Решающий гол на 90+3-й забил Миккель Дамсгор (дубль), который принес лондонской команде победу со счетом 4:3.
73 минуты составе Брентфорда отыграл украинский хавбек Егор Ярмолюк. Украинец не сумел отличиться результативными действиями.
АПЛ 2025/26. 28-й тур, 28 февраля
Бернли – Брентфорд – 3:4
Голы: Кайоде, 45+3 (автогол), Энтони, 47, Флемминг, 60 – Дамсгор, 9, 90+3, Игор Тиаго, 25, Шаде, 34
Видеообзор матча
События матча
