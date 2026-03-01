Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бернли – Брентфорд – 3:4. Несостоявшийся камбек в драма-матче. Видео голов
Чемпионат Англии
Бёрнли
28.02.2026 17:00 – FT 3 : 4
Брентфорд
Англия
Бернли – Брентфорд – 3:4. Несостоявшийся камбек в драма-матче. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 28-го тура АПЛ 2025/26

Бернли – Брентфорд – 3:4. Несостоявшийся камбек в драма-матче. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

28 февраля Бернли и Брентфорд выдали драматичный матч 28-го тура АПЛ 2025/26, который прошел на стадионе Терф Мур.

Брентфорд побеждал 3:0 уже на 34-й, но умудридся растерять преимущество в 60-й минуте.

Решающий гол на 90+3-й забил Миккель Дамсгор (дубль), который принес лондонской команде победу со счетом 4:3.

73 минуты составе Брентфорда отыграл украинский хавбек Егор Ярмолюк. Украинец не сумел отличиться результативными действиями.

АПЛ 2025/26. 28-й тур, 28 февраля

Бернли – Брентфорд – 3:4

Голы: Кайоде, 45+3 (автогол), Энтони, 47, Флемминг, 60 – Дамсгор, 9, 90+3, Игор Тиаго, 25, Шаде, 34

Видеообзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Миккель Дамсгор (Брентфорд), асcист Рико Генри.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Зиан Флемминг (Бёрнли), асcист Ханнибал Межбри.
47’
ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Энтони (Бёрнли), асcист Ханнибал Межбри.
45’ +3
ГОЛ ! Автогол забил Майкл Кайоде (Брентфорд).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Шаде (Брентфорд).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Тиаго (Брентфорд), асcист Миккель Дамсгор.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Миккель Дамсгор (Брентфорд), асcист Данго Уаттара.
Игор Тиаго Миккель Дамсгор Кевин Шаде Егор Ярмолюк Майкл Кайоде Джейдон Энтони Зиан Флемминг Брентфорд Бернли Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
