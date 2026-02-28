Ярмолюк узнал свою оценку за сумасшедший матч в АПЛ

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюка узнал свою оценку за матч чемпионата Англии с «Бернли».

В невероятном поединке на семь мячей «пчелы» вырвали победу со счетом 4:3.

Егор Ярмолюк вышел на поле в стартовом составе, провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. Статистически порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 6.5 и 6.3 баллов соответственно.

Лучшим по версии обоих порталов стал хавбек «Брентфорда» Миккель Дамсгор. На его счету два гола, ассист и оценки 9.3 и 9.0.