ATP27 февраля 2026, 23:32 | Обновлено 27 февраля 2026, 23:39
105
0
Монфис, Винус, Андрееску. Кто получил wild card на турнир в Индиан-Уэллс?
Соревнования в США пройдут с 4 по 15 марта
Организаторы турнира Индиан-Уэллс опубликовали имена игроков, получивших приглашение (wild card) в основную сетку турнира.
Мужская сетка
- Гаэль Монфис (Франция)
- Рафаэль Ходар (Испания)
- Брэндон Холт (США)
- Майкл Чжен (США)
- Закари Свайда (США)
- Мартин Дамм (США)
Женская сетка
- Донна Векич (Хорватия)
- Бьянка Андрееску (Канада)
- Лилли Таггер (Австрия)
- Винус Уильямс (США)
- Слоан Стивенс (США)
- Дженнифер Брэди (США)
- Кэти Волынец (США)
- Алиша Паркс (США)
Жеребьевка турнира Индиан-Уэллс запланирована на понедельник, 2 марта. Матчи основной сетки стартуют 4 марта.
All-star wild cards ✨@Gael_Monfils & 2019 Indian Wells champion @Bandreescu_ headline this year's wild card list!— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) February 27, 2026
Full list ➡️ https://t.co/yP1Cz3CoA6#TennisParadise pic.twitter.com/akz8OPAcND
