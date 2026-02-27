Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
27 февраля 2026, 23:32 | Обновлено 27 февраля 2026, 23:39
0

Монфис, Винус, Андрееску. Кто получил wild card на турнир в Индиан-Уэллс?

Соревнования в США пройдут с 4 по 15 марта

Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Организаторы турнира Индиан-Уэллс опубликовали имена игроков, получивших приглашение (wild card) в основную сетку турнира.

Мужская сетка

  • Гаэль Монфис (Франция)
  • Рафаэль Ходар (Испания)
  • Брэндон Холт (США)
  • Майкл Чжен (США)
  • Закари Свайда (США)
  • Мартин Дамм (США)

Женская сетка

  • Донна Векич (Хорватия)
  • Бьянка Андрееску (Канада)
  • Лилли Таггер (Австрия)
  • Винус Уильямс (США)
  • Слоан Стивенс (США)
  • Дженнифер Брэди (США)
  • Кэти Волынец (США)
  • Алиша Паркс (США)

Жеребьевка турнира Индиан-Уэллс запланирована на понедельник, 2 марта. Матчи основной сетки стартуют 4 марта.

Организаторы турнира Индиан-Уэллс огласили призовые в 2026 году
Минус Монфис и Зверев. Определены пары 1/4 финала пятисотника в Акапулько
Прервал лузстрик. Монфис в Акапулько выиграл первый матч за 8 месяцев
ATP Индиан-Уэллс WTA Индиан-Уэллс Гаэль Монфис Рафаэль Ходар Донна Векич Бьянка Андрееску Лилли Таггер Винус Уильямс Слоан Стивенс Дженнифер Брэди Кэти Волынец Алиша Паркс
Алина Грушко Источник: BNP Paribas Open
