Организаторы турнира Индиан-Уэллс огласили призовые в 2026 году
Женщинам призовые повысили, а вот мужчинам – сократили
Организаторы турнира Индиан-Уэллс объявили, что выплаты всем участникам составят $18 831 450. В этом году, женщинам призовые повысили, а вот мужчинам – сократили. В вопросе мужских и женских денежных наград наблюдается полное равенство.
Победители в мужском и женском одиночном разряде получат по $1 151 380.
- R1: $24 335 и 10 очков
- R2: $36 110 и 30 очков
- R3: $61 865 и 50 очков
- 1/8 финала: $105 720 и 100 очков
- 1/4 финала: $193 645 и 200 очков
- Полуфиналист: $340 190 и 400 очков
- Финалист: $612 340 и 650 очков
- Чемпион: $1 151 380 и 1000 очков
Призовые турнира ATP 1000 Индиан-Уэллс в этом году уменьшились по сравнению с 2025 годом. Чемпион и финалист Мастерса 2025 года получили по $1 201 125 и $638 750 соответственно.
Со стороны WTA произошло увеличение относительно прошлого сезона. В 2025 году финалистка и чемпионка тысячника получили $599 625 и $1 127 500 соответственно. Повышение у женщин касается лишь тех, кто выйдет в третий круг, а выбывшие раньше получат меньше, чем год назад.
Общий призовой фонд Индиан-Уэллс в этом году уменьшился более чем на $350 тысяч – в 2025 он составлял $19 183 072.
Соревнования в Индиан-Уэллс пройдут с 4 по 15 марта 2026 года.
В заявке на Индиан-Уэллс из украинок находятся Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская. В квалификации сыграет Юлия Стародубцева.
Призовые Индиан-Уэллс в 2026 году и история призовых прошлых годов
