Организаторы турнира Индиан-Уэллс огласили призовые в 2026 году

Организаторы турнира Индиан-Уэллс объявили, что выплаты всем участникам составят $18 831 450. В этом году, женщинам призовые повысили, а вот мужчинам – сократили. В вопросе мужских и женских денежных наград наблюдается полное равенство.

Победители в мужском и женском одиночном разряде получат по $1 151 380.

R1: $24 335 и 10 очков

R2: $36 110 и 30 очков

R3: $61 865 и 50 очков

1/8 финала: $105 720 и 100 очков

1/4 финала: $193 645 и 200 очков

Полуфиналист: $340 190 и 400 очков

Финалист: $612 340 и 650 очков

Чемпион: $1 151 380 и 1000 очков

Призовые турнира ATP 1000 Индиан-Уэллс в этом году уменьшились по сравнению с 2025 годом. Чемпион и финалист Мастерса 2025 года получили по $1 201 125 и $638 750 соответственно.

Со стороны WTA произошло увеличение относительно прошлого сезона. В 2025 году финалистка и чемпионка тысячника получили $599 625 и $1 127 500 соответственно. Повышение у женщин касается лишь тех, кто выйдет в третий круг, а выбывшие раньше получат меньше, чем год назад.

Общий призовой фонд Индиан-Уэллс в этом году уменьшился более чем на $350 тысяч – в 2025 он составлял $19 183 072.

Соревнования в Индиан-Уэллс пройдут с 4 по 15 марта 2026 года.

В заявке на Индиан-Уэллс из украинок находятся Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская. В квалификации сыграет Юлия Стародубцева.

Призовые Индиан-Уэллс в 2026 году и история призовых прошлых годов