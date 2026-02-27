Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Организаторы турнира Индиан-Уэллс огласили призовые в 2026 году
Организаторы турнира Индиан-Уэллс огласили призовые в 2026 году

Женщинам призовые повысили, а вот мужчинам – сократили

Организаторы турнира Индиан-Уэллс огласили призовые в 2026 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Индиан-Уэллс

Организаторы турнира Индиан-Уэллс объявили, что выплаты всем участникам составят $18 831 450. В этом году, женщинам призовые повысили, а вот мужчинам – сократили. В вопросе мужских и женских денежных наград наблюдается полное равенство.

Победители в мужском и женском одиночном разряде получат по $1 151 380.

  • R1: $24 335 и 10 очков
  • R2: $36 110 и 30 очков
  • R3: $61 865 и 50 очков
  • 1/8 финала: $105 720 и 100 очков
  • 1/4 финала: $193 645 и 200 очков
  • Полуфиналист: $340 190 и 400 очков
  • Финалист: $612 340 и 650 очков
  • Чемпион: $1 151 380 и 1000 очков

Призовые турнира ATP 1000 Индиан-Уэллс в этом году уменьшились по сравнению с 2025 годом. Чемпион и финалист Мастерса 2025 года получили по $1 201 125 и $638 750 соответственно.

Со стороны WTA произошло увеличение относительно прошлого сезона. В 2025 году финалистка и чемпионка тысячника получили $599 625 и $1 127 500 соответственно. Повышение у женщин касается лишь тех, кто выйдет в третий круг, а выбывшие раньше получат меньше, чем год назад.

Общий призовой фонд Индиан-Уэллс в этом году уменьшился более чем на $350 тысяч – в 2025 он составлял $19 183 072.

Соревнования в Индиан-Уэллс пройдут с 4 по 15 марта 2026 года.

В заявке на Индиан-Уэллс из украинок находятся Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская. В квалификации сыграет Юлия Стародубцева.

Призовые Индиан-Уэллс в 2026 году и история призовых прошлых годов

ATP Индиан-Уэллс WTA Индиан-Уэллс призовые
Алина Грушко
